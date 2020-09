BEKYMRET: Aisha Ramin og Fatima Hammich er elever ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Foto: Privat

«25 under 25»: Vi vil ha smittevern på skolen også!

Hvis man er elev på videregående skole legger man knapt merke til at vi fortsatt lever under en pandemi.

FATIMA HAMMICH (17) og AISHA RAMIN (17), skoleelever ved Valle Hovin videregående skole

Vi er full klasse med opptil 32 elever, og har minst fem forskjellige klasser hver uke. Vi omgås nye mennesker hver dag, i de små klasserommene, i de trange gangene og de overfylte kantinene.

Kombinert med mangelen på smitteverntiltak på skolen, er også reiseveien til skolen preget av det samme. På kollektivtransport tar folk ikke særlig hensyn til smittevernreglene.

Vi må forstå at selv om covid-19 ikke er et like stort tema som det var for et par måneder tilbake, er det ennå like aktuelt å ta hensyn til det.

Corona er fortsatt et problem i samfunnet, og smitten øker dag for dag. At det i tillegg oppstår en busstreik, gjør det enda vanskeligere for oss elever å delta fysisk i timene våre.

Nå som bussene ikke kjører, er antallet mennesker på T-banene doblet. Svært få av passasjerene bruker maske, det er mangel på antibac-stasjoner på kollektiv transport, og ikke minst er det svært få som tar hensyn til smittevernreglene.

Denne busstreiken kom på feil tidspunkt med tanke på pandemien, og ikke minst nå som Oslo har blitt markert som en rød sone.

Ifølge VG må færre enn 20 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene være registrert for at landet skal bli markert rødt. VGs tallspesial viser at siden august har Oslo kommune registrert 208 nye tilfelle under 2 uker. Dette tilsvarer 29,99 smittede per 100.000 innbyggere.

Oslo kommune sendte ut tekstmeldinger om å holde 1 meters avstand, om bruk munnbind ved trengsel og at vi bør unngå kollektivtransport hvis mulig.

Hvordan er det mulig å oppnå dette når skolene ikke er villig til å samarbeide? For at vi skal oppfylle smittevernreglene som vi får tilsendt av Oslo kommune må skolene endre på flere tiltak.

Et alternativ er digital skole, og fysisk oppmøte kun til enkelte timer som kroppsøving og viktige vurderinger. Det bør være halve klasser, og de ulike trinnene bør ha forskjellige dager de kan møte fysisk opp på skolen.

Slik kan vi alle være med på å bidra i samfunnet og unngå smittespredning.

