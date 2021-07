Leder

Frislippets farer

APP-BASERT: Et russisk taxiselskap er siste tilvekst til det norske drosjemarkedet. Foto: VG

Erna Solbergs Høyre-dominerte regjering har deregulert taxinæringen og overlatt den til markedskreftene. For å sitere Kåre Willoch: Mange har misforstått Adam Smith.

Hovedstaden flommer over av utenlandske drosjer. Antallet løyver har det siste året økt med 51 prosent, melder E24.

Også i andre norske byer har det dukket opp biler som kjører for app-baserte internasjonale selskaper. Alt har skjedd etter regjeringens taxireform.

Ifølge Transportøkonomisk institutt er den reelle tilveksten av nye biler på gaten høyere enn prosentøkningen tilsier. Også fordi mange av de nye drosjene som kjører i tettbygde strøk har skaffet seg løyver i randkommunene rundt.

En sjåførjobb kan være en lavterskel-vei inn i arbeidslivet. Samtidig kan fare for bransjedød være en tilsvarende vei inn i sosial dumping.

For dette begynner nå å lukte overetablering i bynære områder og tilsvarende tapping av taxitilbudet i distriktene. Så spørsmålet er om dereguleringen er bra for andre enn regjeringens ideologer. For passasjerene, for eksempel?

Vi mener det er for tidlig å skrote hele reformen, slik både Sp og Ap har sagt de vil gjøre dersom det blir regjeringsskifte. Samtidig tror vi dereguleringen gikk for langt. Som så ofte ligger den ideelle løsningen et sted i midten.

Selv markedsøkonomiens far, Adam Smith, fryktet frislippets farer. Det har Høyre-nestor Kåre Willoch mange ganger måttet minne sine egne om.

Markedskreftene tilbud og etterspørsel er ikke alltid til å stole på. For å sikre at konkurranse virker etter hensikten, må den underlegges grundig tilsyn fra myndighetenes side. Det er en kontroll regjeringen i dette tilfellet i for stor grad har sagt fra seg.

At behovsprøvingen av drosjeløyver er fjernet, betyr at nær sagt hvem som helst kan etablere seg hvor som helst og kjøre taxi når som helst.

Taksameter er ikke nødvendig. Kravet om å være tilknyttet en drosjesentral er borte. Dermed også kjøreplikten; det at det skal være drosjer tilgjengelig over alt, hele tiden. Sjåfører behøver heller ikke bestå noen kjentmannsprøve. Fordi hele ordningen med at den som kjører skal kunne navn på gater og streder og – ikke minst – finne raskest mulig frem, er skrotet.

Den tradisjonelle drosjenæringen hadde malt seg selv inn i et hjørne. Både på grunn av hårreisende svindelsaker, svart omsetning av drosjeløyver og en ublu prisvekst. Noe måtte foreskrives mot næringens egen verkebyll. Men regjeringens hestekur kan få en utilsiktet konsekvens.

De store app-aktørene kjører for tiden en kortsiktig priskrig og subsidierer turer for å tømme konkurrentens kasse og oppnå langsiktig monopol eller tilnærmet monopol. Det russiske selskapet Yango, som nylig har etablert seg i Norge, vedgår at de betaler «et mellomlegg» per tur. Den rabatten har en utløpsdato.

Allerede i 1776 – det fantes drosjer da også – skrev Adam Smith at aktører som konspirerer mot markedet må nektes denne muligheten. Da må myndighetene ha verktøy og muligheter til å regulere og sanksjonere.

For å vende tilbake til Smith og Willochs ligning: Konkurranse minus kontroll = prisvekst.