For risikabelt å ofre Lan Marie Berg

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Forholdet mellom Ap og MDG ville surnet dersom Raymond Johansen ofret sin byråd Lan Marie Berg. Det har ikke Arbeiderpartiet råd til. MDG har ikke bare vunnet valget for Ap i Oslo, de blir også oppfattet som en enkel og god samarbeidspartner. Foto: Terje Bringedal

Arbeiderpartiet vet hvem de kan takke for makten i Oslo. De kan ikke tillate seg at forholdet til MDG surner. Håpet er at hun selv velger å gå.

I mer enn et år har pandemien overskygget politikken. I dag opplevde vi for første gang det motsatte. For dagen da Raymond Johansen (Ap) skulle presentere en rekke gladmeldinger om gjenåpning av Oslo, kom helt i skyggen av mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Det enkleste hadde selvsagt vært om Lan Marie Berg selv valgte å trekke seg. Hun skal uansett på Stortinget til høsten, og kunne valgt å gå noen måneder før tiden for å spare byrådet for bråk og noen krevende ekstrarunder.

Men Berg virker ikke å være av den pragmatiske typen som bare trer til side. På den annen side. Det trodde vi heller ikke da Sylvi Listhaug fikk mistillit mot seg, men trakk seg til alles overraskelse rett før stortingsbehandlingen. Selv om ingen av dem vil like tanken, det er to politikertyper som i stil minner om hverandre.

Det er heller aldri lett å gå frivillig når man selv mener kritikken er urettferdig og urimelig, som Berg åpenbart mener. Det er en skjebne hun deler med de fleste statsråder som får mistillit mot seg. De har vanskelig å se at de har gjort noe galt, og gjør i egne øyne så godt de kan, og gjerne litt mer.

Problemet er at mistillit handler ikke om Berg har gjort en god eller dårlig jobb som politiker. Dette handler om hvordan hun har håndtert noe så teknisk som informasjonsplikten til bystyret. Men hennes forhold til de andre partiene vil uansett være et bakteppe. Det finnes ikke noe fasitsvar på når man har gitt nok informasjon, på samme måte som det ikke finnes et millimetermål for om man har tillit eller ikke.

Hadde Berg vært en av Aps egne byråder, ville nok sjefen selv, Raymond Johansen, gjort kort prosess: Beklager, beklager. Ikke ta det personlig, men du må dessverre ofres for å redde byrådet. Det skjer stadig vekk i en regjering. Men Lan Marie Berg er ingen hvem som helst. Hun er MDGs sterkeste kort i hovedstaden, og en av partiets viktigste profiler. Partiet vil neppe akseptere at hun ofres mot sin vilje.

Utfallet kunne da blitt at forholdet mellom Ap og MDG surner. Det har ikke Arbeiderpartiet råd til. MDG har ikke bare vunnet valget for Ap i Oslo, de blir også oppfattet som en enkel og god samarbeidspartner. I de store byene har MDG vist at de er mest opptatt av å gjennomføre sine hjertesaker. Utover det er de gjerne pragmatiske og lette å forholde seg til. Oslo Ap har kjempet internt for at partiet skal samarbeide tettere med Miljøpartiet også i rikspolitikken.

Da sitter vi fort igjen med det alternativ at Raymond stiller seg bak sin byråd, og velger heller å stille kabinettsspørsmål. Mange tror Rødt da vil trekke seg fordi de slett ikke ønsker å bane vei for et borgerlig byråd. Gruppeleder Eivor Evenrud ser ut til kun å ha tenkt på hva som er det riktige å gjøre i denne konkrete situasjonen, helt frakoblet hva som er strategisk klokt for partiet å gjøre. Det er ikke dagligdags i politikken, og slett ikke fra den kanten.

Det mest dramatiske utfallet er om det blir en periode med et forretningsministerium før byen får et nytt byråd. Som vil ligne mye på det gamle. Raymond har liten grunn til å bekymre seg for å bli arbeidsledig.

For det er ingenting som tyder på at Høyre rykker inn. Ikke har de et flertall i ryggen, og har hverken lyst eller krefter til å ta over nå.

Men bråk, uro og kaos er aldri bra for andre enn opposisjonen. Derfor er det fortsatt et håp om at den sterke og gjentatte støtten fra sjefen skal gjøre det lettere for Lan Marie Berg å trekke seg. Om ikke annet for å bidra til ro. Der er ikke politikken så ulik livet ellers. Det er alltid lettere å gå når man faktisk har et valg.

Onsdag blir en skjebnedag for både Berg og hennes byrådskolleger. Uansett hvem som må gå så har i det minste Raymond sørget for at gravølet kan vare helt til midnatt.

Her er tidslinjen i Lan Marie Berg-saken: