Farlig spill i Libanon

Kommentar Saudi-Arabias advarsel til landets borgere om snarest mulig å forlate Libanon utløser alarmen i Beirut.

Fra før var nervene tynnslitte i et land som kjenner krig og konflikt altfor godt. Libanon er i farlig drift etter at landets statsminister Saad Hariri på saudiarabisk TV lørdag kunngjorde sin avgang. Det er på ny Libanons skjebne å bli arena for stormakters spill.

De fremste spillerne er Saudi-Arabia og Iran, som konkurrerer om innflytelse i regionen med alle midler de har til rådighet. De deltar enten direkte, eller med tungt væpnede stedfortredere.

Denne krigen pågår i Syria og Jemen. Et Libanon i politisk krise kan bli en ny front i denne krigen. Ordkrigen er allerede godt i gang. Nervespillet likeså.

Da Hariri, mer eller mindre frivillig, erklærte sin avgang under besøket i Saudi-Arabia sa han at ondskapen Iran sprer i regionen, kommer til å slå tilbake mot landet. Han har ikke reist tilbake til Libanon, noe som har ledet til rykter om at han holdes tilbake mot sin vilje.

Den saudiarabiske minister Thamer al-Sabhan sa mandag at de mener Libanon, på grunn av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen, har erklært krig.

– Libanon er kidnappet av Hizbollah-militsen og Iran står bak, sa han til Al-Arabiya.

En annen sentral aktør er nabolandet i sør, Israel, som i 2006 forsøkte å knuse Hizbollah. Men Hizbollah står sterkt både politisk og militært, er nær alliert med Iran og en viktig militær støttespiller for Syrias diktator Bashar al-Assad. Hizbollah er også representert i den libanesiske regjeringen som inntil nylig var ledet av sunnimuslimske Hariri.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa etter Hariris avgang at dette er et varselsignal til det internasjonale samfunn om nødvendigheten av å handle mot «iransk aggresjon».

– Denne aggresjonen truer ikke bare Israel, men hele Midtøsten. Det internasjonale samfunn må stå sammen for å konfrontere denne aggresjonen.

Om ikke Israel offisielt bekrefter sine militæroperasjoner, har det israelske luftvåpen i senere tid utført en rekke angrep mot mål i Syria. Våpenlagre og militære konvoier er blitt angrepet, angivelig for å hindre overføring av avanserte raketter til Hizbollah-kontrollerte områder. Opprustningen på grensen oppfattes som en alvorlig trussel i Israel.

Libanon står sentralt i Irans strategi om å bygge en sterk sjiamuslimsk akse fra Den persiske Gulf, via Irak og Syria til Middelhavet, ved Israels nordlige grense. Sunnimuslimske Saudi-Arabias viktigste anliggende er å blokkere for iransk innflytelse i den arabiske verden, og de fører kampen på flere fronter, i Jemen, Syria og Libanon. I denne striden har Saudi-Arabia vært på vikende front.

USAs president Donald Trump har en sammenfallende interesse i å stanse det iranske regimet som han kaller verdens ledende sponsor av terrorisme.

– Jo lengre vi ignorerer trusselen, desto farligere blir den, sa Trump i oktober. Han sier at USA vil intensivere innsatsen, politisk, økonomisk og militært, for å stanse Iran, men uten at han eller noen i administrasjonen klart har formulert hva det betyr i praksis. Trump smykker seg med å være uforutsigbar, men det bidrar bare til økt usikkerhet.

Libanon er et multikulturelt samfunn, med et intrikat maktfordelingssystem mellom kristne, sunni- og sjiamuslimske ledere. I gode perioder har Libanon vært et levende eksempel på det beste i Midtøsten, med stor tilstrømming av turister og en blomstrende økonomi. Men krigen i Syria har forsterket motsetningene og gitt landet mer enn en million flyktninger.

Det internasjonale samfunn må bidra til å hindre at spenningen eskalerer i Libanon. I ettermiddag kunngjorde Frankrikes president Emmanuel Macron at han drar på et hastebesøk til Saudi-Arabia for å møte landets mektige kronprins Mohammed bin Salman. Frankrike øver tradisjonelt betydelig innflytelse i Libanon og kan spille en diplomatisk nøkkelrolle.

Det aller siste Midtøsten trenger er enda en væpnet konflikt, med de menneskelige lidelser, flyktningstrømmer og ødeleggelser det vil medføre. For Libanon vil det være å gjenoppleve et mareritt.

