Hvis alle bruker munnbind, så beskytter vi hverandre!

Hvorfor har vi bedre smittevern på matbutikkene enn i helsevesenet?

SUNNIVA NYBERG KARLSEN, spesialist i allmennmedisin, fastlege Verdal Kommune

BODIL HÅHEIM, lege, spesialist i barnesykdommer, Bergen

Vi har over lengre tid undret oss over hvorfor vi i Norge nå ikke har en nasjonal anbefaling om munnbindbruk for ALLE på alle helseinstitusjoner. Vi leser jevnlig i avisene om smitte på både sykehjem og sykehus.

I forrige uke kunne man i VG lese at FHI i uke 53 hadde mottatt 18 varsler om smitteutbrudd i helseinstitusjoner, og det er i skrivende stund smitteutbrudd ved flere sykehus. Den 6. januar opplyste St. Olavs Hospital at de innfører krav om munnbindbruk for vekterne, men ikke for folk flest i fellesarealene, da de fortsatt anser adgangskontroll med symptom-screening som tilstrekkelig.

I byer med mye smitte oppfordres befolkningen til å bruke munnbind innendørs på offentlig sted. Imidlertid er det, i de samme byene, ikke krav om bruk av munnbind innendørs på sykehusene, verken av de som jobber der eller de som kommer dit for undersøkelser/innleggelse. Dette er ulogisk da vi vet at generell munnbindbruk reduserer smitteoverføring, og at dette anbefales både av WHO og av uptodate.com (internasjonalt anerkjent oppslagsverk for helsepersonell).

Slik det praktiseres i Norge i dag, bruker helsepersonell munnbind stort sett bare dersom man skal være nærmere pasienten enn én meter, samt ved mistanke om, eller ved kjent covid-19-infeksjon. Dette medfører etter vår mening økt risiko for smitte fra presymptomatisk eller asymptomatisk covid-19-smittet helsepersonell. På samme måte vil alle menneskene som er innom et sykehus i løpet av en dag lettere smitte andre når de ikke bruker munnbind. For hvis noen fortsatt tror at det holder å screene på symptomer for å hindre smittespredning, så har de åpenbart ikke fulgt med i timen.

Det er FHI som lager anbefalingene, og så er det opp til hvert enkelt sykehus/legesenter/helseinstitusjon hvordan de innretter seg. Harstad Sykehus innførte generelt munnbindkrav blant ansatte i etterkant av et stort utbrudd. Hvorfor ikke heller være i forkant? Blant sykehus i vesten, var Brigham and Womens hospital i USA blant de første til å innføre generelt krav om munnbind, og der så man at forekomsten av covid-19 hos personalet sank på samme tid som den steg i befolkningen for øvrig.

En helsearbeider uten munnbind kan i løpet av et par dager risikere å smitte flere titalls pasienter + sine kolleger om vedkommende intetanende er smittet og går presymptomatisk eller asymptomatisk på jobb. Siden munnbind reduserer mengden smittebærende partikler en smittet person utskiller, vil vesentlig færre risikere å bli smittet. Dette har mye å si for de det gjelder, for mange pasienter tilhører risikogruppen.

Det er fortsatt enkelte innen helsesektoren som mener at munnbind ikke er nødvendig, at det holder med én meters avstand, og kun tar på munnbindet den korte tiden de er nærmere enn én meter. Vi mener at smittetallene innen helsesektoren i senere tid taler imot at dette er godt nok.

For hvor mye mer dokumentasjon på effekt trenger FHI før de vil anbefale noe som i de fleste andre land ansees som svært viktig for å redusere smitteoverføring? Dette gjelder liv og helse for pasienter på sykehus, sykehjem og hjemmeboende med hjemmetjenester, men er også viktig for å beskytte de ansatte og deres familier samt sikre drift av helseinstitusjonene gjennom pandemien. For jo flere smittede ansatte, jo flere havner i karantene og jo vanskeligere blir det å opprettholde normal drift. Redusert sykehusdrift rammer igjen pasientene som i verste fall får behandlingen sin utsatt.

Vårt ønske for 2021 er derfor at retningslinjene vedrørende munnbind innen helsesektoren endres slik at vi kollektivt kan gi hverandre best mulig beskyttelse mot å bli smittet. Mitt munnbind beskytter deg, ditt munnbind beskytter meg, og hvis alle bruker munnbind beskytter vi hverandre!