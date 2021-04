Leder

Kremls narrespill

FIENDER: President Vladimir Putin og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Foto: [MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI] / AFP/ VG SCANPIX

Hvis Kreml trodde Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj kunne skremmes til taushet ved å kaste ham i fengsel, har strategien slått helt feil.

Utenriksministerne i EU frykter for hans liv og helse. Mandag var Navalnyj-saken tema på deres felles møte. Dagen før sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at det ville få konsekvenser for Russland dersom Navalnyj dør i fengsel.

Advarselen kom etter meldinger før helgen om at hans helsetilstand er forverret til det livstruende. Aleksej Navalnyj innledet en sultestreik 31. mars med krav om bedre medisinsk oppfølging. Ifølge hans egen lege har han vist tegn på nyre- og hjertesvikt. Mandag opplyste det russiske nyhetsbyrået Interfax at Navalnyj var blitt overført til en sykestue for domfelte.

Måten opposisjonspolitikeren Navalnyj behandles på, er ikke overraskende, dessverre. Tvert imot er det nok en bekreftelse på demokratiets elendige kår i Putins Russland. Straffesaken mot Aleksej Navalnyj etter at han var blitt forsøkt drept med en gift som bare regimets hemmelige politi disponerer, var en parodi. Fengselsdommen en grotesk farse.

Offisielt synes Vladimir Putin å late som at hverken Aleksej Navalnyj eller opposisjonen han representerer er noe som bekymrer ham i særlig grad. Også utenriksminister Sergej Lavrov inntar en nonchalant avvisende tone når Navalnyjs sak fremlegges som et betent politisk anliggende.

Men heller ikke forsøkene på å stemple ham som en simpel kriminell, har lykkes. Selv om russiske statskontrollerte aviser og kringkastere ikke nevner Navalnyj med ett ord, følges hans skjebne av uavhengige medier. Også sosiale medier benyttes hyppig til å spre løpende informasjon om Navalnyjs tilstand.

Under den tidligere KGB-offiseren Vladimir Putins ledelse, har Russland hentet frem verktøykassen fra Sovjet-tiden. Kreml legger ikke engang skjul på det. Undertrykkelse av regimekritikere, politisk bruk av sikkerhetsstyrker og løgnaktig propaganda er gjenkjennelige metoder fra landets aller mørkeste periode.

Forholdet mellom Moskva og vesten har i Putins tid gått fra avklart til anstrengt. Bortsett fra regimets forsvarere er det få som tviler på at russiske myndigheter er delaktig i mange av datainnbruddene i vestlige institusjoner. Eller at de også står bak forsøkene på å påvirke demokratiske valg og å fyre opp under polariserende kaos i åpne samfunn.

Russiske myndigheter avviser alle påstander om dårlig behandling av Aleksej Navalnyj. Overfor BBC søndag svarte Russlands Storbritannia-ambassadør på noen av anklagene. Ifølge ham overdriver Navalnyj sin egen helsetilstand, og «han oppfører seg som en bølle».

Dette er et rasjonale på nivå med rettssaken der han ble dømt for ikke å ha overholdt meldeplikten overfor russiske myndigheter da han lå i koma – forgiftet av gjett hvem. Innenfor en slik logikk lyder det sikkert troverdig at en sultestreikende fange med begynnende organsvikt i et russisk høyrisikofengsel har en bøllete atferd.

Hvem er det Kreml tror de lurer med dette patetiske narrespillet?