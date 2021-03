Kommentar

Det store nederlaget

Av Astrid Meland

STENGER NED FØR PÅSKE: Helseminister Bent Høie innfører skjenkeforbud og svært strenge regler for hele Norge. Foto: Hanna Hjardar, VG

Hele Norge går en stusslig påske i møte fordi vi ikke får ned smitten på Østlandet.

Det var ikke slik det skulle gå. I et år nå har vi skrytt av at Norge er best på covid.

Åh, så mye vi har lært! Vi redder de alvorlig syke. Vi tester tusener hver dag. Ikke minst får vi isolert de smittede.

Likevel står vi altså her, ett år etter. Til tross for all lærdommen, klarte vi ikke å forhindre den nye bølgen.

På nytt blir det covid-påske for hele nasjonen. Vi får kun ha to på besøk. Ingen overnattingsgjester. Og ingen utepils.

Tidligere i år tok helseminister Bent Høie selvkritikk på at han ikke hadde klart å forhindre fjorårets høstbølge.

Nå må Norge stå av nok en bølge. Til og med skolene har myndighetene begynt å stenge.

Det var Norges store triumf, det. Å klare å holde skolene åpne. Særlig krefter i FHI har tviholdt på dette og gjør det fortsatt. De har vært i utlandet og holdt foredrag om det som genierklæres som «trafikklysmodellen».

Den samme stoltheten gjelder Norges beste triks i boken, å teste og isolere alle nærkontakter. Det er det ingen som gjør så godt som oss.

Men nå er baren i Ischgl med en hostende bartender og fulle, bråkete gjester utkonkurrert.

Vi har klart dette helt selv.

I Norge er smittesituasjonen nå antagelig verre enn i mars i fjor. Det betyr at flere må på sykehus fremover. Og helsemyndighetene er bekymret for kapasiteten på intensiven.

De sier også at det kommer inn så mange tester å analysere, at det blir travelt. Og at kommunenes kapasitet til å ringe rundt og spore opp folk er presset.

Hvorfor er det ikke pøst på med kapasitet her?

Det har vi spurt om mange ganger. Erna Solberg sa nylig at hennes største bekymring ikke er intensivkapasiteten. Høie forsikrer oss om at kapasiteten til smittesporing er bygget opp i løpet av året som er gått.

Ikke nok, da tydeligvis. For presset her er med på å begrunne at vi trenger tiltak over hele Norge.

For to uker siden var beskjeden fra regjeringen at det ikke er noe poeng å stenge i Nord-Trøndelag når smitten befinner seg på Østlandet.

– Du får ikke mindre smitte av å ha veldig strenge tiltak der smitten ikke er, sa Erna Solberg da.

Nå gjelder ikke det argumentet lenger. Og grunnen oppgis å være at det er så mye mer smitte nå.

Og den dagen var det 720 nye smittetilfeller. Nå er det over 1000.

Men det er fortsatt et problem som ifølge FHI i stort dreier seg om 10 kommuner på Østlandet. Det er her 80 prosent av koronatilfellene i Norge oppstår, ifølge overlege Preben Aavistland.

Det er utbrudd andre steder og. Men det er forståelig at ordføreren i Trondheim reagerer på harde tiltak. Der har de ingen smittede.

På Østlandet, derimot, vasser vi i virus. Her sørger corona helt på egen hånd for å stenge skoler og barnehager fordi det er så mye smitte i samfunnet.

Erna Solberg sa allerede i romjulen at Norge antagelig vil måtte gå i full nedstenging om mutanten spres i Norge. Helsedirektoratet mente den kunne sprenge intensivkapasiteten på 4–5 uker.

Tre måneder er gått. Og mutanten har tatt over.

Men «full nedstenging» betyr ikke ifølge FHI å vedta å stenge skoler. De viser i sitt råd til regjeringen til at skoleferier ikke har hatt noen bremsende effekt på smitten. De omtaler også en ny amerikansk studie som sier at skolestenging har liten effekt.

Studien viser riktignok at det å vente to uker ekstra med skolestengning ville ført til 23 000 flere dødsfall i USA. Men fremhever at det er mye viktigere at folk endrer atferd frivillig. For å måle hvorvidt folk passer seg mer, sjekket forskerne blant annet søk på «håndsprit» på Google.

Vi får håpe FHI har rett. Om vi får ned mutantsmitten nå, vil Norge i tilfelle bli det første landet som klarer det uten å stenge skolene. Og det ville vært flott. For barn lider mer under dette enn det folk med hytte og Tesla klarer å forestille seg.

Så er spørsmålet - som alltid - om dette holder.

Det at regjeringen innfører enda flere tiltak nå, betyr at de vurderer at det ikke holder.

Men kanskje ville en kikkhullsoperasjon vært bedre enn dobbel bypass?

For den seigpiningen vi driver med, der vi spreller i tre uker, ender ofte med at tiltakene til slutt likevel blir innført. Og i og med utsettelsene og veksten i smitte, tar det enda lenger tid å få kontroll igjen.

Det som har skjedd denne gangen er at regjerings-nervene er kommet i helspenn trigget av de verste smittetallene Norge har sett.

Det er veldig forståelig. For ennå er det for tidlig å si om de tiltakene Oslo innførte i forrige uke er nok.

Dermed stenger regjeringen kroa i Verdal’n for å få ned smitten blant barn og unge på Østlandet.

Alt er mutanten sin skyld, så klart. Men det er ikke helt opplagt at vi måtte komme hit.