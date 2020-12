Leder

VG mener: Sp har satt norsk politikk på hodet

Ingen av de politiske motstanderne aner hvordan de skal knekke Vedum-koden. Det vil prege norsk politikk i det nye året.

En helt fersk meningsmåling for Sogn og Fjordane er nok et forvarsel om det valgskredet som kan komme neste høst. Der får Senterpartiet 42,5 prosent, mens Arbeiderpartiet må nøye seg med rekordsvake 16,9. Det er 20 prosentpoeng lavere enn Jaglands berømte 36,9, og kan sette Aps mandat i fjordfylket i fare.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets voldsomme fremgang har satt norsk politikk på hodet. Verken Høyre, Ap eller Frp vet helt hvordan de skal håndtere den suksessfulle utfordreren.

Selv om Ap-ledelsen tilsynelatende gjør gode miner, har Sps sterke vekst vært et mareritt for Arbeiderpartiet. De har forsynt seg grovt av partiets kjernevelgere i hele landet, og selv i tidligere Ap-bastioner seiler det gamle bondepartiet opp som det klare førstevalget. Det blir ikke enklere av at stadig flere peker på Vedum som statsministerkandidat.

Fra utsiden virker det som Ap ikke helt klarer å bestemme seg for om de skal kopiere eller kritisere Senterpartiet. Det eneste positive sett med Ap-øyne er at Sp også henter mange velgere fra de borgerlige. For øyeblikket ser det ut til å være den sikreste veien til rødgrønn valgseier.

Derfor er også Sp en nøtt for Høyre. Skal de ha håp om gjenvalg, må lekkasjen av borgerlige velgere stanses. Regjeringen har åpenbart justert den politiske kursen noe, men verken utnevnelsen av egen distriktsminister eller nye stortingsmeldinger ser ut til å imponere velgerne.

Statsminister Erna Solberg trives heller ikke i debatt med Sp-lederen. Samtidig er det mange i Høyre som gjerne skulle sett et tettere samarbeid med Sp. I mange spørsmål har Vedum tatt partiet tydelig til høyre, og det faller i god jord hos mange borgerlige velgere.

Da Frp gikk ut av regjering, var deres klare mål å ta tilbake velgere de hadde «mistet». Så langt har det vært svært lite vellykket. Frp går inn i det nye året ribbet for både velgere, lokallag i de to største byene og sentrale partiprofiler, etter tøffe nominasjonskamper i fylkene.

Selv om de fikk store og kostbare gjennomslag på sine hjertesaker i budsjettforhandlingene, har heller ikke det gjort særlig inntrykk. Folk flest ser ut til å foretrekke Senterpartiets løsninger.

Nettopp løsningene er Vedums svakeste punkt. Det er fortsatt mye lettere å se hva partiet ikke vil, enn hva de vil.