«25 under 25»: − Gode intensjoner kan føre til et trist samfunn

Programmet «Shinigami Eyes» er skremmende, men også en helt forståelig respons på enorme mengder hatprat på nettet.

ØISTEIN SOMMERFELDT LYSNE, leder i Humanistisk Ungdom

Shinigami eyes er et program man kan legge til i nettleseren sin, som automatisk markerer personer på sosiale medier som enten transfiendtlige eller allierte. Dette gjør den, som produsenten skriver på nettsiden sin, basert på en blanding av brukernes egne markeringer og maskinlæring.

Formålet med appen er å gjøre det mulig for transpersoner å unngå andre på sosiale medier som har transfiendtlige holdninger, noe jeg godt kan forstå ønske om. Det finnes vel knapt noen som mottar like mye hat som dem i hverdagen, og spesielt på nett.

Problemet ved denne appen er at den blir et enkelt verktøy som sorterer mennesker etter de du skal være enig med og de du skal være uenig med, før du i det hele tatt har hørt hva de mener. En effekt av dette er ekkokamre, der stemmer man er uenig med effektivt lukes ut. Det er neppe sunt for verken den offentlige samtalen, eller kanskje enda viktigere for utvikling som mennesker. Vi trenger ikke bare uenighet for å komme frem til de beste samfunnsideene, vi trenger uenighet og motstand for å utvikle egne tanker og holdninger.

Et program som lar deg slippe å vurdere om du er enig eller uenig med noen gjør deg i den forstand en stor bjørnetjeneste, siden den enkelt kan fortelle deg om personen er verdt å høre på.

Dette virker kanskje som en overdrivelse av konsekvensene, og hadde programmet bare luket ut personer som faktisk er transfiendtlige hadde jeg vært enig. Hadde den bare luket ut nettroll som ikke har noe annet enn hat å komme med hadde jeg vel nesten vært positiv. Det er bare at programmet også markerer de som simpelthen er uenig med fremtredende transpersoner som transfiendtlige, uten at den merkelappen på noen måte stemmer.

Det mest kjente eksempelet på dette er foreløpig Aftenposten-skribent Anki Gerhardsen, og det er dette som virkelig er roten til mine bekymringer. Et program som setter de som sprer hat i samme bås som de man har en legitim uenighet med vitner om en utvikling der vi er stadig mindre interessert i nyanser. Der vi blir mindre interessert i å forstå og kjappere på å avfeie andres standpunkter. Det lover ikke særlig godt for et samfunn med plass til alle.

Hvis man først åpner porten for programmer som forteller deg på forhånd hvilke holdninger noen har, er det bare et spørsmål om tid før hver enkelt gruppe har sin egen Shinigami eyes. Feminister kan få sexister markert, alternativhøyre kan få kommunister markert, og sterkt konservative religiøse kan for den saks skyld få skeive markert. Til slutt sitter vi igjen med et samfunn der ingen lenger kommuniserer med personer de er dypt uenig med.

Jeg er fullt klar over at dette er et såkalt slippery slope-argument, men for en gangs skyld ser jeg det ikke som usannsynlig at vi faktisk havner der. Og et samfunn der man ikke møter uenighet skremmer meg.

Bare så det er klart handler dette på ingen måte om ytringsfrihet. Ingen blir kneblet eller sensurert av at en gruppe mennesker ikke gidder å høre på deg, du har fortsatt din fulle evne til å rope budskapet ditt så høyt og offentlig du bare måtte ønske.

Det handler derimot om ytringskultur. Det handler om å ha et samfunn der vi faktisk hører på hverandre, prøver å forstå og ikke avfeier andre meninger før vi en gang har hørt dem. For i et samfunn der dette ikke er tilfelle vil de største taperne uansett bli – nettopp minoriteter og utsatte grupper.

Den kanskje sikreste måten å hindre at vi havner der er allikevel ikke å bli sint på de som tar i bruk programmer som Shinigami eyes i det som må kunne kalles selvforsvar. Det er de som sprer så mye hat på sosiale medier at transpersoner ikke orker mer som har skapt behovet for et slikt program, det har ikke oppstått i et vakuum.

Så skal du reagere mot noen, reager mot dem som hater og trekker transpersoners eksistens i tvil. Ta dem som mottar mye hat i forsvar og gjør det du kan for å hindre at det blir etterspørsel etter merkelapper og ytterligere gruppetenkning.

Det har kanskje blitt en klisjé, men den eneste veien til et bedre samfunn er gjennom å vise respekt for hverandre og motstå hat. Det gjelder også her.