Absurd motsetning mellom tro og gjerninger

Debatt Folketroen på at Gud kommer nær oss når vi oppfører oss godt, og distanserer seg når vi oppfører oss dårlig lever fremdeles i beste velgående.

STIAN KILDE AAREBROT, prest og skribent

Det er i dag 500 år siden Martin Luthers teser ble spikret opp på kirkedøren i Wittenberg. Eller det vil si, sannheten er at tesene ble sendt i posten til vennen og juristen Christoph Scheurl, som senere trykket dem opp, uten Luthers viten og vilje. Litt som å screenshotte en privat melding og poste den på Facebook.

Uansett: Helt siden kirketidenes morgen har det vært en stadig drakamp mellom det å være frelst av tro og nåde alene og alt dette man burde og ikke burde gjøre som kristen. Det er kanskje ikke så rart for etter en gjennomlesning av Det nye testamentet, kan man lett å plukke ut en håndfull belegg for begge ytterpunktene.

For noen tiår tilbake var det, kanskje spesielt i bedehus-Norge, et sterkt fokus på bud og regler, om alt fra hvordan man skulle gå kledd, til at dans og sport var synd og dessuten bodde Styggen sjøl i trommesettet, ble det sagt. «Det er derfor jeg slår så hardt», svarte trommisen. I min oppvekst kjente jeg på at det aldri ble nok bønn og bibellesning. Folketroen på at Gud kommer nær oss når vi oppfører oss godt, og distanserer seg når vi oppfører oss dårlig lever fremdeles i beste velgående.

De siste par tiårene har det vært gjort mange oppgjør med «synd og skam»-kristendommen. I bunn og grunn har vi i dag havnet i den andre grøften: Man vegrer seg for å snakke om synd i det hele tatt, blant annet på grunn av frykten for å havne i mørkemannslandet man forlot.

Vi kan ikke komme noe nærmere Gud, uansett hva vi gjør til eller fra. Nærværet har med Gud å gjøre: Det er en del av Guds vesen å være udelt til stede overalt. Og kjærligheten hans til oss er konstant.

Men det er et spørsmål til, som er omtrent like sentralt i Bibel og kirkehistorie, som ofte glemmes: «Hvordan blir vi bevart og styrket i troen, så vi kan utbre Guds rike der vi befinner oss?» På det første spørsmålet handler ingenting om det du gjør eller ikke gjør. På det andre: alt.

I artikkelen «Rethinking evangelism» skriver filosof og forfatter Dallas Willard at «problemet er at vi har vært helt hekta på ideen om å ‹ha partiboka i orden› så vi kommer til himmelen når vi dør. Vi har tatt disippelskapet ut av omvendelsen». Disippelskap er bare et annet ord for å være en lærling av Jesus. I boken Renovation of The Heart skriver Willard at «Poenget er ikke å få folk til himmelen, men å få himmelen til folk». Det var dette Jesus proklamerte - Guds rike hadde, i og med Jesus, kommet nær – himmelen hadde kommet til folk, og alt Jesus sa og gjorde var tegn som pekte i retning av nettopp det.

Når vi går til gudstjeneste, ber, søker stillhet, faster fra mat eller Facebook, øver oss i nøysomhet, så vi kan dele mer, når vi taler på vegne av «de minste i blant oss», gjør vi ikke det for å «score poeng hos fyren i andre etasje». Vi gjør det for å forene etasjene. Vi svarer på bønnen «La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen». Og en gang skal etasje-sammensmeltingen bli komplett, i det det himmelske Jerusalem stiger ned fra himmelen med lovnaden om at «Guds bolig er hos menneskene» (Åp 21,3).

Å lage en motsetning mellom tro og gjerninger er like absurd som pølse mot lompe. Uten praksisen dør troen, advarte Jesu bror, Jakob, i sitt brev i Bibelen. Hadde Jakob kommet på en gjestevisitt til Vesten i dag tror jeg han hadde begynt sitt neste brev med «Hva var det jeg sa?». Nå kalte riktignok Luther Jakobs brev for en «epistel av høy og strå», og mente at hele brevet burde fjernes fra Bibelen. Men Luther må forstås i lys av sin samtid. Luther så en kirke med slagside og stilte seg med hele sin polemiske tyngde godt over på den andre siden. Jeg tror ikke Luther ville lagt breisida til på samme sted om han hadde levd i dag.

Ytre gjerninger fører deg ikke et hakk nærmere Gud og det er ikke antall stjerner i boka som teller den dagen du trekker ditt siste pust. Men hvis jeg fortalte deg at Gud elsket deg like høyt, uavhengig av om du spiste mat eller ei, ville du da sluttet å spise? Selvfølgelig ikke, og om du hadde sluttet ville det ikke tatt lang tid før kroppens rop hadde overdøvet alle argumenter. Mat er nødvendig. Ingen trenger å argumentere for det. «Muslimene ber flere ganger om dagen og faster fordi de må. Vi slipper alt det der», kan man høre kristne si, stolte av sin egen åndelige slankekur. Ei som overlevde i hundre år uten mat var den gamle trollkjerringa i «Revenka». Hun skulle bare knerte sund litt ved, og så fikk hun nesa si nedi hoggstabben. Har den protestantiske kirke satt fast nesa si den også, den gangen den skulle knerte sund gjerningskristendommen? Når nåden formidles som det at du slipper å gjøre noe som helst, også det som er godt for deg, blir den en hengekøye til forfall.

Til deg som stadig kjenner på at du ikke er god nok for Gud: Det er du! Gud lar alltid sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Alltid. Helt uavhengig av hva du gjør eller ikke gjør. Til deg som ser på alt snakk om leveregler, praksis og øvelser som en trussel mot Guds nåde: Gud elsker oss akkurat slik som vi er, men han elsker oss altfor høyt til å la oss forbli slik. Å forbli akkurat sånn som vi er er hverken godt for oss selv, for familie og venner, eller for kakao-innhøsterne på Elfenbenskysten og tekstilarbeiderne i Kambodsja. («Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres». Jak 5,4.) Deilig er fremdeles den himmel blå, men jaggu er det nok å ta tak i óg.

Innsats i Guds rike er til syvende og sist nåde det òg. Paulus skryter av at han er den som arbeider mest av alle, før han umiddelbart korrigerer seg selv: «Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg» (1 kor 15,10).

Fra kalksteinsgrottens hvelving henger det stalakitt – dryppstein. For hver dråpe den slipper fra seg blir litt kalsitt hengende igjen. Stalakitten forlenges. Fra bakken strekker stalagmitten seg tilbake. Som Michelangelos «Skapelsen» peker to pekefingre mot hverandre, mot forening. Begges drivstoff er kalk-tårene fra oven. Når vi gjør ting, når vi legger inn en innsats, når vi strekker oss, er det Guds dråper på oss som løfter oss opp mot Han selv. Vi elsker fordi Gud elsket oss først (1 Joh 4,19).