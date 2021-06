Foto: Gorm Kallestad/NTB

Alle studenter – ta det tilleggslånet!

Langt færre enn forventet har søkt om tilleggslånet gjennom Lånekassen. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre nå.

KARI SOLLIEN, leder Akademikerne

VG skriver 22. juni at kun 16 prosent av studentene har søkt om tilleggslånet gjennom Lånekassen. Lånet på 26 000 kroner, hvor 10 400 av dem kan gjøres om til stipend, er en del av regjeringens krisepakke til studenter som har tapt inntekt som følge av koronapandemien.

Det er forståelig at studentene kvier seg for å ta mer lån, og Akademikerne og studentorganisasjonene mener at stipendandelen i krisestøtten burde være høyere. Det er ikke rimelig at studentene, som eneste gruppe, får krisestøtten som lån. Samtidig gjelder det nå å være pragmatisk og tenke framover.

Hvis du kan dokumentere at du en nedgang i arbeidsinntekt under koronakrisen, har du nå mulighet til å få 10 000 gratis kroner – med en søknadsfrist 30. juni. Det vil det være dumt å gå glipp av. I tillegg kan man få et ekstra lån, som man kan legge til side om man ikke har akutt behov for det. Dette er penger du kan bruke som egenkapital når man senere skal på boligjakt. Da må man ha minst 15 prosent egenkapital, og det kan det ta lang tid å spare opp. Da kan det ekstra studielånet være et fint tilskudd.

Det er også et svært gunstig lån sammenlignet med andre lån. Det er rentefritt under studietiden, og det gis uten sikkerhet og tar derfor ikke opp «panteplass». Det har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Man er i tillegg sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet med varighet over tre måneder.

Det hører med til historien at den den generelle studiestøtten i Norge er altfor lav, og at tilleggslånet overhodet ikke løser hovedproblemet. Akademikerne jobber for å øke støtten til 1,5 ganger grunnbeløpet – altså fra kroner 126 000 til 160 000 i året. Det er nødvendig for at studentene skal slippe å jobbe så mye ved siden av studiene. I dag går det for mange utover studiene, de bruker lengre tid på å gjennomføre og mange faller fra. Det er vi ikke som samfunn tjent med.

Og så er mitt klare råd på kort sikt: Som student bør du maksimere studielånet, uavhengig av om du har behov eller ei. Så uansett hva du tenker om studiefinansieringen og om du har behov her og nå, bør du ta imot tilleggslånet og takke og bukke.

Det vil være lurt av deg, så lenge du ikke bruker dem på tull og fjas. En no-brainer, faktisk!