Den enes suksess er ikke den andres tap

Skoleåret er over igjen, og elevene har sluppet ut på sommerferie. Hva fikk de som hadde gjort en ekstraordinær innsats? Ingenting. Det er jo ikke lov å hylle prestasjoner i skolen i dette landet.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

Det var noen skoler som forsøkte, men det ble ikke godt mottatt. Kira Amalie Berg Ottesen ved Nydalen videregående skole fikk det intet mindre enn vondt av at to elever ved hennes linje ble premiert. Hun mente alle i klassen hadde jobbet hardt.

Folkeopinionen var på Ottesens side, og én av elevene som hadde mottatt anerkjennelse fikk en vond bismak etterpå. Han hadde først gledet seg, men hans stolthet forsvant da kritikken mot premiering spredte seg. Også han mente at alle i klassen hadde jobbet hardt.

Hadde de virkelig det? Jeg har jobbet noen år som lærer både i grunnskolen og på videregående skole. Det hadde ikke vært vanskelig for meg å påpeke og plukke ut hvem som har jobbet hardt og fortjener anerkjennelse for sin innsats i de fagene jeg underviser.

At alle «jobber like hardt», er en kraftig sminking av virkeligheten. Jeg har aldri undervist i et norsk klasserom der engang halvparten jobber hardt. Jeg er ikke spesielt imponert over arbeidsvanene til gjennomsnittlige norske tenåringer – mine egne barn inkludert. Det er sjelden jeg ser elevene jobbe hardt. Det er mulig klassen til Kira Amalie Berg Ottesen var ekstraordinært flittig, men jeg tviler på det.

Som lektor og klasselærer synes jeg at det er trist at de hardest arbeidende elevene ikke kan premieres i hver skoleklasse hvert år. Når det ikke skjer, applauderes og dyrkes både latskapen og middelmådigheten – og denne helt falske ideen om at alle jobber like hardt. Jeg klarer ikke å forstå hvordan noens suksess går på bekostning av noen andre – kan det heller ikke sees på som inspirasjon? Den enes suksess er jo ikke den andres tap.

Rektor ved Nydalen videregående skole klarte ikke å stå rakrygget bak premiering av dem som hadde jobbet hardt og gjort det bra. Istedenfor ramset rektor Linn-Siri Jensen opp alle som hadde fått anerkjennelse ved skolen – og det var ikke få. Der i gården premierer man rett og slett alle – for å være på den sikre siden. Blånissene, rødnissene, elevene i pysjen og elevene som er «overdressed» – alle skal få. Skulle tro at skolen har en egen premie for slaskene og drop-outene også. Alle skal få anerkjennelse, for ingen må føle seg forbigått og glemt. Vi er jo i Norge: Alle er like flinke, slik at ingen skal bli lei seg!

Jeg hadde kanskje forstått premiering av blå- og rødnissene om det hadde vært snakk om en barneskole, men nei. Ikke engang på en norsk videregående skole kan man konsentrere seg om faglige prestasjoner.

Jeg mimrer over årene vi bodde i Finland. Noen elever fra hver klasse på hvert klassetrinn kan gå ut i sommerferie med en konvolutt med noen titalls euro som foreldreutvalget har samlet inn til disse stipendene. Mottakerne er synlig stolte. De har fått en utmerkelse for en innsats utenom det vanlige. Helt fra første klasse på barneskolen til den siste på gymnaset eller yrkesskolen deles det ut stipender til elever som fortjener heder og ros for sin innsats. Når vi stadig hyller vinnere i idrett, kan vi også hylle vinnere én gang i året på skolen.

STERKE SKOLEPRESTASJONER: – Jeg blir ikke lei meg når andre blir anerkjent for det de gjør. Tvert imot, jeg gleder meg på deres vegne. Noe annet hadde vært smålig, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Marie Sjøvold

Om et par uker skal vi feriere på hytta i Finland med Elli. Da Elli gikk i min eldste sønns klasse i Helsinki, fikk hun stipend i matematikk. Hun var ikke klassens beste i matte, men hun hadde vist størst innsats, pågangsmot og fremgang i faget det året. Hun hadde rett og slett overgått seg selv.

Vi var flere foreldre i klasserommet som tørket tårer da læreren roste Ellis innsats idet hun hentet konvolutten sin. «Neimen, vår Elli», kom det spontant fra faren hennes. Han trodde ikke på sine egne ører da datteren ble nevnt – og han, gamle postmannen, var så sprekkeferdig stolt. Det hører nesten med til historien at han hadde blitt alenepappa i en alder av 70 år. Ellis mamma hadde dødd året før.

Gjennom mitt eget skoleløp fikk jeg også diverse små anerkjennelser for innsatsen jeg la ned i ulike fag. Jeg har fått stipend både for å vise ekstraordinær interesse for tyskfaget og for mitt samfunnsmessige engasjement. Alt dette betydde mye for meg som ungdom. Jeg følte at innsatsen jeg la ned, ble sett. Jeg var ikke sportslig, pen eller populær, men jeg var i det minste flittig.

Det forteller noe om en stor kulturell ulikhet at pengepremier i slutten av skoleåret til de som utmerket seg teoretisk og akademisk sees på som noe hyggelig og oppbyggende i Finland. Det hersker en nasjonal konsensus om dette. Jeg har aldri sett stemmer som går mot praksisen.

I Norge, derimot, er konsensusen helt i den andre enden. Det er «fy, fy» å premiere skolens enere. Jeg ble kontaktet av en journalist i Aftenposten som skulle lage en oppfølger for saken med Nydalen skole. Det ble ikke noe av den oppfølgeren, for jeg var visst den eneste de hadde klart å få tak i som kunne si noe positivt om temaet. Ikke engang kunnskapsministeren fra Høyre kunne – eller ville – stille opp.

Norge har talentfabrikker for musikk- og idrettstalenter, og det virker fullstendig stuerent å sende barna dit. Det er bred konsensus om toppidrettsgymnas, Olympiatoppen og Barratt Due. Dermed blir det et merkelig paradoks at akademiske prestasjoner skal forbigås i stillhet.

Hvorfor sees enere som motivasjon og inspirasjon i idretten, men ikke i skolen? Er det ikke rart at det er naturlig å gi skryt for fysiske prestasjoner, men ikke for kognitive og intellektuelle?

Mange skoler i Norge gir oppmerksomhet til de som har hatt null fravær. Det er passe intetsigende og passe ufarlig for nordmenn. Det er et minste felles multiplum: Alle kan være enige om at det er viktig å møte opp, og alle kan være enige om at det kan premieres. Ingen skriver i avisen, og ingen blir lei seg. Det er tamt og defensivt – som Nydalen videregående skole, som premierer elevene som kler seg i pysjen.

For meg handler dette om å erkjenne, anerkjenne og ta unge menneskers innsats, harde arbeid og resultater på alvor, uavhengig av felt. Et lite land som Norge burde ikke ha råd til å se ned på akademisk innsats. De som har innsatsen, iveren og kapasiteten bringer dette landet videre.

Hvis noen er dyktigere enn meg, beundrer jeg det. Det kan også inspirere og motivere meg til mer målrettet innsats. Jeg blir ikke lei meg når andre blir anerkjent for det de gjør. Tvert imot, jeg gleder meg på deres vegne. Noe annet hadde vært smålig.

Om to år er jeg klasselærer for avgangselever selv. Jeg satser på å premiere de som har fortjent det.