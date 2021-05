Kommentar

Nå er alle sure på dem

Av Astrid Meland

BEREDSKAPSFLOKE: Regjeringen og justisminister Monica Mæland vil vaksinere nøkkelpersonell. Helseminister Bent Høie vil stå i kø. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kanskje er de til og med sure på seg selv? En stresset regjering angripes fra alle kanter.

Det regjeringen prøver på for tiden, er å holde alle passe blide i innspurten av pandemien.

Men det leie resultatet at alle er irritert.

I den stadig mer forvirrende saken om køsniking, er regjeringens folk antagelig også sure på hverandre.

Justisminister Monica Mæland, som har frontet saken om at nøkkelpersoner i og rundt regjeringen skal vaksineres først, delte onsdag scene med helseminister Bent Høie, som ikke vil vaksineres først.

Det er klart det skaper problemer for hva regjeringen skal kommunisere ut.

Høie har ingen annen god grunn enn den åpenbare: Frykten for å bli upopulær. Mæland prøvde å glatte over med å si at til og med statsråder har menneskerettigheter og må få bestemme selv.

Det virker ikke relevant. Høie har sagt at han skal ta vaksinen, bare ikke nå.

Saken er nok den at regjeringen lenge og med god grunn har ønsket å vaksinere sine sentrale medarbeidere. Men at de frykter sure folk.

Altfor sent, først i april fikk Erna Solberg sin dose, sammen med fire andre statsråder. Sist fredag dristet regjeringen seg til å plukke ut 500 andre nøkkelpersonell.

De tok sjansen nå som de fleste over 65 år er vaksinert.

Likevel ble det bråk.

Lærerne ble sure på bestilling. Og dessuten hadde regjeringen prioritert alle på Stortinget pluss varaer. Det var sikkert for å unngå angrep fra opposisjonen om at regjeringen setter seg selv først i valgåret.

I tillegg skjer dette så sent, at det fornuftige tiltaket har mye mindre for seg enn det kunne ha hatt. De fleste ville fått vaksine snart uansett.

Det blir altså mye bråk for lite. Og da til og med Høie takket nei, var det nesten bare benkesliterne på Stortinget som turte å takke ja. Alle andre frykter å bli uthengt som køsnikere.

Vi fikk en ny runde der enda flere ble sure enn kalkulert.

Og ikke bare der. I Oslo er byrådsleder Raymond Johansen irritert på regjeringen og kaller dem vinglete.

Og det har han helt rett i.

Etter at Erna Solberg og co. bestemte seg for å gi flere vaksinedoser til 24 smitteutsatte kommuner, har de likevel kuttet i hver sving.

Onsdag for eksempel tok regjeringen bort enda flere doser til områder de altså sier de vil prioritere.

Dermed blir det 45 prosent flere doser til Oslo og de 24 kommunene. Og ikke opp til 80 prosent flere doser, som var den første anbefalingen.

For regjeringen er engstelige for å bli upopulære i Kommune-Norge og. Med økende smitte rundt om i landet og fæle utbrudd i Hammerfest og Trondheim blir dette enda vanskeligere.

Resultatet er at det virker som regjeringen ikke klarer å bestemme seg for noe. Det er en dårlig egenskap i en pandemi.

Og ikke engang regjeringens egne eksperter er helt på lag om dagen.

Nå skal de sette opp en stor, logistisk operasjon for å gi folk vaksinen fra Janssen, som de selv tydelig har frarådet bruk av.

Regjeringen overkjørte ekspertene her. Regjeringspartiet Høyre mener folk er voksne nok til å vurdere risikoen selv.

Det er ideologi.

På dagens pressekonferanse sa Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad tydelig at han anbefaler ingen å ta vaksinen fra Janssen, som regjeringen har bestemt kan tilbys frivillige.

FHI-toppene har også gitt klar beskjed om at de ikke ville tatt den selv. Her har de støtte fra mange andre på fagfeltet.

Ekspertene mener at det ikke er noe stort poeng å tilby vaksinen nå, når de langt tryggere og mer effektive vaksinene er like om hjørnet. Tallene fra Danmark vekker oppsikt. Der har hele 18.000 har meldt seg for å få vaksine fra AstraZeneca eller Janssen.

Faren er nye blodpropper og blødninger. Og hvem har i så fall ansvaret for det? Legen som henviste de frivillige til vaksinen? Regjeringen?

Problemene står i kø for en corona-trøtt regjering, som i tillegg fikk tall som viser at smitten økte med 22 prosent i Norge sist uke.

Det er på Europa-toppen. Til og med i Sverige går smitten ned.

I det minste kan Solbergs-regjeringen få seg et bedre måltid og snakke ut om det i et gjenåpnet i Oslo etter endt arbeidsdag.

Så spørs det om de rekker å bli ferdig før skjenkingen stenger 22.00.