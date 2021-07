PROTEST: Tonje Voigt Johannessen protesterer mot regjeringens innreiserestriksjoner. FOTO: Privat

Debatt

Den norske stat bryter menneskerettighetene

Like stolt som jeg var av Norge for ti år siden da hat ble møtt med kjærlighet og roser, like mye skammer jeg meg over Norge i dag som prioriterer harryhandel, charterturer og arbeidsinnvandring framfor retten til familieliv og kjærlighet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TONJE VOIGT JOHANNESSEN, maskør og parykkmaker

I dag avlyste vi turen vår til Norge. Den turen som har holdt meg håpefull til at alt nok skal bli bra siden jeg høygravid ble smuglet inn til Norge som en kriminell i januar.

Da jeg for ti år siden valgte å søke lykken i København og endte opp med både å finne kjærligheten og drømmejobben, ante jeg ikke at jeg ville bli redusert fra å være norsk til å bli «importsmitte». De norske folkevalgte har tvunget meg til å velge imellom å droppe turen til fødelandet mitt, eller å skille far og sønn i sommerferien. Det kommer ikke på tale!

Ikke bare ville samboeren min gå glipp av sin sønns første sommerferie, men jeg ville forhindre samvær imellom barn og far i denne viktige tilknytningsfasen. Samboeren min slipper ikke inn i Norge selv om han har norsk kjæreste, en norsk sønn og norske svigerforeldre.

Han slipper ikke inn selv om han fikk første stikk for tre uker siden og ifølge Norge er «beskyttet». At bare to av tre i samme husstand slipper inn har ingenting med smittevern å gjøre. Testing og karantene har noe med smittevern å gjøre.

les også Nordmenn jubler over nye innreiseregler og svenskehandel: – Endelig!

Og selvfølgelig ville vi la oss teste, det er vi vant til. For å kunne leve normalt i Danmark skal vi testes 1-3 ganger i uka. Det er derfor de Københavnske smittetallene er så «høye», fordi det blir testa 10-20 ganger mer her enn i Norge! Og selvfølgelig ville vi gå i karantene, det har jeg prøvd før. Jeg satt pent i karantene høygravid på nyttårsaften.

Til hver eneste pressekonferanse har jeg sittet ytterst på stolen, og nesten hver gang har jeg øynet et håp. Men hver gang får vi som har transnasjonale familier beskjed om å være tålmodige.

Politikerne som prioriterer seg selv i vaksinekøen, bryter sine egne regler når det passer dem, og sier at de aldri hadde klart seg igjennom denne pandemien uten sine nærmeste ber oss om å være tålmodige! Jeg har brukt alt for mye tid, som jeg heller burde bruke på babyen min, på å google regler og ringe diverse norske myndigheter som er like forvirret over de kompliserte reglene som meg.

Og hver gang har jeg blitt skuffet, hver gang gjelder ikke lettelsene for nordmenn i utlandet. Jeg er så utrolig lei meg over hver gang å bli behandlet som en annenrangs nordmann. Jeg har gråtende ringt til UDI og den norske ambassaden og skreket «nå MÅ dere slippe oss inn!» Og hver gang får jeg vite at «det er ikke vi som lager reglene», og «sånn er det når man velger å bosette seg i utlandet». Men sånn trenger det ikke å være.

les også Land for land: Slik reiser du i Europa - selv når du ikke er fullvaksinert

De fleste andre land, inkludert Danmark, har prioritert lettelser for dem som skal møte familien sin, fordi det er en menneskerett å møte familien sin! Så heldigvis har mamma og pappa fått komme hit og hilse på barnebarnet sitt, men han har fortsatt masse familie i Norge som han aldri har møtt! Og som han nå heller ikke får møtt i sommer.

Den norske stat bryter menneskerettighetene, derfor har jeg støttet søksmålet som akkurat nå er i gang mot regjeringen. Ikke fordi jeg tror at det vil hjelpe på situasjonen vår akkurat nå, men fordi dette aldri må gjenta seg!

Danmarks humane tilgang på restriksjonene, det helt spesielle danske sammenholdet under EM, blandet med sviket fra den norske stat har for første gang fått meg til å føle meg mer dansk enn norsk. Så til høsten kommer jeg til å søke om dansk statsborgerskap.

Men jeg beholder det norske, for jeg skal ihvertfall stemme i september! Og kan bare håpe på at den neste regjeringen har mer medmenneskelighet og klarer å se lengre enn sin egen fullvaksinerte nesetipp!