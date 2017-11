NRK er ikke «skandalen» i Mammon-saken

Debatt Jeg blir irritert av å lese at «Mammon» skal være eksempel på NRKs maktmisbruk, skriver serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen.

GJERMUND STENBERG ERIKSEN, serieskaper og manusforfatter

Nå som tiden burde brukes til å jobbe fram flere norske serier, utvikle det norske publikums seervaner, og hente penger til Norge internasjonalt – da skjer to ting samtidig: Filmforbundet vil kidnappe Mammon og framstille NRK som en skandale, og regjeringen vil kutte 14 millioner til fondet som bidrar til serier laget på utsiden av NRK. Dagens beef er med Filmforbundet.

Det er Filmforbundet som blokkerer for at Mammon kan ses i Norge, en serie som er fullfinansiert av lisenspenger og salgsinntekter fra utlandet. Og hvor regissør og forfatter har tjent godt på rettighetene.

Jeg blir irritert av å lese at Mammon skal være eksempel på NRKs maktmisbruk, når vi og andre internproduksjoner i sju år har opplevd en kringkaster som internt satser på debutanter, som gir serieskapere kunstnerisk ledelse, som satser på kvinnelige regissører mer enn noen andre, og har en bredde i serier som gjør at Norge (sammen med andre kanaler) nå er ledende i Norden. Så skal NRK være skandalen?

I korthet: Betingelsene jeg har fått som serieskaper i NRK er 40 prosent bedre enn det kvinnelige serieskapere får utenfor NRKs egne produksjoner. Slik har det vært i mange, mange år. Forbundet kaller NRK for «skandale» selv om de vet at dersom folk jobber for private selskaper for NRK, så har folk vært nødt til å godta mye dårligere betingelser. Der har forbundene forsømt seg i årevis.

For NRK har gjennom Super, Underholdning og ulike dramasjefer – fra Hans Rossine, via min bror Vegard (konstituert), til nåværende sjef Ivar Køhn – kontinuerlig forbedret det som er aller viktigst for serieskapere, nemlig muligheten til å være leder for egne fortellinger og utvide mangfoldet både foran og bak kamera. NRK er ikke perfekt, men har jobbet målrettet for å bli bedre.

Fokus bør være på fremtidens serieøkonomi. Jeg kjenner ikke økonomien i alle NRKs produksjoner, men jeg har skrevet under på internavtalen. Den er god og det er den Filmforbundet nekter sine medlemmer å signere. Om du er frilans får du andeler av inntektene serien generer på utsiden av NRK. Disse betingelsene har kolleger på utsiden bare kunnet drømt om. Filmforbundet har i en årrekke forsøkt å kaste seg på feil sverd. Hvor lenge en serie ligger på NRK sine nettsider er uviktig i forhold til å ha andeler av inntekter serien genererer. Der har NRK med sitt nye avtaleutkast satt en god standard forbundene bør kreve av resten av bransjen.

Og så må regjeringen forstå at nå er tiden for å bygge opp en industri, ikke ødelegge den kulturnæringa som har størst mulighet til å hente penger i utlandet. Nobel og Skam tok så å si alle priser som er å vinne i Europa i 2017. Så var Mammon så heldig å ta Emmy. Grenseland har fått god finansiering ute, Frikjent og Monster også. Maniac får remake i USA. Øyevitne har hatt det. Fra Dag, via Okkupert til Kampen for tilværelsen. Tiden er ikke inne for å bygge ned, eller krangle istykker det vakreste ordet i verden: Momentum. «The Big Mo!» som Josh Lyman roper i episode to av The West Wing. Momentum.