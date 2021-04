JØDEHAT: – Nasjonal Samlings antisemittiske retorikk var nært forbundet med en antijødisk praksis. Den ga et ideologisk grunnlag for partiets medvirkning i Holocaust, og ble også brukt til å rettferdiggjøre forfølgelsen av jødene etter at arrestasjonene og deportasjonene hadde funnet sted, skriver kronikkforfatteren. Foto: NTB

Den nasjonale kampen mot jødene

I NS-propagandaen ble ikke bare kampen mot «bolsjevismen», men også den pågående verdenskrigen, fremstilt som en kamp mot jødene. Det kommer ikke frem i NRK-serien «Frontkjempere».

KJETIL BRAUT SIMONSEN, forsker ved Jødisk Museum i Oslo

25. oktober 1942 holdt Nasjonal Samlings (NS) partiminister Rolf Jørgen Fuglesang en tale i Bø i Telemark. Fuglesang gikk her til angrep på det han oppfattet som drivkraften bak nasjonalsosialismen fiender. Motstanden mot Hitlers Tyskland og dets allierte, konkluderte han, var nemlig styrt fra kulissene av en mektig jødisk sammensvergelse.

«Det som skjer i dag er sluttkampen mellom den hvite mann og jøden. [...] Vi i Norge tilhører den nordiske folkeætt. Jødedommen er en dødelig fare for oss.»

Fuglesangs foredrag er interessant av to grunner. For det første tidspunktet. Dagen etter stevnet i Bø, 26. oktober 1942, arresterte norske politistyrker, på tysk ordre, jødiske menn over 15 år over hele landet. For det andre gir talen et innblikk i de antisemittiske forestillingene som preget NS under okkupasjonen.

En konspirasjonsteoretisk tenkemåte stod her sentralt. En rød tråd i NS-propagandaen mellom 1940 og 1945 var påstanden om at jødene stod bak en internasjonal sammensvergelse. Verdenskrigen ble skildret som en «eksistenskamp» mellom nasjonalsosialismen og en fantasikonstruksjon kalt «den internasjonale jødedom».

Før den tyske invasjonen 9.april var NS et marginalt parti. Som en følge av den tyske invasjonen og okkupasjonen av Norge, fikk partiet derimot tilgang til makt og innflytelse.

Antisemittismen hadde preget Nasjonal Samling allerede før krigsutbruddet. Fra midten av 1930-årene skildret blant annet partiets fører Vidkun Quisling politikken som en tvekamp mellom «det nordiske» og «det jødiske» prinsipp. Under den tyske okkupasjonen ble NS’ antisemittiske propaganda radikalisert og ledsaget av antijødiske handlinger. NS bistod her ikke bare den tyske okkupasjonsmakten, men tok også selvstendige initiativer for å ekskludere den jødiske minoriteten fra det norske samfunnet.

Allerede 24. juni 1940 hevdet Quisling i en av sine taler at Norge var blitt «et engelsk lydrike og en provins i det britisk-jødiske kapitalistiske verdenssystem». Etter at Hitler-Tyskland angrep Sovjetunionen 22. juni 1941, ble den antijødiske retorikken skjerpet ytterligere. Krigen i Øst ble i nazistiske kretser oppfattet som en «raseideologisk kamp» mot en påstått jødisk sammensvergelse. Formuleringer som «den jødiske verdensrevolusjon», «det forjettede jødiske verdensherredømme» og «den internasjonale jødedoms verdenserobringsplaner» gikk igjen i Quislings offentlige uttalelser.

Høsten 1942 kulminerte den antisemittiske politikken i Norge i massearrestasjoner og deportasjoner til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. I den samtidige NS-pressen og blant sentrale NS-ledere ble det kampen mot jødene beskrevet som en nødvendig forsvarskamp. «Når Nasjonal Samling no fører den nye tid inn i Norge», skrev for eksempel i NS-avisen Fritt Folk 27. oktober 1942, dagen etter arrestasjonen av mannlige norske jøder over 15 år over hele landet, «må det naturlig bli en av de viktigste oppgaver å bryte den samfunnsfarlige makt som jødedommen representerer».

Hvilke overordnede kjennetegn hadde NS-antisemittismen under okkupasjonen? Hvordan kom den til uttrykk som en form for konspirasjonstenkning?

For det første var NS-antisemittismen dualistisk og apokalyptisk. Den bygde på det premiss at det foregikk en eksistenskamp – på liv og død – mellom gode og undergravende krefter. I en tale hldt i Frankfurt i slutten av mars 1941 fastslo Quisling at kampen mellom den nordiske befolkningen og jødene ikke bare var historiens drivkraft, men en forutsetning for gjenreisning:

«I den avgjørende kamp blir verdensslangen og krigsulven, jødenes skrekkelige avkom, felt. Det gamle går under, og en ny verden bryter fram, befolket av en livskraftigere og lykkeligere menneskeslekt.»

For det andre var NS-antisemittismen kjennetegnet av det historikeren Geoffrey Cubitt kaller intensjonalisme. Med dette menes det at historien og politikken er styrt av vilje. Negative hendelser i fortiden og samtiden koples dermed sammen i en kjede, og hevdes å ha sitt utspring i en og samme plan. I en tale holdt i Rakkestad i slutten av juni 1941 hevdet Quisling for eksempel at hele samfunnsutviklingen etter Den franske revolusjonen hadde stått i jødenes tegn:

«Liberalismen ble jødenes veg til makten i samfunnene, og hele det såkalte demokrati ble underlagt den internasjonale jødedoms diktatur. [...]»

NS-antisemittismen dreide seg altså om et helhetlig verdensbilde. Historien og politikken ble her fortolket som en tvekamp mellom «gode» og «onde» krefter. Uønskede fenomener – det være seg bolsjevisme, liberalisme, uønskede kulturfenomener, kriser eller revolusjoner – ble også hevdet å være planmessig orkestrert.

Nasjonal Samlings antisemittiske retorikk var også nært forbundet med en antijødisk praksis. Den ga et ideologisk grunnlag for partiets medvirkning i Holocaust, og ble også brukt til å rettferdiggjøre forfølgelsen av jødene etter at arrestasjonene og deportasjonene hadde funnet sted.

Konspirasjonstenkning fører ikke automatisk til volds- og drapshandlinger. Likevel rommer en slik form forn tenkning noen trekk som gjør den potensielt farlig. Omfattende konspirasjonsforestillinger bygger på en oppfatning om at det som går galt i verden skyldes et planlagt og ondskapsfullt renkespill. Gruppene som antas å stå bak sammensvergelsen, fremstilles som hensynsløse og ondskapsfulle: De demoniseres.

I NRK-serien Frontkjempere slipper de Waffen SS-frivillige til med sine historiefortellinger. De hevder her at de bare var vanlige soldater, at de slåss for Norge og at de ønsket å bekjempe bolsjevismen. Her er det vesentlig å ta med i betraktningen hva slags betydning et begrep som «bolsjevismen» hadde i Nasjonal Samlings politiske univers. I NS-propagandaen ble nemlig ikke bare kampen mot bolsjevismen, men også den pågående verdenskrigen, fremstilt som en kamp mot jødene.

Antisemittismen fungerte som et overordnet tolkningsprisme.

Kronikken bygger på forfatterens bidrag i den nylig utgitte antologien «Aldri tie aldri glemme. En bok fra AUF ti år etter terroren».