Leder

Kritikk fra alle kanter

Foto: Roar Hagen

Selv om kritikken hagler, treffer regjeringen greit med sine nedskalerte samferdselsplaner.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

Det var få som jublet og enda færre som spiste kake da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) før helgen la frem forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Det var ikke fordi planen var blottet for gode nyheter. Godbitene har regjeringen for lengst lekket til lokale medier rundt omkring i landet. Ringeriksbanen, som har vært planlagt i 150 år, er eksempelvis inne. Det er også deler av de store veiprosjektene på Vestlandet og to nye flyplasser i Nordland.

Men også noen av de største skuffelsene var tatt ut på forhånd. Allerede i høst var budskapet fra samferdselsministeren at en rekke vei- og baneprosjekter ville forsvinne ut av NTP. Jernbanesatsingen på Østlandet er kraftig nedskalert. Det samme var deler av fergefri E39 og E6 øst i Oslo.

NTP skulle nå gå fra å være en urealistisk ønskeliste til å bli en tydelig prioritering. Det er helt nødvendig for å styre både prosjektene og innbyggernes forventninger.

Kritikken fra opposisjonen er som forventet, og spriker i alle retninger. Frp mener regjeringen svikter bilistene, mens MDG synes det ser ut som Frp fortsatt styrer samferdselsdepartementet. Partiets nestleder kaller det «en planlagt naturkatastrofe». SV frykter mer «pengesløsende og miljøfiendtlig motorveiutbygging», mens Senterpartiet mener det er fylkesveiene som blir sviktet. I tillegg er det betydelig uenighet om hvor mye bilistene skal betale.

Men NTP-kritikken følger ikke bare de partipolitiske skillelinjene. Konfliktene mellom by og land, byer og landsdeler er sjelden så sterke som når knappe samferdselskroner skal fordeles.

Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, mener «NTP’en ser ut til å være kokt sammen på et bedehus på Bømlo». Han irriterer seg over at det brukes penger på tunnel til skip i Stad og ny flyplass i Bodø, mens «barn i Oslo får astma».

Han får neppe særlig gehør fra sin partifelle i Stad, ordfører Alfred Bjørlo, som har kjempet en lang kamp for sikkerheten til sjøs på det værharde havstykket. Selv om det kan stilles spørsmål ved hvor samfunnsøkonomisk lønnsom den nye flyplassen i Bodø er, har det vært et tverrpolitisk innsats for å flytte den bort fra sentrum. Det ble også oppfattet som et løfte til byen etter at de mistet den viktige hjørnesteinsbedriften som kampflybasen var. Begge eksemplene viser hvor kompliserte avveininger politikerne må gjøre.

Det er dessverre ikke slik, som deler av opposisjonen får det til å høres ut, at bygging av jernbane i sentrale strøk nødvendigvis kan settes opp mot veibygging. I store deler av landet er man helt avhengig av bilen for å få frem folk og gods. Det anerkjenner også det politiske flertallet. Samtidig er ønskelisten langt større enn hva noen politiker kan innfri. Konsekvensen er nok at hvis det blir store endringer i NTP, så er det at den blir større og dyrere.

Som det meste annet norske politikere tar i.