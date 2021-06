VIL BEROLIGE: – Jeg vil at du skal være stolt over vitnemålet ditt, uansett karakterer, skriver Silje Røvik i dag. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Kjære ungdom med toer på vitnemålet

Jeg vil du skal vite at veien til å lykkes ikke ligger i antall seksere på vitnemålet.

SILJE RØVIK (24)

Sommerferien er her, og tusenvis av ungdommer står med vitnemålet i hånda, klare for å begynne på veien videre.

Med dette fylles også sosiale medier med bilder av stolt ungdom som har vitnemålet fylt med seksere, og artikler med overskrifter som «dette er veien til å lykkes» og oppskriften på hvordan du selv kan få et sånt vitnemål.

Jeg synes det er kjempebra at ungdommen lykkes og gjør det godt. Det krever hard og målrettet innsats som det virkelig er grunn til å beundre.

Men enda flere enn disse, er det av ungdommer som har lagt i minst like hard innsats for den toeren for å kunne komme seg gjennom skoleåret. For det er av og til det det må handle om; å komme seg gjennom noe.

Og for noen krever det alt.

Vi alle er på forskjellige veier her i livet. Der hvor noen har mulighet til å utforske, vokse og tilegne seg kunnskap, har andre nok med å holde ut, og innsatsen må legges i livet i seg selv.

Andre har kanskje ikke funnet sin plass ennå, og ikke hatt de riktige mulighetene til å vise hva de kan.

Så til deg med en toer på vitnemålet: Ikke vurder det å nå toppen ut i fra en skala andre har satt.

Av og til må det ses ut i fra hvilke muligheter du hadde der og da. Jeg vil at du skal være stolt over vitnemålet ditt, uansett karakterer.

Jeg vil du skal vite at veien til å lykkes ikke ligger i antall seksere på vitnemålet.

Den kan ligge i omsorgen du har for de rundt deg, at du er så oppfinnsom og full av energi.

Den kan ligge i pågangsmotet ditt, erfaringene dine, og det sjeldne, rare, flotte med deg.

Og du, vit at det ordner seg.

Og her, et utdrag av boken «Til ungdommen» av Linn Skåber:

«Jeg har treer i norsk.

Sekser i å juble over at jeg ikke fikk en toer.

Jeg har treer i tysk.

Sekser i å satse på at det sikkert blir bedre neste gang.

Jeg har treer i matte.

Sekser i å trøste Jenny fordi hun fikk en firer.

Jeg har treer i engelsk.

Sekser i å lengte etter å skryte av den treeren til mamma og pappa.

Jeg har treer i kunst og håndverk.

Sekser i å feire det med cola i sola.

Jeg har treer i samfunnsfag.

Sekser i å være lykkelig fordi det er vår og jeg kanskje kan bli forelska snart.

Jeg har treer i spansk.

Sekser i å være ungdom og ikke være utbrent.

Er ikke det et helt greit snitt å starte sommeren med, da?»