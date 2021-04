UT I NATUREN: – Jeg er ikke spesielt religiøs, men når jeg ligger der føler jeg meg nærmere svarene på noen grunnleggende spørsmål. Det føles som om fuglene synger om det, at vinden hvisker om det og at alle lydene og luktene snakker om det. Om hvem vi er og hvorfor vi er her, skriver Einar Flaa. Foto: Nicolay Woldsdal

Æ drømme om ei ainna tid

Jeg har vært sporadisk utesover ganske lenge, men etter at pandemien bet seg fast ble jeg uteligger på fulltid.

EINAR FLAA, artist og naturgeograf

Jeg sover ofte ute. Helst med dyne og madrass som i sengen inne. Av og til et steinkast inn i skogen, men som oftest på terrassen bak huset. De fleste jeg kjenner synes det er litt rart, at jeg er rar. De tenker at det skurrer et eller annet sted. Mellom ørene eller i forholdet. Jeg har vært sporadisk utesover ganske lenge, men etter at pandemien bet seg fast ble jeg uteligger på fulltid.

På en eller annen måte føles det godt å sove ute. Selv om jeg stadig våkner og må trekke en iskald hånd inn under dyna, kjenner jeg at hverdagen går lettere. Som for veldig mange, og kanskje for kunstnere spesielt, var 2020 et blytungt år. Så til de som måtte lure på om alt står bra til, så kan jeg avkrefte det.

Og starten av 2021 har om mulig vært enda verre. Det knistrer, skurrer og ryker av det halvgamle, morkne maskineriet mitt og det eneste som virker er å ta en dag av gangen. «Vi er på oppløpssiden!» og «coronaen er snart over!» sier statsministeren. Jeg er ikke på noen oppløpsside. Det er lenge siden jeg skjente av banen og ut i et tungt, mørkt, øde uten laurbærkrans og kranskulla i siktet.

Jeg har mye å takke naturen for. Den har vært inspirasjonskilde ved viktige veivalg knyttet til jobb, karriere og bosted, samtidig har den vært psykologen som har greid å holde meg på veien. Så er den jo premisset for at jeg i det hele tatt eksisterer.

Som barn likte jeg ikke å gå på tur i skogen eller løpe der i gymtiden. Jeg husker det som kaldt, slitsomt og lite motiverende. Men da jeg fikk oppleve naturen på min måte ble alt annerledes. Jeg pleide å tenke på skogen som uendelige deler satt sammen til en perfekt helhet.

Siden den gang har jeg grublet mye på relasjonene mellom menneskene og naturen. Hvordan den i sin tilsynelatende kompleksitet kan appellere så til menneskesinnet. Så tenker jeg på det enorme potensialet naturen har for og i oss mennesker, og hvor skadelig det kan være, både for naturen og menneskene, når vi separeres fra den.

Mange sier at de kobler av i naturen. Når jeg drar dynen opp til haken under det bleke stjernelyset føler jeg meg påkoblet. Litt som laderen til mobilen eller den stikkontakten i bakhodet fra Matrix-filmene. Jeg kobler meg på livsnerven som binder oss til naturen og blir en mer energirik, annen utgave av meg selv.

Jeg er ikke spesielt religiøs, men når jeg ligger der føler jeg meg nærmere svarene på noen grunnleggende spørsmål. Det føles som om fuglene synger om det, at vinden hvisker om det og at alle lydene og luktene snakker om det. Om hvem vi er og hvorfor vi er her.

Mange deler av sitt eget, nyoppdagede friluftsliv nå i pandemien. Jeg håper at vi tar med oss denne interessen også etter at pandemien er over. Akkurat nå hjelper naturen og friluftslivet mange over kneiken. Fremover må vi gjenglede denne tjenesten i en verden hvor naturmangfoldet krymper i et skremmende tempo.

«Fjellan står» skriver Klaus Hagerup i «Ellinors Vise». Mens vi har drømt om ei anna tid, har naturen vært der som en omsorgsfull, trygg og rakrygget venn. Jeg tenker at det økende naturengasjementet vårt passer godt inn i det grønne skiftet. Det er lettere å vise ektefølt omsorg for det som virkelig betyr noe for oss. Det var slik jeg fant mitt eget naturvernengasjement.

Så våkner jeg til en ny dag med flere ladeprikker på batteriet. Og før jeg rekker å sette på kaffetrakteren tenker jeg at enda flere burde prøve å sove ute.