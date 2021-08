ADVARER: Vi vet at sprengning av atombomber, selv et lite antall, vil ødelegge verden som vi kjenner den, skriver Fredrik S. Heffermehl. Foto: AP

Skylapper mot atomvåpen?

Den 4. august var det gått et år siden havneområdet i Beirut ble utradert. Et lager av kunstgjødsel var ikke fjernet, tross mange advarsler. Flere sa etterpå at det så ut som atombomben var falt. Noen følte nok noe lignende for ti år siden, da 22. juli 2011 ble dagen for vår evige nasjonale sorg. Men de to katastrofene lar seg ikke sammenligne med 6. august. Den dagen er ikke bare til Japans – men hele verdens evige sorg.

FREDRIK S. HEFFERMEHL, jurist og forfatter, redaktør av nobelwill.org

Ikke noe kan måle seg med atombomben, i skadeomfang, eller i flommen av advarsler fra verdens fremste autoriteter. Vi vet atIkke noe kan måle seg med den, i skadeomfang, eller i flommen av advarsler fra verdens fremste autoriteter. Vi vet at sprengning av atombomber, selv et lite antall, vil ødelegge verden som vi kjenner den.

Vi må se for oss dødstallene i Norge 22. juli 2011 ganget med millioner, eller titalls millioner, eller mer. Et tap av hundretalls millioner ganger så mange – utslettelse av alt liv på planeten – vil være en sannsynlig følge av at atomkrigen utløses.

Og mulighetene er mange, en gal leder eller hundrevis av andre måter, tekniske feil, eskalering av konflikter, misforståelser. Rasjonell overveielse blir umulig når avgjørelser må treffes i løpet av minutter.

Mot denne faren ble det advart allerede i et av de første vedtak i FNs generalforsamling, og uavlatelig siden. Av de fremste personligheter og utallige grasrotbevegelser og organisasjoner. Av vitenskapsfolk og kommisjoner.

Alt, hver og en av oss, alt menneskeheten har, har skapt, tenkt, bygd, i vår tid og tidligere generasjoner, står i overhengende fare for utslettelse. Det er sagt også av mange politikere, også amerikanske politiske og militære ledere, og av Gorbatsjov, og av ledende norske politikere (Aftenposten 21.9 2020). Vi trenger politikere som ikke venter til pensjonsalderen med å forstå både alvoret og Grubbegata.

Igjen markeres 6. august av mennesker over hele verden. I Norge fins ikke noen viktigere sak ved høstens valg, vi og alt det vi driver med vil forsvinne den dag atombombene falle. Etterpåklokskap er ikke godt nok, med atomvåpen er den skjebnesvanger, vi får ingen ny sjanse.

Jeg leter etter kandidater å stole på – og blir rystet og skremt. Den sløve lydigheten i militær- og sikkerhetspolitikken er livsfarlig.