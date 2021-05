SKOGEIER: – Det er ingenting i loven i dag som kunne forhindret Saudi-Arabias prinser, kinesiske kapitalister eller russiske oligarker å kjøpe opp norsk skog som aksjeselskap, slik Bjørn Rune Gjelsten nå har gjort i Verdal. Det må det bli en slutt på, skriver Ap-representantene. Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Høyreregjeringen tillater hemmelig salg av skogen vår

Uten at noen fikk vite om det, fikk Bjørn Rune Gjelsten kjøpe landets nest største eiendom. Det trengs demokratisk kontroll på salg av skog og utmark.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGVILD KJERKOL, stortingsrepresentant (Ap)

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentant (Ap)

Værdalsbruket er en eiendom som er like stor som en vanlig norsk kommune. Den ble kjøpt av investor Bjørn Rune Gjelsten i slutten av april. Har du ikke hørt om det? Det er ikke så rart, for salget var hemmelig. Ingen fikk vite om det, før salget var unnagjort.

Det var mindre åpenhet om salget av landets største eiendom, enn det er ved salg av en vanlig enebolig.

Slik bør vi ikke ha det. Derfor vil vi i Ap innføre konsesjonsplikt på slike store eiendommer. Vi vil ha en slutt på at rikinger får ture fram som de vil, uten at demokratiske organer blir involvert.

Høyre mener det ikke er noen prinsipiell forskjell på salg av slike eiendommer og salg av bruktbiler. Statsminister Erna Solberg og Frps tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug fjernet bevisst den demokratiske kontrollen av priser på skogområder. Arbeiderpartiet mener slike salg må underlegges demokratisk kontroll. Det betyr at konsesjonsloven må forbedres, slik at demokratiske organer får ha et ord med i laget før eiendommene skifter eier.

Hvordan skal vi ellers sikre at Norge ikke deles opp og selges, bit for bit?

VI bør ha en viss kontroll på hvem som eier store arealer i landet vårt. I dag har vi ingen kontroll dersom det kommer rikinger fra ikke-demokratiske land og kjøper opp norsk skog og utmark som er organisert som aksjeselskap. Dette er et problem – for vi vet det finnes investorer fra ikke-demokratiske land med stor appetitt for eiendom i vestlige land. Når de kjøper slike eiendommer i hemmelighet, har vi ikke noe lovverk for å stoppe dem.

les også Har vi mistet evnen til å være fremsynte?

Det er ingenting i loven i dag som kunne forhindret Saudi-Arabias prinser, kinesiske kapitalister eller russiske oligarker å kjøpe opp norsk skog som aksjeselskap. Slik vil Høyre-regjeringen fortsatt ha det. Dette er høyresidens ideologi. Da en russisk oligark ville kjøpe Bergen Engines rundt årsskiftet, ville ikke regjeringen stoppe salget. Stortinget måtte gripe inn og til slutt ble sikkerhetsloven brukt for å stanse salget, fordi Bergen Engines lager viktig forsvarsmateriell.

Men sikkerhetsloven kan ikke brukes på salg av store skogeiendommer. Derfor trengs en forbedret konsesjonslov. Vi mener at det trengs demokratisk kontroll med utenlandske eiere som vil eie giganteiendommer i Norge. Værdalsbruket er på 900.000 dekar. Det er samme størrelse som en vanlig norsk kommune. Noen vil kanskje si at det spennende Bjørn Rune Gjelsten kjøpte denne gang. Han er norsk, kjenner norsk sinnelag og vårt demokratiske system. Men dersom Gjelsten – eller hans arvinger – vil selge Værdalsbruket til en prins fra Saudi-Arabia eller en kinesisk investor, kan regjeringen med dagen lovverk ikke gjøre noe.

Ap sier nei til at kapitalkreftene skal få gjøre som de vil. Det må bli slutt på at demokratiske organer parkeres på sidelinjen. Investorer bør ikke få kjøpe og selge utmarka vår som om det er en brukt bil eller moped. Jakt og fiskemuligheter må sikres for hele befolkningen. Verdiene av de store naturressursene våre må komme det breie lag av befolkningen til gode.

Fossene våre og oljen vår ville vært eid av utlandet dersom Frp og Høyre-kreftene styrte. Høyre har historisk sett stått på feil side i store politiske spørsmål. Nå vil de også sitte rolig og se på at skogen vår selges.