Isolasjon kan ikke bli den nye normalen for våre eldre

Corona-pandemien har ført til isolasjon og ensomhet for mange eldre. Nå vil vi ta grep for å sikre at isolasjon ikke blir den nye normalen.

INGELIN NORESJØ, nestleder i KrF

Som medmennesker og som samfunn har vi i håndteringen av viruset begrenset oss for å ta hensyn til de som ikke vil tåle å bli smittet. Det viser at vi bryr oss om de eldre i dette landet, fordi eldre har vist seg å være særlig utsatt.

Corona-pandemien har endret mye i samfunnet vårt, og mange eldre har som følge av coronapandemien og restriktive smitteverntiltak opplevd å bli mer alene og mer isolert både hjemme og på institusjon.

Når mennesker over 70 år ikke får lov til å møte barnebarn og familie, mister mange kontakt med omverdenen. Flere sier at de frykter isolasjonen mer enn smitten.

Når coronasituasjonen og smitteverntiltakene må opprettholdes over lang tid, oppleves konsekvensene av tiltakene for tunge å bære for den enkelte. Også isolasjon kan være helsefarlig.

Likevel er isolasjon blitt et faktum for mange eldre på landets sykehjem. Pasientombudet var i forrige uke ute og advarte mot at smittevernreglene har for store konsekvenser for de eldre. Også Helsedirektoratet ved assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at kommuner praktiserer smittevernreglene for strengt og at besøk både kan og bør gjennomføres så lenge håndhygiene, avstand og de andre smittevernrådene etterfølges.

For oss i KrF er eldre en hjertesak. De eldre skal ikke lide unødig av pandemien vi er inne i, og her har vi et felles ansvar. På KrFs landsmøte forrige uke vedtok vi en resolusjon jeg er veldig stolt av.

Vi vil at regjeringen intensiverer innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre, blant annet styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte.

Vi vil at alle sykehjem og omsorgssentre oppfordres til å utarbeide trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er utrolig viktig og en god investering i omsorg og helse.

Vi vil også legge enda bedre til rette for at frivillige og ideelle organisasjoner kan imøtekomme behov hos hjemmeboende eldre med lite nettverk. Eksempler på lokale initiativ er handlehjelp, avlastningstilbud og sosiale besøk. Så lenge smittevernreglene med avstand og håndvask ivaretas, er det ingen grunn til at slike aktiviteter skal unngås, sier helsemyndighetene. Det må vi nå ta til oss.

Flere eldre har gjennom de siste månedene mistet dyrebar tid med familie og venner, stengte dagtilbud eller uteblivende besøk fra frivillige. Det kan ikke bli den nye normalen.

Vi trenger alle felleskap og sosial kontakt. Vi trenger familien og nettverket vårt. Det gir trygghet, god helse og det gir livet mening. Fremover må vi prioritere tiltak som hindrer at ensomhet blant eldre blir en ny pandemi.

Publisert: 22.09.20 kl. 10:11

