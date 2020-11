STØTT DE LOKALE BUTIKKENE: Sollin Sæle (24) og Eike Vindenes (25) er to av initiativtagerne bak kampanjen Behold Oslo. De oppfordrer folk til å handle lokalt i årets julehandel. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Tenk over hvem du støtter på Black Friday!

Det er blitt enklere å bestille julegavene fra H&M og Power på nett, nå som vi blir oppfordret til å holde oss mest mulig hjemme. Men er vi klare over at det kan innebære at de siste lokale nisjebutikkene dør?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SOLLIN SÆLE (24), initiativtager Behold Oslo og Art Director

EIKE VINDENES (25), initiativtager Behold Oslo og innholdsrådgiver

Natt til tirsdag hang vi opp store hjemmemalte skilter på lokale småbutikker og restauranter på nabolaget vårt på Grünerløkka i Oslo. Vi ønsket å vise lokale beboere hvordan området potensielt kunne se ut etter den andre corona-bølgen.

Det er ikke sikkert at det er noe galt i at de lokale gatene består av store etablerte kjeder som Starbucks, McDonalds og Egon, hvis beboerne i lokalområdet foretrekker det.

Det kan jo være digg med gratis bruspåfyll og en pumpkin spice latte i ny og ne.

GRUNERLØKKA: «McDonalds åpner snart», «H&M coming soon» og «Her åpner Starbucks» var noen av skiltene som dekket vinduene til flere butikker og serveringssteder på Grünerløkka tirsdag morgen. Foto: Jil Yngland / NTB

Men basert på den enorme responsen vi har fått det siste døgnet, er det helt tydelig at det er flere enn bare oss som ønsker å støtte den lokale blomsterbutikken mer enn McDonalds.

Det er ikke til å legge skjul på at flere av disse lokale butikkene og spisestedene sliter økonomisk som følge av coronapandemien.

Styrken i de lokale butikkene ligger nettopp i det at de er et lokalt, unikt og koselig fysisk sted, som tilbyr en varme og lokal tilhørighet du ikke føler på samme måte hos de større kjedene.













fullskjerm neste AKSJON: Flere butikker og restauranter på Grunerløkka i Oslo oppfordrer til å handle lokalt til årets julehandel.

Fem ting du kan gjøre for å hjelpe lokalbutikkene Handle julegavene lokalt (sjekk etter nettbutikk)

Kjøp gavekort til deg selv i fremtiden

Gi 5 stjerner (det hjelper faktisk)

Tips venner om butikken

Eller så kan du tipse litt ekstra. Kilde: Behold Oslo Vis mer

Men når en pandemi inntreffer, straffer det seg å ikke være en stor pengemaskin.

Den lille hiphop-butikken Lokk Shop kan for eksempel ikke investere masse i digital markedsføring nå før jul. Det betyr at de fort blir glemt når vi ikke lenger går i gaten hver dag. Men de har gavekort, en enkel nettbutikk og det er også mulig å gi dem fem stjerners anmeldelse på Google.

Makten ligger ikke hos butikkene selv, men hos oss som forbrukere. Det er vi som bestemmer hvordan gatene våre vil se ut i fremtiden.

Vi håper stuntet kan være til inspirasjon for andre storbyer.

Vi vil derfor komme med følgende oppfordring: husk lokalbutikken din denne julen.

Sjekk om de har hjemmelevering, nettbutikk eller mulighet for pick-up.

Det kan godt hende at de ikke har en like fin og enkel nettbutikk som Zara eller HM, men de er i alle fall mye koseligere å besøke når pandemien er over.

Også signert av:

Anna Oftedal, freelancer

Laura Gonzales, barnehagepedagog

Rebekka Samira, modell

Natasha Ferrante, kunststudent

Mohammed Abdirashid Mohammed, kuststudent

Lasse Sandberg Nilsen, butikkmedarbeider Emelia Hjertstrøm, student

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Publisert: 25.11.20 kl. 17:07

