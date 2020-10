Leder

Trumps trusler

VARSLER FUKS: President Donald Trump sa i debatten at valget ikke vil ende godt. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratier er avhengige av en åpen og opplyst debatt. En annen forutsetning er frie og rettferdige valg. Det er en tragedie at USA har en president som rokker ved grunnsteinene i demokratiet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den første debatten mellom presidentkandidatene ble et nedslående og uverdig skue. Fra første stund viste Donald Trump at han ikke hadde noen interesse av å føre en saklig diskusjon med sin demokratiske utfordrer Joe Biden.

Trumps stadige avbrytelser og grove personangrep ødela det som kunne vært en interessant debatt mellom kandidater med vidt forskjellige syn på hvordan landets store utfordringer bør løses. Dessverre ble Biden ved noen anledninger provosert til å svare med samme mynt som Trump.

Mot slutten av debatten ville ikke Trump svare på om han vil anerkjenne et valgresultat som går ham imot. -Dette kommer ikke til å ende godt, sa presidenten. Han gjentok udokumenterte påstander om at utstrakt bruk av poststemmer vil føre til omfattende valgfusk.

Det er nesten uvirkelig å være vitne til at landets leder sprer konspirasjonsteorier for å så tvil om valgets legitimitet. USA har sterke institusjoner og lange demokratiske tradisjoner, men landet har ikke i nyere tid hatt en president som på denne måten undergraver tilliten til det politiske system.

I en tid med stor sosial uro, voldelige konfrontasjoner i gatene og ekstreme politiske fronter må landets ledere ta tydelig avstand fra ekstreme grupper som fremmer vold som politisk virkemiddel. Det var forstemmende å konstatere at presidenten ikke tydelig tok avstand fra hvit makt grupper og militante på ytre høyre fløy.

Nå tar de presidentens ord om “stand back and stand by” til inntekt for sitt syn. Biden burde enda tydeligere tatt avstand fra militante grupper på venstresiden, men han var i det minste klar på at alle former for voldsbruk og vandalisme må straffeforfølges.

Presidentens rådgiver, Kellyanne Conway, sa i august at “jo mer kaos, anarki, vandalisme og vold som styrer, desto bedre er det for det svært klare valg om hvem som er best for sikkerhet, lov og orden”. Kaos tjener med andre ord Trumps vinnersjanser. Trump gjorde sitt ytterste for å skape en kaotisk debatt natt til onsdag.

Han varsler kaos i valgavviklingen. Han fører en valgkamp preget av frykt og forakt. Velgerne fikk ikke vite så mye om politiske forskjeller i nattens debatt. De fikk 90 minutter med trusler, konspirasjoner og personangrep. Kanskje oppildner Trump en hard kjerne av tilhengere. Men han vinner ingen nye velgere med en slik adferd.

