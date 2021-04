Leder

Viktig avtale for Norge

AMERIKANERE I NORGE: I januar 2017 ankom tre hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset til Værnes for å øve i Norge. En ny avtale sikrer Norges langvarige forsvarssamarbeid med USA. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Vår sikkerhet er avhengig av et nært og godt samarbeid med USA. Det er en allianse som har tjent Norge godt gjennom mer enn 70 år. I en urolig tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer blir forholdet til vår viktigste allierte enda viktigere.

Regjeringen har inngått en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA. Avtalen sendes nå ut på høring. En samtykke- og lovproposisjon vil bli lagt frem for Stortinget i høst. Det vil utvilsomt komme kritiske røster fra motstandere av det vestlige forsvarssamarbeidet. Men det er styrke for Norge at det har vært bred politisk enighet om hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden, uavhengig av skiftende regjeringer.

Vi baserer oss på den kollektive sikkerhetsgarantien som medlemskapet i NATO gir. Norge trenger dessuten gode bilaterale forsvarsavtaler med allierte land. Sammen med vår egen forsvarsevne gir dette en troverdig og forutsigbar sikkerhetspolitikk.

Da utenriksminister Ine Eriksen Søreide, sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, presenterte tilleggsavtalen la hun vekt på at viktige norske sikkerhetspolitiske prinsipper, som base-, anløps- og atompolitikken, ligger fast. Det står tydelig i avtalen at norsk basepolitikk består. Det skal ikke være utenlandske baser i Norge i fredstid. Avtalen åpner imidlertid for opprettelsen av såkalte omforente områder til militært formål.

Det omfatter i praksis Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Det er et uttrykk for økt samarbeid mellom Norge og USA til sjøs og i luften. Norske, amerikanske og andre allierte styrker skal kunne bruke disse anleggene sammen. I tillegg åpnes det for at USA kan investere i bygninger og infrastruktur. Men Norge skal fortsatt eie anleggene.

En styrket samarbeid er ikke bare i Norges interesse. Norge er også viktig for USA, på grunn av vår strategiske posisjon i forhold til Russland. Med Russland som nabo og store havområder i nord har Norge mer krevende utfordringer enn mange av våre allierte i NATO. Det viktigste ved avtalen, fra et norsk synspunkt, er at den legge bedre til rette for at amerikanske styrker kan øve og trene sammen med norske styrker og andre allierte. Det vil komme til uvurderlig nytte hvis det oppstår en krise som gjør at Norge raskt trenger forsterkninger.

Det er riktig å fornye og oppdatere vårt sikkerhetspolitiske samarbeid med USA. Vi må sørge for at det er tilpasset dagens behov og utfordringer. Den beste sikkerhetsgarantien for Norge er et godt samarbeid med USA, innenfor rammen av NATO.