Kommentar

Vidåpent for doping

Av Leif Welhaven

I GANG: Tokyo-OL er nå offisielt i gang. Foto: MARKO DJURICA / X01390

Coronakrisen lammet nærmest dopingjakten i lange perioder. Det kan få uante konsekvenser i Tokyo.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Etter at en uvanlig åpningsseremoni er unnagjort, er det klart for action i Japan.

Her kan det fort kan oppstå en kinkig situasjon de neste ukene. Hvordan vil det etterlatte inntrykket av lekene bli påvirket dersom vi opplever et regelrett rekordras?

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Vil historien om OL da handle om atleter som brukte forberedelsesperioden best mulig?

Ble disiplinerte utøvere til og med hjulpet av at det ble mer tid til trening og dempet konkurransepress? Eller vil det bli hengende en mistanke om at unntakstilstanden covid-19 skapte er blitt utnyttet på uærlig vis?

Åpningsseremonien i Tokyo gikk uten det russiske flagget, som en konsekvens at det systematiske dopingprogrammet. Men en stor tropp med russiske utøvere er på plass. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Et av de store problemene er at spørsmålene nødvendigvis vil bli mange flere enn svarene. Men det er all grunn til å problematisere problemstillingen om hvor fair startfeltet i OL kommer til å være.

Ikke fordi det finnes konkrete mistanker mot den eller den, men fordi enorme mengder empiri underbygger at det alltid vil være noen som tyr til snarveier. Selv om sanksjonene er nesten komisk milde, er vi fortsatt der at Russland «straffes» for det systematiske dopingprogrammet som ble avdekket.

Det er hevet over tvil om at coronasituasjonen har vært en potensiell gavepakke dersom man ønsket å ty til doping uten å bli oppdaget.

Det er særlig i 2020 at viruskrisen var kritisk for dopingjakten. Nyhetsbyrået AP skriver at tall fra Verdens antidopingbyrå (WADA) viser hvordan testingen i verden ble redusert med 45 prosent i fjor, sammenholdt med 2019. Særlig i april og mai var det bråstopp.

Det har riktignok vært en bedring opp mot det forsinkede arrangementet i Tokyo, men ifølge samme byrå er nedgangen i årets første kvartal på rundt 20 prosent sammenholdt med samme periode for to år siden.

Den mektige lederen for det amerikanske antidopingbyrået USADA, Travis Tygart, har uttalt at «med mindre du er en idiot, er du nødt til å være bekymret».

Det er selvsagt en spissformulering, men det er umulig å tolke annerledes enn at muligheten for å komme unna med ulovlige virkemidler er signifikant bedre enn normalsituasjonen tilsier. Hvor mange OL-utøvere som eventuelt har valgt å ty til doping, er noe vi aldri får et fullgodt svar på. Det er jo heller ikke slik at enhver sterk prestasjon automatisk skal mistenkeliggjøres. Det ville vært grovt urettferdig overfor utøveren det gjelder.

Men i det store bildet er det naivt å tro at muligheten som oppsto ikke er blitt utnyttet fra enkelte hold, i en verden der forskjellen på en centimeter eller et tidels sekund kan bety alt for en karriere.

Bildet kompliseres ytterligere av utstyrsrevolusjonen, særlig gjennom nyvinnende løpesko, som antas å ha bidratt til flere av de knallsterke resultatene vi har sett i friidrett i år.

5000 og 10.000 meter for herrer, halvmaraton for herrer, 5000 meter for kvinner og éntimesløp for begge kjønn er bare noe av distansene med nye verdensrekorder det siste året.

Rundt en komplisert blir det ekstremt viktig å holde tungen rett i munnen fremover. Det skal ikke kastes ut uberettigede beskyldninger mot individer som har prestert supersterkt, men samtidig kan vi bli nødt til å problematisere det store bildet.

Den øvelsen er alt annet enn enkel.