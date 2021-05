Leder

En grense mot ekstremismen

Utøya 24 juli 2011, tre dager etter terrorangrepet. Foto: Helge Mikalsen

Ni listetopper i Rogaland viser at det politiske Norge vil danne front mot ekstreme ideer og påstander på tvers av den daglige politiske uenigheten.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Vi må også prate om 22. juli!

Å gi ofrene skylden eller delen av skylden for forbrytelser de er blitt utsatt for, er en retorisk øvelse med en lang og lite ærerik tradisjon fra ytterkantene i politikken.

Enten det dreier seg om kvinner som må «regne med» å bli voldtatt fordi de har kledd seg for utfordrende, eller ofrene 11. september 2001 som måtte «regne med» å bli angrepet på grunn av amerikanske myndigheters Midtøsten-politikk, er dette en særdeles ubehagelig og usympatisk form for skyldpåføring. Som oftest fremført av mennesker med komfortabel avstand til vold og terror.

«En naturkatastrofe»

Det er heldigvis sjelden man ser et så eklatant eksempel fremført fra en så formell posisjon, som den professor i rettsvitenskap Ole Gjems-Onstad serverte i Stavanger Aftenblad denne uken.

les også 22. juli-oppgjøret må komme

Gjems-Onstads argumentasjon, som egentlig bare er en professoral versjon av en egen logikk som har vært dyrket frem i de mørkere delene av kommentarfeltene de siste ti årene, går ut på at massedrapene 22. juli 2011 var en psykiatrisk naturkatastrofe som Arbeiderpartiet selv kunne ha forhindret med bevæpnet vakthold på Utøya. Og at partiet begjærlig «misbruker» dette forferdelige tapet av unge menneskeliv til å forfølge og stemple sine politiske motstandere.

Ingen som har fulgt litt med på hva som foregår på den radikale høyrefløyen av politikken, nasjonalt eller internasjonalt, er ukjent med denne typen konspirativ tenkning. Det er avsenderen, en respektert fagmann i akademia, som gjør at mange reagerer.

les også – Oppgjøret med 22. juli er ikke over

Terrorangrepene på regjeringen generelt og Arbeiderpartiet spesielt markerte på mange måter åpningen på et tiår med en ny form for høyreekstremisme som fikk en foreløpig politisk kulminasjon i Washington DC i januar i år, da en mobb stormet den amerikanske Kongressen, fyrt opp av en konspirativ løgnpropaganda ikke ulik den verden ble kjent med i massedrapsmannens manifest etter 22. juli.

les også Se dokumentar: «White Noise: Inside the Racist Right»

Jens Stoltenberg og Raymond Johansen under minnemarkeringen på Utøya tirsdag 22. juli 2014, tre år etter terrorangrepet der 69 mennesker ble skutt og drept. Foto: Heiko Junge / NTB

Når man stirrer inn i dette mørket, er det vanskelig å unngå at mørket stirrer tilbake. Man kan bli motløs og dystopisk i forhold til hva slags forkvaklede teorier og påstander det er mulig å forføre folk med i det som presumptiv skal være den mest opplyste tidsalder av alle. Vi er derfor glad for å konstatere at det mest synlige resultatet av Gjems-Onstads kronikk er en helt sjelden unison politisk fordømmelse fra førstekandidatene til ni partier fra Rogaland, fra Rødt til Fremskrittspartiet.

Det beste ved norsk politikk

«Gjems-Onstad skriver (i) sin kronikk at vi trenger «som fellesskap» å ta et oppgjør «over hele det politiske spektrum». Det er det vi gjør nå. Vi tar et helt nødvendig oppgjør med de grove feilslutninger som Gjems-Onstad selv har forfektet. Og vi gjør det over hele det politiske spektrum», skriver de ni.

Det mener vi representerer det beste ved norsk politikk. Et spekter som representerer bred politisk uenighet. Men som står samlet mot ekstreme, udokumenterbare og konspirative teorier og påstander, når det er nødvendig.