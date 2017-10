Kommentar På det meste regjerte den såkalte islamske stat (IS) over ti millioner mennesker i store landområder av Syria og Irak. I dag er kalifatet historie.

I dag falt deres selverklærte hovedstad Raqqa. Det var IS’ siste skanse. Det er bare et spørsmål om tid før de siste IS kontrollerte områdene langs Eufrat-elven og enkelte andre mindre områder faller.

Kalifatets undergang er ikke ensbetydende med IS’ endelikt. I nederlagets time utgjør de stor fare. IS har fått avleggere i mange land. De har sådd et brennende hat og bruker internett for å propagandere og rekruttere.

Mange av deres krigere har falt, men det antas at flere tusen er på frifot. Noen har lagt ned våpnene, andre skjuler seg blant sivile. Mange av fremmedkrigere vil forsøke å ta seg tilbake til sine hjemland. Det finnes celler i mange land. Kampen mot internasjonale terrorisme vil fortsette i en generasjon eller lenger. At IS er nedkjempet militært betyr bare at kampen går over i en ny fase.

Raqqas fall har likevel stor praktisk og symbolsk betydning. Ekstremistene kan ikke lenger terrorisere sivilbefolkningen. De mister et fristed for å drive opplæring og planlegging av terroraksjoner. Og de tapt et image av å være uovervinnelige.

Da IS for tre år siden rykket frem på bred front i både Syria og Irak virket det som ingen kunne stanse dem. De sto ved porten til Bagdad og i forsteder til Damaskus. Det irakiske hæren kollapset i møte med jihadistene. Det anslås at 27 000 krigere fra 86 land strømmet til det såkalte kalifatet for å være med på seiersferden.

I år har det knapt kommet noen. Langsomt men sikkert er IS blitt presset på retrett. Irakiske og kurdiske styrker, med støtte fra en USA-ledet koalisjon, har gjenvunnet 41 500 kvadratkilometer som var under terrorbevegelsens kontroll. I Syria er IS blitt angrepet både av USA-støttet kurdisk og arabisk milits, og av regjeringsstyrker og deres russiske allierte.

Da IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte kalifatet i irakiske Mosul i juni 2014 var visjonen å styre over et grensesprengende og stort islamsk rike. Vel tre år senere ligger de tidligere IS-kontrollerte byene i ruiner. De langt fleste ofrene for IS’ krig er andre muslimer. Resultatet er traumatiserte barn, mennesker som har mistet alt og store flyktningstrømmer.

Mosul ble gjenerobret 10. juli i år etter et slag som varte i ni måneder. I august ble IS drevet ut av de siste områdene de kontrollerte i Nineveh-provinsen etter harde kamper i Tal Afar. I høst har nettet snørt seg sammen om IS i Raqqa.

Det er for tidlig å sette et punktum for historien om det såkalte kalifatets vekst og fall. Ekstremistene har tidligere vist at de kan revansjere store nederlag.

IS’ forgjenger var Al Qaida i Irak (AQI), en gruppering som var så blodtørstig at selv Osama bin Laden syntes deres metoder virket mot sin hensikt. AQI oppsto som en militant sunnimuslimsk bevegelse etter den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003 og tre år senere kontrollerte AQI store deler av Anbar-provinsen. Først etter en større amerikansk militæroperasjon, med støtte fra lokale ledere som ikke delte AQIs ekstremisme, ble de drevet ut. Det virket som om gruppen hadde lidd et endelig nederlag. I virkeligheten hadde de gått under jorden.

Krigen i Syria i 2011 ga de en mulighet. I det syriske kaos fikk de tilgang til våpen og rekrutter. Fra 2013 kalte de seg Den islamske stat og startet erobringen av større områder i Syria og senere det nordvestlige Irak.

I området som regnes som sivilisasjonens vugge ødela de systematisk uerstattelige kulturminner. De som ikke delte deres ideologi ble drept, tatt som slaver eller ble fordrevet. Særlig hardt gikk det utover religiøse minoriteter som yezidier og kristne.

IS utnyttet kaos og splittelse, og den misnøye som fantes hos en del marginaliserte sunnimuslimer. Mislykkede stater gir grobunn for ekstremisme. For å bekjempe fremveksten av slike bevegelser er det avgjørende viktig å bygge inkluderende samfunn. Det blir ikke fred uten.

IS’ mål var større enn å styre over et landområde i Midtøsten. I fjor oppga det nasjonale antiterrorsenteret i USA at IS-grupper opererte i 18 land. Samme år påtok IS seg ansvaret for terroraksjoner på fire kontinenter, inkludert flere i Europa.

IS består som en global terrortrussel som ikke alene kan bekjempes med militære midler.