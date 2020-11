SPØR HØYRE: – Jeg er enig med Høyre i at det er bra med internasjonalt samarbeid mellom partier. Men hvis ikke tiden er inne for å «lufte bekymring» er nå, når er det da, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra Erna Solbergs møte med Trump i 2018. Foto: Thomas Nilsson / VG

Erna og andre konservative må si tydelig ifra

Nå må de konservative partiene som har bånd til republikanerne minne dem om hvordan et demokrati skal fungere. Høyre og Erna Solberg bør ta initiativ.

TRYGVE SVENSSON, daglig leder i tankesmien Agenda

Det er flere ting man kan kritisere valgsystemet i Amerika for. Det er for eksempel flere steder vanskelig å avgi sin stemme, gjerne i fattige nabolag. Men når noen vinner så klart som Joe Biden så er normalen at makten overføres ryddig. George W. Bush tok i 2008 imot Obama, og la til rette for den nye presidenten. Det samme gjorde Obama med Trump i 2016.

Ikke denne gangen.

Når skal Trump slutte å sjokkere verden? Kanskje etter 20. januar? Trump uten makten til presidentembetet mister brått 99 prosent av evnen til å sette global dagsorden. Handlemønsteret er sjokkerende lite sjokkerende. Han har diskreditert valget helt siden i vår.

Det som derimot er urovekkende er ledende republikaneres håndtering. Senatets Mitch McConnell, har sagt at Trump er i sin fulle rett til å forfølge totalt udokumenterte påstander om valgfusk. Utenriksminister Pompeo spøker om en ny Trump-administrasjon, og Trump skifter ut den politiske ledelsen i Pentagon. Som tidligere forsvars- og utenriksminister i Norge, Espen Barth Eide sier, er dette urovekkende. USAs forsvarsminister har «ansvar for verdens største maktapparat».

Forklaringen på dette er forhåpentligvis opportunisme. Mange velgere er blitt preget av Trumps kampanje, og han oppnådde flere stemmer enn noen republikaner før ham. Det er bare det at Biden oppnådde flere, vant de viktigste vippestatene, og er den lovlig valgte presidenten.

Noen få modige røster i Kongressen, som Mitt Romney, har gratulert Biden med seieren. William Cohen, som har vært forsvarsminister og republikansk senator sier nå: «Oppførselen ligner mer på et diktatur enn et demokrati.»

Disse stemmene er for få.

Norge har gratulert Biden, slik ledere fra hele verden har gjort, med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og lederen for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen i spissen.

Men Norge kan gjøre mer. Det handler ikke om stat-til-stat sporet som følger regler og protokoller, men om kontakter mellom partiene. Republikanerne er søsterpartiet til Høyre her hjemme, som Tory-partiet i Storbritannia og Moderaterna i Sverige. Alle er medlemmer i International Democrat Union (IDU), en organisasjon for konservative partier over hele verden. De ble grunnlagt i 1983 av Margaret Thatcher, Helmut Kohl, George H.W. Bush, Jacques Chirac – og Høyres egen Jo Benkow.

Også Arbeiderpartiet og Frp har internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Man reiser til hverandres landsmøter, lærer av hverandre om politikkutvikling og valgkamp. Det er naturlig.

Erna Solberg er i dag en av mange viseformenn i IDU. Høyre hadde i flere år ansvaret for hovedkvarteret, og generalsekretæren var norsk. Republikanerne er representert i IDU med Chris Fussner, som har vært leder for Republicans abroad. Han var liason for internasjonale gjester da Trump ble valgt som presidentkandidat. Fussner er også en av 500 kjente navn som skrev under på et bredt opprop i sommer for å forsvare grunnleggende demokratiske rettigheter under corona-krisen. Som det står klokt: «demokratiers fremste styrke er evnen til å korrigere seg selv». Det er det vi bør håpe på i verdens eldste demokrati i løpet av de neste ukene.

IDU er opptatt av valg rundt omkring i verden. På nettsiden skriver de med bekymring om det demokratiske underskuddet i valget i Tanzania. Det foregikk 2. november, dagen før valget i USA. Her var IDUs bekymring på linje med Norge og EU.

Det har tidligere vært en debatt i Norge om Høyre i det hele tatt bør delta i samme organisasjon som republikanerne. Å melde seg ut avviste Høyre som «helt uaktuelt». Da Trump var nyvalgt ble saken debattert i VG. Her skrev Eirik Moen, tidligere generalsekretær i IDU sammen med Jon-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre et klart forsvar for Høyres deltagelse. For IDU har «med aktiv og konsekvent støtte av Høyre alltid stilt som grunnleggende krav at medlemmene stiller opp for frie og demokratiske valg. Partier som ikke tilfredsstiller slike krav har ikke blitt sluppet inn.»

Michael Tetzschner, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, la vekt på internasjonalt samarbeid i samme debatt i høst, da han skrev at det å være medlem i samme organisasjon som USAs republikanske parti er «en mulighet for kontakt og påvirkning». Dessuten la han til at medlemmene slik på «koordinert vis kan lufte sine bekymringer over utviklingstrekk i det republikanske parti spesielt, eller USA generelt.»

Trump selv ser ut til å være hinsides påvirkning. Men de republikanerne som skal være med etter Trump kan påvirkes. Hvis høyrepartier over hele verden gikk sammen og la press på dem ville det kunne bety noe. Her er Erna Solbergs parti godt posisjonert på grunn av sin sentrale rolle i IDU. Jeg er enig med Høyre i at det er bra med internasjonalt samarbeid mellom partier.

Men hvis ikke tiden er inne for å «lufte sin bekymring» er nå, når er det da?

