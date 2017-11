IS' siste skanse

Leder Krigen mot den såkalte islamske stat (IS) er snart over i Syria og Irak, men den internasjonale innsatsen mot voldelig ekstremisme må føres videre med stor besluttsomhet.

Syriske regjeringsstyrker, med russisk luftstøtte, er i ferd med å gjenerobre Albu Kamal i provinsen Deir al-Zor. Det er den siste syriske byen av betydning som har vært under IS-kontroll. Fredag ble det opplyst at irakiske styrker skal ha tatt kontroll over Rawa, en mindre by ved grensen til Syria som var IS´ siste utpost i landet.

USAs spesialutsending Brett McGurk sa torsdag at IS har mistet 95 prosent av områdene de tidligere kontrollerte. På det meste kontrollerte IS nær halvparten av Syria og en tredjedel av Irak. IS truet både Bagdad og Damaskus og de lokket titusener av fremmedkrigere fra en lang rekke land til sitt selverklærte kalifat.

BBC: Hundrevis av IS-krigere flyktet fra Raqqa

Kalifatet eksisterer ikke lenger som en geografisk enhet. 7,5 millioner mennesker er befridd fra deres terrorvelde. Strømmen av fremmedkrigere til regionen har nesten stanset helt opp. Inntektskildene til IS tørker ut.

Den internasjonale koalisjonen mot IS, som ble dannet i 2014, har snart oppnådd sine militære mål. Ekstremistene har ikke lenger noe landområde hvor de kan drive rekruttering og planlegging av terror.

Kampen mot den voldelige ekstremisme som IS og lignende grupper representerer må videreføres på andre fronter. Ekstremistene bruker internett for å spre propaganda, og de har fått avleggere i mange land. Torsdag ble minst 14 mennesker drept i Kabul i Afghanistan i et selvmordsangrep IS hevder å stå bak.

Den kaotiske situasjonen i Midtøsten gir fortsatt grobunn for ekstremisme. I vestlige land finnes det miljøer og enkeltpersoner som er blitt inspirert og radikalisert av IS.

Det internasjonale innsatsen mot terrorisme må videreføres og styrkes i form av bedre grensekontroll og et nært politi- og etterretningssamarbeid. De mange terrorplanene som er blitt avdekket i tide, viser betydningen av godt politiarbeid. I tillegg er det forebyggende arbeidet mot radikalisering særdeles viktig.

Den alvorlige og overhengende terrortrusselen mot vestlige land består. Vi må fortsatt være på vakt.