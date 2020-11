SMITTEVERN: – I stedet for å bli sett på som en ressurs man kunne lære av, blir vi sett på som en belastning, skriver utelivsgründer Jan Vardøen. Foto: Ola Vatn / VG

Ta vare på oss!

Restaurantbransjen er djevelsk vanskelig å tjene penger på, avansen er latterlig lav, særlig sett i forhold til arbeidsinnsatsen. Vi trenger nå noen til å tale vår sak og ta fighten for arbeidsplassene vi representerer.

JAN VARDØEN, restaurantgründer, produsent og kinobestyrer

De første caféene, som vi kjenner dem, ble åpnet i Paris på midten av 1700-tallet. Store, flotte saler, modellert etter kongens palasset med mye gull og speil. Det som var banebrytende den gangen var muligheten for alle sosiale klasser og kjønn å møtes på nøytralt grunn. Så lenge man hadde råd til en kopp kaffe, så var man velkommen. Nye samtaler be innledet, det ble deklamert dikt, flammende politiske taler ble holdt og det gikk ikke lang tid før mannlige og kvinnelige gjester raste av gårde og stormet Bastillen, som i sin tur dannet grunnlaget for vårt moderne politiske system og alle de sosiale forbedringer det har ført med seg.

Og startskuddet var cafélivet.

Jeg satt på en restaurant en kveld for en uke siden og det var noe som slo meg som litt annerledes med stemningen. Jeg så meg rundt. Aha, der har vi det! Over 80 prosent av gjestene var kvinner. Helt normalt for oss, egentlig, men det er ikke normalen i mange andre steder i verden. Vi er heldige som har et uteliv som ikke ser forskjell på folk.

Vi er i det hele tatt heldig som har en så fin by som Oslo, som har blomstret til det ugjenkjennelige i løpet av de siste 20 årene, mye takket være et rikt og spennende uteliv. Bare de siste fem årene har gitt oss en helt ny bølge av små og store aktører med hver sitt særpreg og kvalitet. Seriøse internasjonale blader snakker om Oslo som verdens mest «happening» hovedstad om dagen.

Enhver leilighet som blir lagt ut for salg blir presentert i prospektet med «kort vei til yrende uteliv» og det er et faktum at hus med kulturinstitusjoner i nærheten har større verdi enn de uten. Vi leverer kort og godt verdi og trivsel til denne byen.

Gründerne og etablererne som har bygget opp dette nye miljøet blir nå oppfattet som høyst seriøse og profesjonelle. Dette er en markant forskjell fra 20 år siden, da det å drive bar og café ble sett på som noe tvilsomt, noe lyssky.

Det kan virke som den innstillingen henger igjen hos politikerne. Når vi ser på hvordan utelivet blir behandlet under disse pandemitider er det klart at det foregår en grov forskjellsbehandling.

Vi blir alltid i siste liten pålagt nye regler og bestemmelser, uten konsultasjon. Vi har fulgt opp til punkt og prikke, og resultatet er 0 prosent smitte på barer og restauranter i Oslo. Men i stedet for å bli sett på som en ressurs man kunne lære av, blir vi sett på som en belastning. Man kan godt spørre hvorfor andre typer bedrifter ikke blir møtt med lignende reglementet, som kjøpesenter for eksempel, men det er ikke poenget her. Vi er med på å hindre og stoppe spredningen, ingenting er viktigere enn det. Vi tar vår del av ansvaret. Er vi pålagt å stenge, er det helt i orden, vi forstår.

Men det å ilegge oss så mange vanskelige kår og regler som gjør at vi ikke kan overleve, uten å kompensere oss, er ikke riktig, og viktigere – det er ikke fair. Det heter ikke dugnad lenger når vi må ta regningen.

Utelivet i Oslo står for 17 000 arbeidsplasser, ofte arbeidsplasser besatt av folk som er mer sårbar enn andre grupper med tanke på utdanning og kvalifikasjoner. Men flinke er vi!

Nå kommer det tiltakspakker som skal hjelpe, men med visse forbehold. Det verste er kanskje at søknader om støtte ikke kan sendes før januar, og innen da er det mange som har lagt inn årene. Også permitterings-vilkårene er så kronglete at det koster bedriften mer å holde ansatte i halv-stilliner, for eksempel. De største og mest etablerte kommer til å klare seg så vidt, men særlig nyetablerte er i faresonen.

Restaurantbransjen er djevelsk vanskelig å tjene penger på, avansen er latterlig lav, særlig sett i forhold til arbeidsinnsatsen.

De aller fleste av oss gjør dette mer som et kall enn en investering. Vi trenger nå noen til å tale vår sak, til å ta fighten, noen som ser verdien i det vi påfører denne vakre byen og de arbeidsplassene vi representerer. Gjerne noen Oslopolitikere, men nasjonale også.

Vi tar vare på dere, det ligger i vår natur. Vi serverer, er med på alle livets begivenheter om det er den første skoledagen, konfirmasjonen, bryllup og bursdager.

Vi er med på deres oppturer og nedturer. Vi hører på når dere er glade eller deppa. Vi klapper dere på ryggen og putter dere i drosjen.

Vi tar vare på dere, men nå trenger vi noen som kan ta vare på oss.

Og det haster.

Publisert: 13.11.20 kl. 11:17

