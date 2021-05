Leder

Bra at regjeringen sto fast

Helseminister Bent Høie viker ikke i spørsmålet om geografisk skjevfordeling av vaksiner Foto: Terje Pedersen

Regjeringen viker ikke, tross massivt press for å endre vaksinestrategien. Oslo og flere sentrale kommuner skal fortsatt få flere vaksiner enn andre. Heldigvis.

Vi har sett fra alle deler av verden at det er i byer og tettbygde områder at smitten sprer seg mest og raskest. Klarer man å bremse smitten her, vil det komme hele landet til gode. For da blir det samlet mindre smitte som sprer seg videre til andre deler av Norge.

Dette har Folkehelseinstituttet argumentert for lenge. Også regjeringens økonomiske ekspertutvalg har argumentert for en sterkere geografisk skjevdeling, slik at de hardest rammede områdene kunne få flere vaksinedoser. Det ville både hindre smitte, alvorlig sykdom, innleggelser og press på sykehusene og død, og samtidig sørge for at norsk økonomi ville komme lettere gjennom coronaen.

Maksimalt med bråk

Hadde de faglige rådene vært fulgt hele veien, så hadde flere av vaksinedosene gått til Oslo og andre storbyer langt tidligere. Men regjeringen har vaklet. Først i forrige uke tok regjeringen til orde for en sterkere geografisk skjevdeling av vaksinene. Det skjedde på overtid. Beregninger viste da at man kunne spare fire menneskeliv på å skjevdele på dette tidspunktet. Hvert liv teller. Men vi vet at skjevdelingen ville hatt mye større effekt dersom den hadde kommet på et tidligere tidspunkt.

Liten effekt, altså, da dette grepet endelig ble tatt. Til gjengjeld ble det maksimalt med bråk. Kommuner som brått måtte si fra seg sine tiltenkte vaksinedoser for at Oslo og andre hardt rammede kommuner skulle få mer, ble rasende. Ordførere fra hele Norge sto frem, på vegne av sine innbyggere, med krav om at dette måtte endres.

Hvem skal få tidlig, og hvem må vente? Ikke rart det blir bråk. Foto: Gisle Oddstad

Det er lett å forstå frustrasjonen andre steder i landet, i kommuner som må gi fra seg vaksinedoser. Spørsmålet om hvem som skal gå foran i køen, og hvem som må rykke bak, blir naturligvis betent. Derfor er det grunn til å berømme de mange kommunene som nå sier at de kan klare å vaksinere sine innbyggere i sommerferieukene i juli, slik at regjeringens vaksineplaner lar seg gjennomføre.

Ville vårt beste

Regjeringen står fast, også på avgjørelsen om at unge mellom 18-24 år skal vaksineres før unge voksne mellom 25-39 år. I likhet med den geografiske skjevfordelingen, vil denne endringen bremse den samlede smitten. Det skyldes at smitten sprer seg særlig raskt i denne aldersgruppen, fordi de har mange flere sosiale kontakter enn andre aldersgrupper. Og de sprer smitten videre til dem de treffer, både i familie og blant venner.

Regjeringen snublet inn i coroaen, i mars i fjor, dårlig forberedt. Det manglet både utstyr og rutiner. Det var uklare kommandolinjer. Men statsminister Erna Solberg og hennes folk hentet seg raskt inn. De iverksatte de strengeste og mest inngripende tiltak i fredstid, og kommuniserte klart og tydelig. Vi forsto alvoret, alle sammen. Vi gjorde som vi fikk beskjed om, i tillit til at regjeringen visste best. Og at regjeringen ville vårt beste.

Det er betryggende at regjeringen sto mot det massive presset, og holdt fast på sin beslutning. Vi trenger å vite at det er de faglige rådene som gjelder. Ikke taktiske og politiske hensyn før en intens valgkamp.