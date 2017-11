Norge kan og bør ta en internasjonal lederrolle

Debatt En av verdens mest forfulgte folkegrupper ser nå ut til å være utsatt for etnisk rensning i Myanmar. Norge både kan og bør gjøre mer for å hjelpe rohingyane.

KNUT ARILD HAREIDE, leder i KrF

HILDE FRAFJORD JOHNSON, generalsekretær i KrF

Ifølge rapportene har over 600 000 rohingyaer flyktet over grensen fra Myanmar til Bangladesh den siste tiden. Det blir av mange omtalt som den mest omfattende massevandringen på kort tid, fra ett land til et annet, siden 1994 – den gangen folkemordet rammet Rwandas befolkning. I Bangladesh meldes det at situasjonen i flyktningleirene er prekær. 1 av 3 flyktninger får ikke tilstrekkelig mat. 20 prosent av barna i flyktningleirene er akutt underernært. De sanitære forholdene er så dårlige at det er en overhengende fare for epidemier som kolera. Det mangler over 2000 klasserom for flyktningene som ikke kan reise tilbake til Myanmar. Fordi det der venter bare mer av det de har flyktet fra, et menneskelig inferno som vi knapt kan forestille oss.

Rohingyane har flyktet fra en forfølgelse som kan få det til å grøsse for de fleste av oss. Burmesiske soldater har de siste månedene brent ned landsbyer, sperret rohingyaer inn i bygninger for deretter å tenne på bygningene, skutt vilkårlig mot folkemengder med rohingyaer, utført voldtekter, offentlige henrettelser og torturert sivilbefolkningen i Rakhine-delstaten i Myanmar. Basert på rapportene fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner er det ingen tvil om at Myanmars militære har gjort seg skyldig i de groveste overgrep og forbrytelser under sin militærkampanje mot rohingya-minoriteten. FNs høykommissær for menneskerettigheter karakteriserer overgrepene som etnisk rensing.

Vi kan ikke late som om vi er overrasket over den massive maktbruken den burmesiske hæren nå bruker mot rohingyane. Lenge før vi begynte å høre om båtflyktningene som druknet i Middelhavet, kunne vi høre meldinger om båtflyktninger som druknet i Bengalbukta og Andamanhavet på flukt fra overgrepene i Myanmar. Kirkens Nødhjelp og FN er blant de organisasjonene som lenge har rapportert om dette. Burmesiske militæres brutale forfølgelse av denne gruppen har foregått i skyggen av andre kriser i alt for lang tid. Det internasjonale samfunn har visst hva som har foregått, men gjort lite. Det er en fallitterklæring.

Ifølge The Economist vil det nå komme færre flyktninger over grensa til Bangladesh – ettersom den burmesiske hæren snart ikke har flere rohingya-landsbyer å brenne ned inne i Myanmar. For de drepte rohingyane er det for sent. For mange av de flyktende rohingyane kommer den nyvunne oppmerksomheten om deres lidelser langt på overtid. Men mye kan fortsatt gjøres for å avhjelpe situasjonen.

Vi vil peke på tre ting Norge bør gjøre:

– For det første må vi trappe opp nødhjelpsinnsatsen til rohingyane som nå lever i flyktningleirer langs grensen til Bangladesh. For to uker siden sa den norske regjeringen at de ønsker å bidra med 25 millioner kroner til dette arbeidet. FN ba nylig om 3,5 milliarder kroner i bistand til å hjelpe flyktningene. Foreløpig mangler FN mer enn 600 millioner kroner for å nå målet. Så langt har verdenssamfunnet framstått bemerkelsesverdig tafatte i møtet med rohingya-flyktningenes situasjon. Det bør Norge gjøre noe med. Vi burde ta en internasjonal lederrolle for å sikre hjelp til disse flyktningene.Da er det norske bidraget på 25 millioner ikke tilstrekkelig.

– For det andre må det politiske presset mot regjeringen og militæret i Myanmar økes betraktelig. Her bør Norge være blant landene som går i front. Norge er inne med milliard- investeringer i Myanmar, blant annet gjennom Telenor. Vi kan påvirke landets myndigheter sammen med blant andre EU-landene og amerikanske myndigheter. Det viktigste nå er å sikre gjennomføring av anbefalingene til den rådgivende kommisjonen for delstaten Rakhine, ledet av Kofi Annan, slik Myanmars regjering har lovet. Dette bør nå skje umiddelbart.Det samme gjelder humanitær tilgang for de humanitære aktørene, slik at hjelpen kan nå fram.

Norge var i sin tid med på EUs fellesholdning til Myanmar som innebar målrettede og begrensende sanksjoner som våpenembargo, visumnekt for sentrale medlemmer av militærregimet og deres familiemedlemmer og frys av midler for medlemmer av regimet. Sanksjonene ble besluttet løftet 22. april 2013 etter den positive politiske utviklingen i landet. I dag er det kun våpenembargo som gjenstår. Dersom det militære lederskapet ikke viser noen vilje til å endre kurs i behandlingen av rohingya-minoriteten og utviklingen i landet går i negativ retning, kan det igjen bli aktuelt å vurdere slikevirkemidler.

– For det tredje bør Norge bidra til et internasjonalt press mot Myanmar for tilbakeføring av flyktningene til sine hjemsteder i Myanmar. Ingen andre løsninger er holdbare på lang sikt, dersom Myanmars militære ikke skal lykkes med sin etniske rensing. For at rohingyane skal få flytte tilbake må volden stanses umiddelbart.

Det finnes ingen enkle løsninger for Myanmars rohingyaer, men Norge kan og bør ta en internasjonal lederrolle i arbeidet med å hjelpe denne forfulgte minoriteten.