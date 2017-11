Hva vil det si å være norsk?

Debatt Det er sårende å tenke på at en del av barna jeg har møtt, kan bli kastet ut av det landet de har fått tilhørighet til.

ADEL KHAN FAROOQ, journalist og dokumentarfilmskaper.

Debatten har igjen rast rundt mennesker som prøver å få seg et bedre liv. Denne gangen handler det om de såkalte «Oktoberbarna». Men i motsetning til politikerne har jeg lyst til å ta dere med ut på en erkjennelsesferd, en såkalt nasjonal dannelsesreise som kan få oss til å havne på et slags minste felles multiplum.

Jeg er født og oppvokst i Norge med foreldre som innvandret fra Pakistan. Jeg har vært på besøk til Pakistan minst en gang i året de siste årene, men likevel har jeg aldri vært i tvil:

Jeg er fra Norge.

Men hva vil det si å være fra Norge?

Tygg litt på det spørsmålet. Ikke hva det vil si å være norsk, men hva det vil si å være fra dette landet.

Er det dra på fjellet vær påske? Eller kun dra til samme sted i Spania eller Hellas vær sommer? Er det å spise brunost?

Det håper jeg da inderlig ikke!

Jeg har vært på rundreise i Sogn og Fjordane i noen uker nå for å snakke om identitet og tilhørighet. Å være i fjordfylket med majestetiske fjorder som omfavner meg på alle sider er det nærmeste jeg har kommet en fjelltopp. Jeg har foreløpig ikke vært i Spania eller Hellas, og jeg spiser sjelden brunost selv om den syrlige smaken fungerer som en vekker på morgenen i likhet med kaffe.

Men jeg er jo fortsatt en del av Norge.

Kravene om å være en del av Norge trenger ikke utelukkende å være at man må være unnfanget her eller ha hvite foreldre. For kanskje kom man hit for fem år siden, kanskje har man bare vært her siden man var seks år gammel. Kanskje er man i ferd med å få seg norsk pass, har nettopp fått seg norsk pass eller aldri kommer til å få det. Kanskje har man mørkhudede foreldre som er oppvokst i et land, snakker et annet språk og har en annen kulturbakgrunn.

Men uavhengig av hvor foreldrene våre kommer fra, og hvor lenge vi har oppholdt oss i landet, så kommer vi alle til et punkt hvor vi som oppholder oss her over en viss tid blir en del av Norge.

Men hvordan skal man få en lojalitetsfølelse til dette landet når noen mennesker i maktposisjoner bestemmer hvor lenge man får bli? Hvordan kan man forhindre ekskludering, utenforskap og i verste fall radikalisering, når det finnes mennesker som nekter enkelte mennesker å tilhøre Norge?

Dette året har jeg møtt nærmere 15.000 ungdommer i alderen 13-19 år i store deler av landet for å snakke om identitet, tilhørighet og utenforskap. Jeg har møtt ungdommer som snakker klinkende god vestnorsk, som har vært mer på fjellet enn meg, som fisker i fritiden og som ikke klarer å starte dagen sin uten brunost på brødskiva og et glass lettmelk. Jeg har vært vitne til hvordan lokalsamfunnet inkluderer alle i bygda, og hvordan man på eget initiativ har skapt møteplasser på tvers av alder, bakgrunn og etnisitet. I blant har samholdet mellom menneskene jeg har møtt vært så sterkt at øynene mine har blitt helt blanke.

Så for meg, en som er født og oppvokst i Norge, en som har sett hvor rause og inkluderende menneskene i dette landet egentlig er, så er det sårende å tenke på at en del av barna jeg har møtt, vil bli kastet ut av det landet de har fått tilhørighet til.

For vi mennesker er flokkdyr. Vi søker samhold og tilhørighet. Den grunnleggende holdningen er først og fremst å ha en tilhørighet til det stedet man bor, men når denne grunnmuren faller sammen, da søker vi tilhørighet andre steder. Det være en gruppe, en gjeng og i verste fall radikale grupper som tilbyr omsorg, varme og en tillitserklæring til hverandre.

For alle som bor og lever i Norge er en del av dette landet, selv om noen av oss også er glad i et annet land.

Jeg skal gi dere et eksempel på hvordan dette er mulig:

Se for dere at halvparten av Norges befolkning spiller for fotball-laget Real Madrid, mens den andre halvparten tilhører fotball-laget Barcelona. La oss si at av de som spiller for Barcelona, så har noen spilt der i ett eller to år, andre i flere år og noen har kanskje spilt der hele livet.

Men så melder alle som spiller for Barcelona sjokkovergang til Real Madrid.

Hvilket lag er det alle tilhører da? Er det ikke Real Madrid?

Men (og her kommer poenget) kan ikke de som bytta lag, de som byttet fra Barcelona til Real Madrid, fortsatt ha kjærlighet for Barcelona? Kan man ikke fortsatt være glad i Barcelona selv om man har byttet klubb?

Enslige barn som kommer til Norge med beskyttelsesbehov er fortsatt glad i det landet de har flyktet fra, men når de har klart å komme hit mot alle odds, ja, da tilhører de Norge. De tilhører dette laget. Se for dere skuffelsen i ansiktet deres når trenerne gir beskjed om at de ikke får spille mer.

Vi kommer aldri til å bli enige om alt. Men la oss i hvert fall være enige om at vi som vokser opp i Norge har alle forutsetninger for å bli alt det som «Oktoberbarna» ikke vil bli, dersom de blir kastet tilbake til det forrige landet sitt.