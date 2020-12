GIR SEG: – Jeg vet jeg kommer tilbake, om det skulle ta måneder eller et par år. Det jeg kanskje er mest bekymret for, er hva jeg kommer tilbake til, skriver Simen Follesø Røiseland. Foto: PRIVAT

Takk for nå

Som forbruker og passasjer har du all makt i dine hender. Derfor, vær så snill og tenk ett steg fremover når du velger flyselskap.

SIMEN FOLLESØ RØISELAND, pilot

Så var eventyret over for denne gang. En foreløpig kort karriere i SAS endte med 1.207 timer i høyresetet, og 249 landinger med rundt regnet 65.000 passasjerer. En forhenværende radiokarriere på FM og DAB nådde på alle måter sitt høydepunkt da jeg fra lufta også fikk æren av å modulere AM-båndet.

Jeg vet jeg kommer tilbake, om det skulle ta måneder eller et par år. Det jeg kanskje er mest bekymret for, er hva jeg kommer tilbake til. Å fly i Norge er muligens verdens mest komplekse flyoperasjon. Som passasjer får du ikke alltid muligheten til å se hva som skjer bak sceneteppet og hva som får et konglomerat av tannhjul til å gå sammen. Vedlikehold, trening og en bærekraftig luftfart koster penger, og det kommer ikke gratis.

Ei heller kommer det for 49 kroner.

Widerøe har fløyet i Norge og arbeidet med flysikkerhet i 86 år. SAS har gjort det samme i 74 år, og Norwegian i dagens form har bidratt til å forme bransjen i 18 år. Som passasjerer skal vi alle kunne forvente og kreve det beste av luftfartsbransjen, og enhver aktør må tåle konkurranse. Men da er det også en forutsetning at alle spiller etter de samme reglene. Å la ansatte organisere seg er for eksempel en grunnleggende verdi i norsk arbeidsliv som vi alle burde ta for gitt. Dessverre finnes det et flyselskap som gir full gass inn i Norge. De pulveriserer forutsetningene som et sunt, trygt og rettferdig arbeidsliv er bygget på.

Du kan velge å fly fra Oslo og Tromsø for prisen av en pølse. Men på samme måte som pølse ikke alltid nødvendigvis er det sunneste alternativet, håper jeg man også gjør en tilsvarende vurdering når man velger flyselskap i fremtiden.

Som relativt fersk pilot har jeg mer enn en gang støttet meg på kompetansen til min kollega i cockpit. I Nord-Norge kan det tidvis være speilglatt, mørkt, inneklemt og krydret med et vær som er mindre gjestmildt enn nordkoreanske grensevakter. Da er det godt å vite at kollegaen i cockpit har landet i Alta, Tromsø eller Kirkenes like lenge som jeg har levd.

Norsk luftfart leverer til hundre, selv om bord og stoler blåser veggimellom og snøen laver ned i Tromsø. Jeg vil påstå at vi har en luftfart i verdensklasse, men det har tatt årevis å bygge opp. Min frykt er at den kan raseres mye raskere.

Som forbruker og passasjer har du all makt i dine hender. Derfor, vær så snill og tenk ett steg fremover når du velger flyselskap. Å drive bærekraftig luftfart koster ikke 49 kroner. Se etter blå, grønne eller røde haler fremover. Jeg lover at du ikke vil angre.

Stay safe!

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengis her med tillatelse.