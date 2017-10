Kinas drøm om makt

Kommentar Xi Jinpings langsiktige plan for Kina er globalt politisk lederskap. Når USA trekker seg tilbake fra den internasjonale arena fyller Kina tomrommet.

Da Xi Jinping for fem år siden ble valgt til kommunistpartiets generalsekretær og senere Kinas president, falt det sammen med gjenvalget av Barack Obama som USAs president. Obama sa den gang at Amerikas beste tid gjensto. Da Xi Jingping talte i Folkets store sal tirsdag sa han at det kinesiske folk og nasjon har en stor og lys fremtid i vente.

Kommunistpartiets kongress befester Xi Jinpings ubestridte makt og et selvsikkert regimes høye ambisjoner. Innen 2035 skal Kina fremstå som et fullt ut moderne samfunn. Kina er allerede en global økonomisk supermakt og vil snart gå forbi USA som verdens største økonomi. Innen 2050 skal Kina være sterke nok til å innta en politisk lederrolle i verden.

SE OGSÅ VGTV: Kina vil bruke 9000 milliarder på gigantprosjekt

I 2012 var det tydelig at USAs rolle som global supermakt var blitt redusert i konkurranse med de fremvoksende økonomier i Asia, spesielt Kina. Med Donald Trump i Det hvite hus er USAs reduserte betydning er blitt enda tydeligere.

Mot Trumps isolasjonisme forsvarer Kina det internasjonale frihandelssystem som USA ledet utformingen av etter 2. verdenskrig. Kina forsvarer den internasjonale klimaavtalen fra Paris som Obama varmt støttet, men som Trump forkaster. Samtidig er Kina verdens største utslippsnasjon av drivhusgasser.

Økonomisk og politisk øker Kina sin innflytelse i verden på bekostning av vestlige demokratier. De selger ikke bare forbruksvarer, men også en autoritær ideologi. Kina bruker Trumps populisme og EUs interne problemer for å beskrive et liberalt demokrati i krise.

Xi Jinpings rosenrøde beskrivelser av kinesernes lyse fremtid kan ikke skjule at verdens mest folkerike nasjon står foran enorme utfordringer, fra den giftige luften i storbyene, til økende forskjeller og sosial uro. Fra å være et lavkostnadsland for eksportproduksjon har Kina startet en krevende omstilling til høyteknologi og service.

LES OGSÅ: Kinas militarisering kritiseres

Modernisering på kinesisk betyr slett ikke liberalisering. Det allmektige kommunistpartiet skal i all fremtid styre Kina. I Xi Jinpings første fem år er det blitt enda mindre rom for dissens. At partiet strammer grepet er et tegn på at de ikke er så selvsikre som de gir uttrykk for.