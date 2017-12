Langrenn er en truet idrettsgren

Debatt Langrenn må inn på listen over truede idrettsgrener. Dersom ikke langrenn tar profilbyggingen av utøverne på alvor, er jeg redd nasjonalidretten er godt inne på siste etappe.

Av TOM ARNØY, CEO og med-gründer, Zedge Inc. og leder for Team Zedge

Det er i stor grad individene i sporten som engasjerer og skaper overskrifter. De genererer uvurderlig verdi for idretten og laget de representerer. Det gjør idretten attraktiv for publikum, men også for de som skal finansiere gildet; sponsorer og medier som kjøper TV-rettigheter.

Dersom langrenn skal overleve i det lange løp, må man tilpasse seg til markedet. Og ikke bare det markedet som foreligger i dag, men det markedet som er i enorm utvikling og endring. For langrennssporten konkurrerer ikke bare med andre idretter om attraktivitet. Idretten konkurrerer i stadig større grad med alle andre underholdningsprodukter som ikke har landegrenser.

Vi er for tiden inne i en brytningstid for hvordan underholdning konsumeres og for hva som engasjerer. Dagens yngre generasjon kjøper ikke produkter og tjenester som ikke engasjerer - og som de ikke identifiserer seg med. Dette stiller helt nye krav til idrettslederne som forvalter den norske langrennsarven. For den kan faktisk forvitre hvis vi ikke gjør noe med det.

Samtidig dominerer Norge i langrennssporet og rekrutteringen i utlandet er bekymringsfull. Vi ser nesten tomme tribuner på skiarenaer hos mektige idrettsnasjoner. Interessen i utlandet er i ferd med å forsvinne i mangelen av resultater og utøvere som engasjerer publikum. Etterspørselen etter TV-rettigheter til World Cup i langrenn er laber i mange av de store markedene hvor det faktisk bor mye folk.

Vi trenger flere og større profiler på tvers av landegrenser. Personer som vi har både sterke sympatier og antipatier til. Profiler som vi elsker sterkt - men også personer som provoserer. Det skaper engasjement. Langrennssporten må sannsynligvis ta et større ansvar for å bygge sine profiler, og det holder trolig ikke og bare lære de å gå fort på ski.

I Norge og til dels i Sverige har vi profiler som skaper engasjement. Publikum kommer fremdeles til arenaene, journalistene jakter i flokk på positive og negative vinklinger, mediene kjemper fortsatt om TV-rettigheter og publikum er engasjert i sosiale medier. Norsk og svensk interesse er ikke nok til å holde liv i langrenn på sikt.

En digitalisert verden i rask endring gjør det dessuten enda vanskeligere. Langrenn konkurrerer ikke bare med andre idrettsgrener. Barn og ungdom trekkes mot nye underholdningsprodukter som eSport og vloggere på YouTube. Økosystemene rundt de nye flatene er i rask vekst. Etablert i synergi med nye digitale distribusjonskanaler, helt fri for landegrenser, har de en kjempefordel sammenlignet med de etablerte. Barna og ungdommen ønsker seg fremdeles helter, men ikke nødvendigvis langrennsløpere.

Jeg tror at tiden er inne for å se på hvordan skiforbund og landslag kan jobbe på kryss av landegrenser i samspill med kommersielle aktører som er gode på merkevarebygging og nye flater. Norge er en supermakt innen langrenn og er i posisjon til å lede an også her. Idrettslederne kan starte med å gi utøverne større hjelp til å dyrke frem sine egne merkevarer - og tilby et markedsapparat tilpasset tiden vi lever i, på lik linje med det sportslige.

Det er absolutt mulig å skape flere internasjonale profiler som engasjerer med individualisme, særegenheter og levende, ektefølte verdier. For summen av disse merkevarene er det som gjør langrenn som idrett til en kraft å regne med i et stadig mer krevende mediemarked.

Idrettslederes kunnskap og bistand rundt trening, skismurning og restitusjon er utvilsomt viktig, men man må kanskje tørre å tenke utenfor den berømte «boksen». Tenke større, samt erkjenne at man konkurrerer i et knalltøft globalt marked for å underholde og engasjere. Man må våge å tenke nye tanker for å videreutvikle seg. Og jeg tror det haster mer enn vi aner.

Det gjør meg vondt å tenke på en fremtid uten langrenn, rett og slett fordi jeg har et dypt kjærlighetsforhold til nettopp denne idretten.