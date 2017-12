– NRKs holdning har vært alt eller ingenting

Norsk filmforbund blokkerer ikke for at «Mammon 2» (eller «Mammon 1») kan ses i Norge.

BJØRN ALEXANDER BREM, forbundsadvokat Norsk filmforbund

MADS ERIKSEN, forbundsjurist Norsk filmforbund

Gjermund Stenberg Eriksen fremstiller NRKs manglende vilje til å forhandle med Norsk filmforbund (NFF) som en kidnapping av allmennkringkasteren. Dessverre er «Mammon» bare siste kapittel i flere år med forhandlinger mellom NRK og Filmforbundet, der NRK kontant har avvist de samme vilkårene som hele den eksterne organiserte delen av film- og TV-bransjen i dag følger.

Det er synd at det måtte suksessen til et storverk som «Mammon 2» for at problemene NRK har skapt for seg selv skulle opp i dagen. Men enda mer synd synes vi i Norsk filmforbund det er at Stenberg Eriksen ikke selv ser at NRK selv har kjørt seg selv opp i dette uføret.

La oss ta det grunnleggende først:

Norsk filmforbund blokkerer ikke for at «Mammon 2» (eller «Mammon 1») kan ses i Norge. NRK står fritt til å publisere «Mammon 2» i henhold til egen tariffavtale for regissører. Denne er fortsatt gjeldende, og det er ingenting i denne avtalen som hindrer NRK fra å publisere «Mammon 2».

NRK synes imidlertid denne avtalen er for dyr. Og da henvender de seg til Norsk filmforbund for å få en rabattert pris. Imidlertid har NRK hatt veldig god tid på seg uten å lande en ny og moderne avtale for å sikre utvidet publisering av norske NRK-produksjoner til glede for norske tv-seere. Filmforbundet mener fortsatt at NRK trenger en fremtidig kollektiv avtale med regissører og andre på NRK drama. Det er jo «Mammon 2» et soleklart bevis på.

Filmforbundet har forhandlet frem gode avtaler med Norges nest største Hovedorganisasjon, Virke og de andre norske kringkasterne, på vegne av våre mer enn 1200 medlemmer. Kollektive avtaler er bærebjelken i en usikker bransje, som har gitt publikum så uendelig mye god underholdning opp gjennom tidene.

I disse dager har også Filmforbundet landet avtaler med nye aktører under blant andre Netflix, som respekterer våre tariffvilkår og også vår kollektive rettighetsforvaltning på lik konkurransemessig linje med Virke og de andre kringkasterne.

NRK er en særegen kringkaster da de er public service og er heleid av staten, men de er også i direkte konkurranse med de kommersielle aktører.

Dessverre har NRKs holdning gjennomgående vært alt eller ingenting.

Det er leit å se at en statskanal med så store ressurser, ikke ønsker å inngå en kollektiv avtale med Norsk filmforbund, nesten uansett hvor langt forbundet måtte strekker seg for å ivareta NRKs behov.

I våre naboland har våre søsterorganisasjoner funnet enighet med rikskringkasterne om de punktene NRK nekter å forhandle om. I en tid der det skandinaviske seriemarkedet er blant verdens mest spennende, håper vi at NRK vil være med på den reisen som Eriksen og så mange andre dyktige fagfolk har satt i gang.

Det er uheldig at våre mange forsøk på en løsning ikke har ført noen vei, og at det norske folk holdes fra Emmy-vinneren «Mammon 2» som følge av dette. Vi gleder oss til å finne en kollektiv avtale som sørger for at rettighetshaverne, TV-seerne og det organiserte arbeidslivet sammen kan tjene på en sterk og ansvarlig allmennkringkaster.

Gjermund, vi er ikke så opptatt av momentum. Vi sier heller som Hedda og Joel etter hvert måtte si til hverandre i den nye NRK-dramaserien Monster: «Peace».