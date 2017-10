Kan ikke granske seg selv

Leder Prosjekteringsgruppen som på målstreken tapte milliardkontrakten om nytt regjeringskvartal har levert formell klage på Statsbygg og juryen.

Hvis taperlaget har rett i sine innsigelser, var det aldri noen målstrek å passere. Ikke for andre enn vinnerne, Team Urbis. Anklagene som fremmes, dersom de medfører riktighet, er så alvorlige at det synes utenkelig at vinnerkonseptet «Adapt» uten videre kan realiseres. Derfor må saken ettergås.

Med eget omdømme som innsats, har arkitektene i Team G8+ gått til det høyst uvanlige skritt å klage inn sine kolleger i Team Urbis, samt mer enn antyde at forløpet kan komme til å havne i retten.

Rent umiddelbart, uansett utfall av klagebehandlingen og en eventuell, juridisk prosess, betyr dette at byggeprosjektet blir kraftig forsinket. Simpelthen fordi beskyldningene som rettes mot Statsbygg er såpass graverende at Statsbygg selv ikke kan behandle klagen. Bare en uhildet kommisjon kan granske forholdet og eventuelt frikjenne Statsbygg på en måte som ikke forsterker mistanken om kokkelimonke og samrøre med private interesser.

Hvor sannsynlig er det at Statsbygg (klageinstans) vil slå fast at byggherren (Statsbygg) ikke har fulgt regelverket fra offentlig myndighet (Statsbygg) og latt et bestemt arkitektonisk konsept opparbeide seg fordeler i arbeidet med reguleringsplanen (for Statsbygg), og deretter gjennomført en arkitektkonkurranse (Statsbygg) med en jury (Statsbygg) som viser seg i strid med Statsbyggs habilitetsregler og regelverket om offentlige anskaffelser?

At det i bygg- og anleggsnæringen finnes useriøse og bent frem kriminelle aktører, er en beklagelig kjensgjerning. Viktigheten av gjennomsiktighet og korrekt prosedyre i reguleringsarbeid, prosjektering, beslutningsprosesser og gjennomføring er derfor helt avgjørende. Det handler ikke bare om kroner og øre, men om tilliten til demokratiske avgjørelser.

Statsbygg kan absolutt ha sitt på det tørre, hvilket vi naturligvis håper og tror. En uavhengig granskning vil kunne finne ut av dette og eventuelt avgjøre om det som angivelig har skjedd av påståtte uregelmessigheter er tilfeldig systemsvikt, menneskelige feilvurderinger, eller om det faktisk er begått regelbrudd og ulovligheter.

Dersom Statsbygg med vitende og vilje har gjort grove feil er det såpass alarmerende at det ikke bare vil ramme den statlige forvaltningsbedriften. Det kan komme til å utløse et skred av krav om nye gjennomgåelser av kontroversielle reguleringer og byggeprosjekter hvor det synes å ha vært nære bånd mellom konsulentfirmaer, utbyggere og offentlige myndigheter.

I kommuner med stor byggeaktivitet har det noen steder oppstått uformelle nettverk og personlige forbindelser som har gitt enkelte aktører forrang. Som vi tidligere har fremholdt er det derfor helt nødvendig med strenge og konsekvente habilitetsregler i offentlige byggesaker.