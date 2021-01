Kommentar

Ikke trodd på ett ord

Av Astrid Meland

TILPASSET FORKLARING: Retten mener Laila Anita Bertheussen hadde tydelig motiv og at det er bevist utover enhver rimelig tvil at hun sto bak alle trusselhendelsene i tiltalen. Foto: Esther Bjørneboe / Pool

Laila Anita Bertheussen er ikke trodd på noe som helst. Retten mener også hennes samboer Tor Mikkel Wara har tilpasset forklaringen sin i forsøket på å få henne renvasket.

Hun støttet seg på albuen mot en hevet pult og vendte seg mot dommeren da hun skulle få kjennelsen. «Frikjennes», sa dommeren. Digitale utropstegn strømmet ut i salen. Politihoder rullet i bratt nedoverbakke.

Det gikk noen sekunder. Så fortsatte dommeren. «Dømmes». Til ett år og åtte måneder i fengsel.

Bertheussen var kledd i blått og nesten bare gjenkjennelig på det blonde håret som tittet opp over en, stor svart ansiktsmaske. Først da hele dommen var lest opp, tok hun den av og ga sin reaksjon.

– Det er sjokkerende det her. Jeg anker på stedet uten tvil, sa Bertheussen med gråtkvalt stemme.

Under hele domsavsigelsen var hun travelt opptatt med mobilen. Kanskje for å ha et sted å gjøre av seg. Kanskje for å ta notater til anken.

Om lagmannsretten slipper saken inn, får vi en ny runde med anklager om politiets tunnelsyn og forklaringer om hvordan hobbyer som tusjing, røyking av reinkjøtt og baking av saltkringler, helt feilaktig satte søkelyset på henne.

PÅTALEMYNDIGHETEN: Aktorene Frederik Ranke og Marit Formo så seg fornøyd med ett år og åtte måneders fengsel, som var nær påstanden på to år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

Det hadde kanskje vært best om det stoppet her. For Bertheussen er ikke i nærheten av trodd. Hun er funnet skyldig også på det mest alvorlige tiltalepunktet, om at hun hindret sin egen samboer og sin venninne i jobbene som statsråder.

At hun ble frikjent for å ha diktet opp en straffbar handling er teknisk. Retten viser til at handlingene faktisk skjedde. De er ikke oppdiktet.

Påtalemyndigheten har altså fått nær fullt gjennomslag. Deres påstand var to års fengsel. Den 125 siders lange dommen er knallhard.

– Retten tror ikke på denne forklaringen, står det et sted i dommen. Det er en gjenganger. Ikke noe sted skriver de at hun lyver. Men alle synonymene for løgn er hyppig i bruk.

FORSVAREREN: – Hun er skuffet, var kommentaren fra John Christian Elden i en pause i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen

Det var knyttet spenning til hva retten ville si om samboeren Tor Mikkel Waras vitnemål. Den tidligere justisministeren ga henne alibi, han så de samme fotsporene i snøen som henne og sa at hun sov. På TV hadde han kalt dette et angrep på demokratiet. I retten sa han det bare var hærverk.

I dommen er det klart hva retten mener om det. De tror ikke på Wara. Også hans forklaring kalles tilpasset. Altså mener retten at han endret sin forklaring for å redde samboeren.

Det er ingen overraskelse at Bertheussen ble dømt. Hennes stadig mer fantasifulle forklaringer på hvorfor ytterdøren gikk opp på natten, kameraene slo seg av og hun var oppe samtidig som huset ble tagget ned, står ikke til troende.

Retten tror ikke på teorier om at søl av saltkringle-lut satte videokameraet ut av funksjon, eller at ukjente gjerningsmenn klarte å komme seg usett inn i det overvåkede huset.

Katten Fløte, som fikk skylden for at døren gikk opp på feil tidspunkt, er dermed også frikjent.

GIKK AV: Tor Mikkel Wara trakk seg fra sin stilling som justisminister to uker etter at samboeren var siktet i saken. Her på pressekonferansen med Erna Solberg. Også hans forklaring mener retten er tilpasset. Foto: Frode Hansen

Om dette blir den endelige dommen, må Bertheussen i fengsel igjen. Sist det skjedde var i 1986, da hun sonet i en måned for blant annet å ha ha stjålet sjekkhefter og brukt dem til å handle klær og utstyr. Også den gang sto hun overfor en lang rekke tiltalepunkter.

Når hun får en mye strengere dom denne gangen, har det å gjøre med hvem hun har lagt seg ut med. Bertheussen har forhindret statsråder fra å gjøre jobben sin, både Ingvil Smines Tybring-Gjedde og samboeren Tor Mikkel Wara fikk trusselbrev. Samboeren fikk også pulver i postkassen, hakekors og en ødelagt bil. Det hjelper ikke om det ikke var meningen å ramme dem. Tybring-Gjedde forklarte selv i retten hvor redd trusselbrevet gjorde henne.

Dommerne har lagt tung vekt på teknisk bevisene, altså frimerker, håndskrift, tusj og konvolutter. Alt dette peker mot Bertheussen. I tillegg viser retten til Bertheussens karakter. Hennes janusansikt.

DEN FØRSTE HENDELSEN: Tagging på husvegg og bil oppe hos justisministeren utløste alarmen i desember 2018. Det tok fire måneder før gjennombruddet i etterforskningen kom. Foto: Krister Sørbø

At Bertheussen postet innlegg på Facebook mot samboerens vilje, mener retten «underbygger at Bertheussen var mer opptatt av å få oppmerksomhet rundt teaterstykket enn at innlegget var skadelig for Wara som justisminister».

Og mens Bertheussen prøvde å påkalle folks sympati for å ha blitt snikfilmet av et venstreradikalt teater, drev hun altså samtidig en egen PR-operasjon i kjelleren. Hun trakk oppmerksomheten mot seg, og dermed familien og eiendommen.

– Etter rettens syn er direkte angrep mot familiens bolig et langt større overgrep enn at huset er filmet i en teaterforestilling, heter det i dommen.

Og det er å sette ting på plass. I rettssaken i fjor ba Bertheussen om sympati for at også hennes egne barn kunne være utsatt for snikfilming av teatertruppen. Nå er hun dømt for å ha startet brann på gårdsplassen mens familiemedlemmer var hjemme.

FIKK OPPREISNING: Tidligere justisminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde får 5000 kroner i oppreisning. Pengene skal gå til et veldedig formål. Foto: Terje Pedersen

Bertheussen som snakket om at hennes eget privatliv ble invadert, sto i virkeligheten selv fremst i den invasjonsstyrken.

Det er ikke ulovlig. Men om man først skal drive med slikt, må man sørge for ikke å rote bort printeren sin, slå av overvåkningskameraet, bruke samme frimerke og tusj som ukjente gjerningspersoner og sitte på internett og google sine fiender.

Det er ikke sjokkerende at hun ble dømt, slik som Bertheussen hevdet. Det motsatte derimot, ville vært virkelig sjokkerende.