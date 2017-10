Kong King og klovnen

I fjor slo Donald Trump sin rival Hillary Clinton i salg av halloweenmasker. I år er det knivskarp mellom ham og Stephen Kings klovnemonster Pennywise fra skrekkfilmen «IT».

I september fylte USAs mest leste romanforfatter, Stephen King, 70 år. Det er femti år siden han fikk publisert sin første novelle, «Glassgulvet», i magasinet Startling Mystery Stories. Og det er femti år siden han utga «The Shining» (på norsk «Ondskapens hotell»), han kanskje mest kjente roman.

Midt oppi alle jubileene er han mer aktuell enn på lenge. Den nye filmversjonen av den 31 år gamle mursteinsromanen «It» er på tredjeplass over årets mest sette filmer i USA. Og fredag slapp Netflix en ny sesong av «Stranger Things», en slags syntese av mange av åttitallets King-romaner og noveller (med en dæsj Steven Spielberg), nøye timet og tilrettelagt for halloween-feiringen denne uken.

Men de største overskriftene denne høsten skapte King da han skrev en tweet for mye om Donald Trump, og Trump blokkerte King på Twitter. Jepp, blokkerte, slik mange lett krenkbare menn over en viss alder på sosiale medier gjerne gjør i sårbare øyeblikk, for å beskytte seg mot sine plageånder. Men da dreier det seg om menn med litt mindre viktige jobber enn De forente staters president, som tross alt utsettes for millioner av kritiske og fornærmende tweets hver dag. Og som ikke burde ha tid til å la seg fornærme eller blokkere en eneste en.

For King var det selvfølgelig en anerkjennelse. Han hadde klart å treffe bulls eye med sine giftpiler. Han fikk tusener av nye følgere da det ble kjent. Og han er nå hærfører for kunst og kulturopposisjonen mot Trump på Twitter.

King var aldri blant de mest politiske forfatterne som kom ut av den amerikanske kulturrevolusjonen på 1960- og 1970-tallet. I flere bøker har han latt det skinne gjennom at han ikke trivdes i et litterært klima hvor parolen var at «alt er politikk», å at det å skrive for å underholde – eller i Kings tilfelle skremme – ble sett på som noe mindreverdig.

Selv kom han fra et konservativt arbeiderklassemiljø i deltstaen Maine i USAs nordøstre hjørne. Han ble radikalisert av frykten for å bli sendt til Vietnam mens han gikk på universitetet (levende beskrevet i romanen «Hjerter i Atlantis») men historiene han skrev viste sjelden noen politisk slagside, og heller ikke figurene han befolket dem med.

Bortsett fra i ett tema. Frykten for at en tyrann skal få makten i USA har preget et par sentrale King-romaner.

Den første var dommedagsvisjonen «The Stand» fra 1978. Her dør det meste av Nord Amerikas-befolkning som følge av et influensavirus. Den lille gruppen overlevende deler seg i to, hvorav den ene ledes av Randall Flagg, en demon i menneskeskikkelse.

Flagg var løselig bygget på den venstreradikale ekstremisten Donald DeFreeze lederen for terrorgruppen Symbionese Liberation Army (SLA), som blant annet kidnappet og hjernevasket milliardærarvingen Patty Hearst på 1970-tallet. Samtidig var han en slags syntese av alle 1960-tallets radikale og karismatiske lederskikkelser innen protestbevegelsen, dratt videre i et tankeeksperiment om hvordan de ville bli som statsmenn om de fikk reell makt.

Året etter utga King «The Dead Zone» («Mørke krefter» på norsk), hvor en lærer som plutselig blir gitt synske evner, trykker presidentkandidaten Greg Stillson i hånden under valgkampen, og «ser» at dette er en gal mann med narsissistisk personlighetsforstyrrelse som vil utløse en global atomkrig for selv å bli historisk.

«Greg Stillson solgte bibler på døren med en god replikk, en vittig tunge og en folkelig tone», skrev King i et essay i The Guardian tidligere i år. «Han blir ledd av når han stiller som ordførerkandidat i en småby i New England, men han vinner. Han blir ledd av når han stiller som kongressrepresentant (med et løfte om å deponere USAs avfall ut i verdensrommet. ... En dag vil Stillson le og vitse seg hele veien til Det hvite hus, hvor han starter Tredje verdenskrig».

Portrettet av Stillson ble ytterligere levendegjort i David Cronenbergs filmversjon av boken fra 1983. Martin Sheen (som senere spilte presidenten i syv sesonger av tv-serien West Wing), ga Stillson en nifst overbevisende form; glatt, kjekk, jovial med et glimt av fanatisme langt bak i blikket. Sheen og Trump er omtrent jevngamle, og slett ikke ulike. Det er mange blogger og sider på nettet som har hengitt seg til nærmere analyser av flere likhetspunkter.

(Avslutningen på «Dead Zone» gjør at man ikke skal dra sammenligningene for langt.)

Det første usikre tegnet på det overraskende valgresultatet i fjor, var at utkledningsbransjen solgte flere Trump enn Clinton-masker før halloween, slik vinneren av presidentvalget har gjort siden 1972.

I år må Trump dele førsteplassen med klovnen Pennywise, monsteret fra Stephen King-filmen «IT».

Som King skrev i en av tweetene som til slutt fikk Trump til å blokkere ham: «At denne fyren har fingeren på atomknappen er verre enn noen horrorhistorie jeg noensinne har funnet på».