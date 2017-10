Sex Pistols – et boyband på speed

Debatt Det er førti år siden Sex Pistols' eneste studioplate kom ut. Kjernen i punk-tekster er å kritisere kapitalisme, men var bandet egentlig en ren salgsgimmick?

NILS VERMUND GJERSTAD, frilansskribent

«God save the Queen. The fascist regime. They made you a morrron...», snerrer Johnny Rotten på sarkastisk London østkant-aksent, med vilt blikk og spastiske hodebevegelser. På den hullete genseren står det Destroy med store, røde, bokstaver. I revet helsetrøye og et tøystykke med det engelske flagget på som hodeplagg spiller Steve Jones gitar. Bak dundrer Paul Cook løs på trommer, mens den radmagre Sid Vicious trakterer bass.

Denne promotionvideoen fra 1977 var mange sitt førsteinntrykk av ett av tidenes mest provoserende band. På midten av 1970-tallet preget arbeidsledighet, streik og demonstrasjoner det britiske samfunnet. På musikkfronten hadde pompøse prog-rock dominert og spesielt ELP og Yes ble ansett som dinosaurer. Folk ville ha noe nytt, noe friskt, et opprør. Sex Pistols ble soundtracket til den misfornøyde arbeiderklassen. «No future!» ble et slagord hentet fra Sex Pistols’ mest kjente låt.

Never mind the bollocks! Here’s the Sex Pistols kom ut 28. oktober. Det var bandets første og siste studioplate. I tillegg til majestetsfornærmelser kritiserte de også abort, store plateselskap, løgnaktige politikere og pakketurer til Syden. Alt dette er tidsriktig å kritisere, men det spørs hvor dypt det stikker. Tittelen betyr noe slikt som «ikke hør på pisspreiket. Her er Sex Pistols». På de 12 låtene blir det hovedsakelig brukt tre-fire gitargrep.

Anarchy in the U.K kom ut som singel allerede i november 1976. Mens lanseringen av deres andre singel var en kommersiell genistrek. Utgivelsen ble lagt til Dronning Elizabeth II sølvjubileum. 7. juni 1977 leide bandet en båt og dro ut på Thames og fremførte God Save the Queen i nærheten av Palace of Westminster. Politiet avbrøt konserten, men stuntet fungerte perfekt. Selv om låten ble boikottet på BBC, solgte harseleringen av Dronningen som hakka møkk og klatret til nummer to på singellistene i England. Enkelte mener at dette er blant de største øyeblikk i rockens historie. På singelcoveret var tittelen God Save the Queen skrevet med bokstaver hentet fra avis-overskrifter og tildekket Dronningens munn og øyne, slik at det så ut som hun var sensurert. Jamie Reid sto bak det smarte grafiske designet.

COVER: Never Mind the Bollocks.

Glen Matlock snekret de fleste melodiene, mens Johnny Rotten skrev tekstene. Matlock lånte blant annet riff fra ABBA, og man kan saktens spørre: hvor punk er det? Faktisk fikk Matlock sparken før singelen God save the Queen ble utgitt. Årsaken var at han kom ikke overens med Rotten, som selv syntes at Matlock var for streit og ikke glad nok i å fornærme folk. Bassisten ble erstattet av den selvdestruktive, umusikalske heroin-junkien Sid Vicious (født som John Ritchie), som knapt hadde tatt i et instrument før. Ifølge Rotten, som selv fyrte opp sitt ego på amfetamin, var ikke bass så viktig på rockemusikk. Det som Vicious manglet i musikalitet kompenserte han med i attitude. Han gikk i svastika t-skjorter og ga hele verden fingen. Hvis målet var å få skandaløs oppmerksomhet, var Vicious rette mannen, men han taklet ikke berømmelsen og endte opp som en parodi på punk.

Det var manageren Malcolm McLaren som skapte bandet og ikke medlemmene som fant hverandre. Sammen med Vivienne Westwood drev McLaren klesbutikken SEX i Soho. Glen Matlock jobbet der og John Lydon (som senere tok artistnavnet Johnny Rotten) var kunde, mens Paul Cook og Steve Jones hadde fartstid fra bandet The Strand.

Høsten 1975 kom de frem til bandnavnet. Ordet «sex» måtte jo være med. De skulle tross alt promotere klesbutikken i Soho. Imaget til Sex Pistols ble faktisk skapt før en eneste låt ble skrevet. Kanskje var Sex Pistols et boyband på linje med Monkees og Osmonds, men mens de var rene og pene, så var Sex Pistols slaurete og aggressive. Men det traff en nerve.

Sex Pistols bannet på tv og flere av konsertene deres endte i voldelig kaos. Få har dyrket mottoet «All PR er god PR» mer enn McLaren og Sex Pistols. Bandet varte i to og et halvt år og var for destruktive til at det hadde noe mer for seg.

Men det blir for enkelt å avfeie de som en gimmick. Plata deres har tålt tidens tann i større grad enn eksempelvis The Clash' London Calling, som høres litt traust i dag. Bollocks er nok ikke det energiske ballesparket som den må ha vært i 1977, men God save the Queen og Anarchy in the U.K. er ennå dundersalt, mens låter som New York, Submission og Problems ikke tilfører noe særlig.



Til tross for at Sex Pistols i beste fall var middelmådige musikere, så skapte de et helt unikt musikalsk uttrykk. Ikke minst hadde de enorm inspirasjon på andre ungdommer som ville starte band. Overalt blomstret det opp punkband. Sex Pistols viste at det var fullt mulig å gjøre en karriere på lavt budsjett. De revitaliserte rocken og brakte den tilbake til sine røtter i arbeiderklassen.

Så og si alle punkband som kommer etter Sex Pistols er inspirert av dem og ikke minst deres DIY-«gjør det selv»-holdning. Man trenger bare den rette holdningen. Politisk har Sex Pistols vært viktige for ytringsfrihet og gitt større takhøyde for å fornærme kongelige og kjendiser.