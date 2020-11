SJOKKERT: – Det den nye rapport med spesielt fokus på bydelene Grorud og Søndre Nordstrand avdekker er så drøyt at jeg mener at vi som samfunn ikke har råd til å ignorere den, skriver Kadra Yusuf. Foto: Helge Mikalsen, VG/Hilde Unosen

Oslo kommune får slakt, og det var på tide!

Ukvalifiserte tolker er en trussel for rettsikkerheten til allerede sårbare grupper. Som samfunn har vi ikke lenger råd til å lukke øynene for dette.

KADRA YUSUF, skribent

En rapport fra kommunerevisjonen avdekker en rekke kritikkverdige forhold med bruk av tolk i barneverntjenestene i Oslo.

Rapporten har spesielt fokus på bydelene Grorud og Søndre Nordstrand, men skal vi tro forskeren bak rapporten er det like ille andre bydeler.

Det denne rapporten avdekker er så drøyt at jeg mener at vi som samfunn ikke har råd til å ignorere den. For det den peker på er systematisk svikt av de mest sårbare innbyggerne vi har i dette samfunnet.

Jeg må si at jeg ble skikkelig satt ut fordi jeg trodde at det offentlige Norge hadde forstått viktigheten av profesjonelle tolker, og ikke minst at det var kommet lover som regulerte tolkeyrket. Jeg har selv vokst opp i en av bydelene rapporten tar for seg, nærmere bestemt på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand på midten av 90-tallet, og den gang var det «helt Texas» med bruk av barn og andre ukvalifiserte oversettere for offentlige legekontorer, trygdekontorer og barnevernet. Og det var ikke bare koselig, skal jeg si.

Jeg tolket mye som barn i en rekke offentlige kontorer, og vet av erfaring at man setter barn i vanskelige situasjoner. For det første så ber man barn gjøre en jobb som de ofte ikke er kvalifisert eller modne til. Men det forstyrrer også rollefordelingen mellom disse barna og deres omsorgsgivere. Jeg blir fortsatt sint når jeg tenker på hvordan voksne saksbehandlere brukte meg som tolk overfor andre familiemedlemmer. Og hvordan en del tolkesituasjoner tvang meg inn i vanskelige situasjoner som ikke minst satte meg i lojalitetskonflikter med andre i familien.

Dårlig kvalifiserte tolker og bruk av familiemedlemmer i barnevernet er ikke bare et av de største rettssikkerhetsproblemene vi har, men om mulig enda verre – det kan ødelegge familierelasjoner mellom søsken for livet.

For det er vanskelig å se et annet menneske i øynene når du først har valgt å se vekk, uansett hvor liten eller stor du er.

Gjennom flere tiår har det vært nok av forskere, advokater, barn og voksne som har ropt høyt over bekymringen over bruken av tolketjenester i offentlig sektor som har vært vært usystematisk og av lav kvalitet

Og man skulle har trodd at det har blitt bedre. Spesielt etter at lovforslaget som forbyr bruk av barn som tolk i offentlig forvaltning kom i 2016. Men skal man dømme etter den 97 sider lange kommunerevisjonsrapporten har Oslo kommune fortsatt en lang vei å gå.

Rapporten viser at det er manglende kompetanse blant tolkene barnevernet bruker, det er lite evaluering og at det hender at familiemedlemmer og ikke minst barn ofte fungerer som tolker.

Samt at tolk ikke har blitt brukt selv om det har vært behov.

Kvinner og barn som opplever overgrep møter nok et overgrep når de først søker hjelp fra det offentlige.

«I den ene saken dreide en bekymringsmelding seg om mulig vold mot barnet fra foreldrene. Barneverntjenesten brukte tolk i møter med foreldrene, men ikke i samtale med barnet. Barneverntjenesten bestilte også et kontrollbesøk gjennomført hjemme hos familien av Barnevernvakten.

I bestillingen sto det at «Foreldrene behersker noe norsk, men det er hensiktsmessig å bruke et forenklet språk og hovedsakelig henvende seg til [barnet] for å kartlegge familiens situasjon.»

Les det det avsnittet en gang til, er du snill.

I en annen sak hvor barneverntjenesten hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om voldsbruk overfor mor fra fars side, ble far brukt som tolk for mor i flere møter i forbindelse med gjennomføring av tiltak.

Ja, du leste riktig. Barnevernet lot en mulig voldsutøver tolke for offeret.

Og i en annen familie:

«Spesielt alvorlig ser Kommunerevisjonen på saken der en eldre bror og påstått voldsutøver ble brukt som tolk ved hjemmebesøk i en pågående undersøkelsessak.»

Saken som startet med en bekymringsmelding om at ei jente ble utsatt for vold fra mor og eldre søsken, brukte barneverntjenesten tolk i alle formelle møter med familien, men ikke ved et hjemmebesøk. Her hadde barneverntjenesten avtalt at ungdommens eldre bror, som altså var en av de mulige voldsutøverne, skulle tolke.

Når barn, familiemedlemmer og venner ikke ble brukt som tolk i alvorlige saker, så var det ikke så viktig at tolken man bestilte hadde kvalifikasjoner. For ingen av bydelene hadde rutiner og praksis som i sikret at det ble bestilt tolk med tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Ifølge styret i Norsk tolkeforening tilsa tilbakemeldinger fra deres medlemmer at barneverntjenesten i all hovedsak ikke avklarte tolkens habilitet i forkant av oppdrag. I saker med besøksforbud og hemmelige adresser kunne bekjente av familien møte opp som tolk for barneverntjenesten, på den hemmelige adressen.

Dette og mange andre grove eksempler er å finne i rapporten.

Dette er hårreisende. I praksis så kan det bety at samfunnet ikke kan beskytte en del sårbare kvinner og barn. For hvordan kan disse menneskene snakke fritt når deres mulige voldsutøver skal fungere som tolk ovenfor hjelpeapparatet?

