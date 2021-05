Kommentar

Det smertefulle oppløpet

Av Leif Welhaven

Kampen mot covid-19 minner litt om å løpe maraton for første gang. Bortsett fra at det er umulig å vite nøyaktig hvor langt det er igjen til mål.

Noen ting visste vi da det var tid for å stålsette seg. Du vet, den våren for fjorten uvirkelig lange måneder siden.

Viruset kom til å kreve noe av oss som vi aldri hadde opplevd før. Det ville bli nødvendig å hente krefter der vi ikke visste at det fantes reserver. Tåle smerte på steder vi ikke ante at kunne volde skade. Men akkurat hvor vond og vanskelig coronakrisen kom til å bli, var det ingen av oss som hadde forutsetninger for å forstå.

Uten sammenligning for øvrig, siden det ene er frivillig fysisk utfoldelse og det andre en høyst ufrivillig helsekrise, er det mekanismer som minner om sifrene «42.195».

Det er antallet meter i en velkjent kraftprøve, inspirert av den greske legenden om hvordan soldaten Feidippides løp fra Marathon til Athen for å forkynne at perserne var beseiret i et slag.

Første gang er det umulig å forholde seg til hvor langt dette faktisk er. Uansett hvor mye research som gjøres om et maraton.

Det er ikke så ulikt med å leve kuet av corona.

Vi vet at det er en ende et sted. På et punkt blir det mulig å senke skuldrene og oppleve at smerten opphører. Men det er sjanseløst å ta inn hva det vil kreve før vi har vært gjennom det.

I starten er pågangsmotet på plass i et maraton. Motivasjonen til å klare det er energiskapende i seg selv. De første kilometerne spiller gjerne hodet og kroppen på lag.

I covid-tilværelsen var det noe «gerhardsensk» over oss den første tiden. Det var tid for «dugnad 2.0, the Modern Edition».

Nå var det meteren som gjaldt. Antibac ble en naturlig del av ordforrådet. Vi smilte sammen via skjermene over kolleger som ikke fant «mute»-knappen i møter.

Familien kunne bli bedre kjent til alle tider av døgnet. Hagen kunne endelig få kjærlighet. Om det ikke var mer støv igjen å tørke, kunne det jo alltid gå an med en preventiv runde med kluten.

De mest ivrige blant oss hadde nok dopapir til både en og to pandemier, gitt handlekraften i hyllene da det smalt. Og om assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var bekymret for noe, var vi alle det samme mens vi nikket i andektighet.

I et debutmaraton kommer trøttheten sigende. Sakte, men ubønnhørlig sikkert. De negative tankene melder seg. Muskler verker, shortskanten gnisser og er ikke det du kjenner i låret en antydning til strekken fra i fjor? «Hjelp, dette er ikke over på lenge-følelsen» blir stadig vanskeligere å stagge.

I virushverdagen gikk det ikke så lang tid før slitasjen på dugnadsånden dukket opp.

Om du likte breddefotball, var fra en spesiell del av landet eller holdt på i den eller den bransjen, begynte kravene å komme.

Kom igjen, da! Et aldri så lite avstandsunntak må vel gå an for akkurat det som er viktig for meg?

Det begynte å bli lenge siden «Alt blir bra»-tegningene poppet opp i vinduene. Teamsmøter var mer og mer irriterende. Og var ikke han derre Nakstad litt i overkant pessimistisk?

Virkelig kritisk er maratonløpet etter rundt 30 kilometer. Du har løpt langt og lengre enn langt - og det gjør vondt overalt. Hvert skritt skriker i nervebanene. Likevel er det mer enn en mil igjen. Hvordan i all verden skal dette ende?

Coronaparallellen bød på stadig flere mutasjoner, vaksiner som forårsaket blodpropp, nye nedstengninger, en Molde-ordfører som blandet seg - og attpåtil en statsminister som brøt reglene hun selv hadde laget.

Tid for caps lock: «SLIPP MEG AV NÅ, JEG ORKER IKKE MER!»

Øyeblikket det går opp for deg at du faktisk orker, at målstreken ikke er uoppnåelig likevel, er balsam for en sliten sjel bak startnummeret. Beina blir ikke fjærlette av den grunn, men med den mentale boosten av at enden er nær, nærmer du deg en seier over deg selv.

Nå øker andelen vaksinerte dag for dag, Nakstads bekymringsrynke fremstår ørlite krympende, pressekonferanser handler om åpning i stedet for lukking. Målet er ikke lenger en illusjon.

En redning mens du løper er at du hele veien kan hente frem matematikken. Du vet hvor stor andel som er unnagjort, hvor mange kilometer som er igjen.

Akkurat her bråstopper parallellen på oppløpet.

Coronasituasjonen er en kamp mot et bevegelig mål, som ikke er merket opp kilometer for kilometer.

Brått kan distansen bli kortere om du er fra den eller den kommunen, eller er i en utvalgt aldersgruppe. Kommer du fra en annen kant av landet, eller er midt i livet, må du stålsette deg for strafferunder.

Med mindre myndighetene ombestemmer seg, eller en indisk mutant skulle legge inn en langspurt.

‘Men uansett kommer vi i mål i et løp vi aldri kommer til å glemme.

Premien er ikke en medalje rundt halsen - men å få tilbake livet som det skal være.

Da skal det bli ekstra godt å kunne tøye ut...