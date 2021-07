Kommentar

Hvem skal bestemme?

Av Ole Kristian Strøm

SEIER: Lederen av den nederlandske miljøorganisasjonen «Milieudefensie», Donald Pols (t.h.) jubler etter seieren i rettssaken mot Shell. Foto: REMKO DE WAAL / ANP

Seks norske ungdommer har, med Natur og Ungdom og Greenpeace i ryggen, klaget norsk oljeleting inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Samtidig foregår et internasjonalt arbeid for å kriminalisere storskala miljøforstyrrelser. Det kan bety en endring i vår måte å se på lovbrudd og straff og på hvordan vi mennesker ser oss selv som en del av naturen.

Det har fått navnet «ekocid».

De seks norske aktivistene mener at oljeboring i nord strider mot menneskerettighetene. Natur og Ungdom og Greenpeace har allerede tapt både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett forkastet anken dit i desember 2020.

Men dette er bare ett av mange eksempler på hvordan jussen nå er i ferd med å bli brukt i miljøkampen.

I slutten av mai besluttet en domstol i Nederland at oljekjempen Shell må kutte klimautslippene mer for å møte kravene i Paris-avtalen. Friends of the Earth og seks andre miljøorganisasjoner, samt 17.000 privatpersoner, gikk rettens vei for å kreve at Shell måtte kutte mer i sine utslipp av skadelige klimagasser. Den avgjørelsen kan ses på som en «game changer».

les også EU legger frem klimapakke – vil forby salg av bensin- og dieselbiler

Så kom nyheten fra Australia der en føderal domstol bestemte at miljøministeren må ta hensyn til alle barn når hen skal gi/ikke gi tillatelse til utvikling av en kullgruve. Det bryter ny juridisk mark i Australia, og betyr at det barn skal beskyttes mot skader av klimaendringer.

I Sverige skal nettverket Aurora, som ledes av ungdom, stevne staten for at de ikke gjør nok for å løse klimakrisen.

OLJEFELT: Oversikt over Johan Sverdrup-feltet. Er det politikerne eller domstolene som skal bestemme hvor lenge oljealderen skal vare i Norge? Foto: Carina Johansen

Det er den britiske juristen og forfatteren Philippe Sands som leder arbeidet med forslaget om at «ekocid», storskala miljøødeleggelse, skal gjøres til et lovbrudd i vedtektene for den internasjonale straffedomstolen.

Om det går igjennom, kan ødeleggelse av liv og økosystem bli mulig å tiltale på samme måte som ved folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Norges tidligere miljøvernminister, Børge Brende, snakket allerede for rundt 15 år siden om at det var på tide med en internasjonal miljødomstol.

les også Gi oss tøffere klimakrav

For et par uker siden kom et ekspertpanel, ledet av Sands, med forslag til juridisk definisjon av «ekocid» som «ulovlige eller hensynsløse handlinger» der det er en «klar sannsynlighet» for alvorlig langsiktig miljøskade.

Panelet ble symbolsk utnevnt i slutten av 2020, 75 år etter at begrepene folkemord og forbrytelser mot menneskeheten ble brukt første gang mot de tiltalte under Nürnberg-prosessen, som nettopp Phillippe Sands er ekspert på.

Dette handler altså om å beskytte planeten vår og livet her. Meningen er å endre vår måte å tenke på slik at internasjonal rett skal sikre folk flest - og fremtidige generasjoner - rettferdighet.

Høyesterett konkluderte i klimasøksmålet med at den norske staten ikke brøt grunnloven da de åpnet for oljeleting i nye områder i nord. De seks norske aktivistene som har gått til menneskerettighetsdomstolen mener at mulig oljeboring bryter mot artikkelen om «retten til liv».

De kan få trøbbel med å nå fram nå. Om «ekocid» blir tatt inn i internasjonal lovgivning, er mulighetene deres langt større.

les også Lan Marie Berg: Sparer penger på å bo i generasjonsbolig

Philippe Sands mener at jussen tok et viktig og nødvendig steg i forbindelse med Nürnberg-prosessen mot nazi-lederne, og han mener at det nå – altså trekvart århundre senere – er nødvendig at jussen beveger seg også på miljø.

Han sier i et intervju med New Statesman at menneskeheten må forstå at den ikke er allmektig. Han mener at miljøet og naturen i seg selv har en rett til beskyttelse. Sands mener at det ikke bare handler om å beskytte menneskene, samtidig som han håper at en «ekocid-paragraf» kan bli et vendepunkt i hvordan mennesket oppfatter seg selv og sitt forhold til naturen. 60-åringen snakker som om drivkraften hans er ansvaret overfor kommende generasjoner.

FORURENSER: Bildet viser et kullfyrt kraftverk i Shanxi-provinsen i Kina. Foto: GREG BAKER / AFP

Det er gode grunner til at dette er riktig. I dag kan land slippe ut store mengder klimagasser som rammer andre land, uten at de får noen skikkelig konsekvens.

Store deler av miljøbevegelsen jubler over det som skjer, men det er ikke åpenbart at utviklingen er bare positiv. Det er gode argumenter for at klimaet er noe domstolene bør se på, men det er også et spørsmål hvor politiske våre domstoler bør være. Dette vil nemlig bety en forflytting av makt fra politikken til domstolene.

les også Solberg: - Vi trenger ikke De Grønne i Norge

Det er grunn til å spørre seg hva det betyr for demokratiet om ikke-valgte dommere skal ta avgjørelser som er av dyp politisk karakter. I USA vet vi at rettsvesenet noen ganger tar avgjørelser i saker som vi ser som politiske, for eksempel abort. Dette gjør at presidentene utnevner dommere ut fra politisk ståsted.

Kan det samme skje om domstolene også skal ta beslutningene om klimaet? Bør det ikke være de folkevalgte som tar disse avgjørelsene?

Dette er en vrien sak. Det er mulig å mene at etter som politikerne ikke har en tilstrekkelig ambisiøs miljøpolitikk, så må domstolene gjøre jobben for dem. Samtidig: I et demokrati endres politikken vanligvis ved at vi stemmer bort de politikerne som vi mener tar dårlige avgjørelser. Så hvorfor skal miljøpolitikken være et unntak fra det?

Aller helst burde verden hatt dette på stell i går. Bevaring av vår natur bør være prioritet nummer én. Og det beste er trolig at politikerne tar disse avgjørelsene.