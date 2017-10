En krone til frivilligheten gir mange kroner tilbake

Debatt Regjeringens store kutt til frivilligheten står ikke i stil med regjeringens lovord fra 2013. Sivilsamfunnet i Norge trenger mer støtte og handling, ikke flere festtaler som ender med kutt.

KNUT ARILD HAREIDE, partileder i Kristelig Folkeparti

Jeg husker godt hvor enig jeg var med den blåblå regjeringens visjoner for frivilligheten da den tiltrådte i 2013. I Sundvollen-erklæringen står det mye om hvor viktig frivilligheten er. Jeg husker jeg leste disse lovordene om frivilligheten med anerkjennende nikk da den kom for fire år siden. At den er en viktig arena for samarbeid. At den har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. At inntektsmulighetene må økes. For på den måten kan vi legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten.

Kontrasten kunne nesten ikke vært større til høstens forslag statsbudsjett fra den blåblå regjeringen, der vi ser at regjeringen lar frivillige organisasjoner og ideelle aktører ta den største del av belastningen fra kuttene som foreslås. Alt fra store og viktige ungdomsorganisasjoner som 4H, Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget til folkehøyskolene får de største kuttene. At organisasjonen Human Rights Service samtidig står tilbake uten kutt, fremstår nokså uforståelig.

Da budsjettforslaget ble lagt fram, slo Virke fast at frivilligheten får det trangere. De pekte på at statsbudsjettet reduserer de frie inntektene til organisasjonene og gjør organisasjonene mer avhengige av prosjektstøtte og gaver. Det vil føre til mer tid brukt på søknader og rapportering og mindre tid brukt på å skape aktiviteter og meningsfulle fritidsopplevelser. Regjeringens lovnader om et friere sivilsamfunn ser derfor ut til å være mer ord enn handling.

For KrFs del oppleves det som at forhandlingene om statsbudsjettet starter bak startstreken i spørsmålet om frivillighet og ideell sektor, ja for store deler av sivilsamfunnet. Vi trodde regjeringen var enig om at frivilligheten skulle styrkes, ikke svekkes. Det mangler jo ikke på andre utfordringer på dette feltet som vi politikere bør ta tak i snarest.

La meg peke på tre viktige utfordringer:

De ideelle velferdsaktørene opplever å skvises ut av det offentlige som enten vil drive tjenestene selv eller velger kommersielle aktører som presser prisene lavt. De historiske pensjonskostnadene for ideell sektor er i ferd med å kvele disse aktørene. Regjeringen slår fast at pensjonen er det offentliges ansvar, men foreslår en i beste fall halvgod løsning. Vi frykter at organisasjoner kan brekke ryggen hvis vi ikke får til en bedre ordning enn dette.

I regjeringens forslag er det satt av 1,35 mrd. kr til momskompensasjonen for frivillige organisasjoner. Ifølge Frivillighet Norges beregninger gir det en avkorting på 32 prosent. Andelen momsutgifter som kompenseres, går altså ned. Dette er skatt på frivillig arbeid. Staten får inntekter av at Røde Kors kjøper inn redningsutstyr. Skal organisasjonene virkelig fortsatt betale skatt på frivillig innsats?

Den norske kirke står i en historisk ny situasjon. Dersom de 3,7 millioner medlemmene fremdeles ønsker å ha en prest som kan døpe, konfirmere og begrave seg og sine, må vi beholde en sterk og landsdekkende folkekirke. DnK er en helt sentral aktør i sivilsamfunnet som kirke, også når det gjelder frivillighet over hele landet. Fremtiden til viktig barne-og ungdomsarbeid som engasjerer mange frivillige, er avhengig av at det faktisk er prester og kirkebygg over hele landet.

Jeg frykter at regjeringens forslag til statsbudsjett gjør det vanskelig å ta tak i disse utfordringene, fordi vi må kjempe på plass støtte som regjeringen har kuttet. Da brukes tiden på å gå tilbake til start, fremfor å ta skritt videre for sivilsamfunnet, for frivilligheten og ideell sektor.

Det er ikke lett å bli klok på hva som skjedde med regjeringens syn på frivilligheten og ideell sektor i løpet av de siste fire årene. Gjennom fremleggelsen av statsbudsjettet viser regjeringspartiene i alle fall at de ikke fullt ut forstår den uvurderlige rollen frivillige organisasjoner spiller i det norske samfunnet. Der de tidligere har vært krystallklare på at det offentlige verken kan eller bør løse alle oppgaver, er de gjennom handling nå blitt mer utydelige. Som Adresseavisa skrev på lederplass forrige uke: «Her har vi åpenbart vært naive, men vi tok for gitt at dette lå i ryggmargen til en borgerlig regjering».

For KrF er det ingen tvil om at et samfunn med sterk sivil sektor der mange er frivillige, er et mye bedre samfunn enn et samfunn der det ikke er sånn. For det handler om at det er mennesker som enten bruker fritiden sin på fotballtrening eller koret, eller i alle fall skape aktivitet for barn, ungdommer og mennesker som er utrolig viktig. Det handler om mennesker som bruker tid og krefter på å hjelpe dem som trenger det mest.

Begge deler skaper utrolig mye positivt i vårt samfunn. Det er bare å tenke over det: Det er ofte sånn at når vi gjør ting som er meningsfylt for andre, så gir det veldig mye tilbake. Oppsummert er det derfor liten tvil om at vi skaper et bedre samfunn ved å styrke frivilligheten.

I et samfunn som vårt, hvor de aller fleste har det viktigste de trenger, tror jeg (heldigvis!) mange kjenner på et behov for å engasjere oss for noe mer enn vår egen lommebok. KrF mener vi som politikere bør gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for mest mulig frivillighet, på best mulig premisser. Momskompensasjon er sånn sett en god investering både i økt tillit og tilfredshet i befolkningen.

Dette handler ikke om vi skal støtte det vi liker eller ikke liker. Det handler om at vi mener Norge fortsatt skal være et velferdssamfunn, ikke en velferdsstat. Vi mener det er sunt og nødvendig for landet å ha en sterk sivil sektor. Da må vi vise at vi ønsker dette i statsbudsjettet, og vi må vise det i lovverk og gi rammevilkår som er forutsigbare og trygge. Derfor vil KrF kjempe for frivilligheten, ideelle aktører, kirken, folkehøyskolene og alle deler av sivilsamfunnet. Derfor har KrF invitert til felles krafttak for ideell sektor, og derfor vil vi kjempe for dette i budsjettsammenheng.

Regjeringen sier den er opptatt av å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Da er den avhengig av et sterkt sivilsamfunn, en sterk frivillighet og en sterk ideell sektor. I så fall er regjeringens forslag til statsbudsjett en dårlig oppskrift.