Russiske apestreker saboterer covid-vaksine

Av Yngve Kvistad

Den globale krigen mot covid-19 er også en kamp mellom nasjoner om å finne det første og beste botemiddelet. Å ta i bruk det første og beste man finner, er ikke helt det samme.

Dette har skjedd: Noen måneder før valgkampen braker løs blir Det hvite hus orientert om at luftveisinfeksjonen som har spredt seg blant amerikanere siden januar kan utvikle seg til en pandemi.

En vaksine blir hastig utviklet. Den sittende presidenten har begynt å gjøre det nokså dårlig på meningsmålingene mot den demokratiske utfordreren, og han bekjentgjør sin plan om å vaksinere «alle menn, kvinner og barn i USA». Det er viktig at massevaksinasjonsprogrammet blir iverksatt før valgdagen. Dette er tross alt politikk.

Året var 1976, og Gerald Fords håndtering av den epidemiske svineinfluensaen (som allikevel ikke ble noen pandemi) bidro til to ting: Jimmy Carters valgseier og etableringen av den moderne antivaksinasjonsbevegelsen.

Av de 45 millioner amerikanere – omtrent en fjerdedel av befolkningen – som ble eksponert for den premature, ikke-utprøvde svineinfluensavaksinen, utviklet flere hundre Guillain-Barré, et sjeldent, autoimmunt syndrom som påvirker nervesystemet. Et trettitall mennesker døde.

Vaksinemotstand kan etter dette deles i tre hovedgrupper: Den hysteriske, den legitime og den kyniske.

Hysterikerne kobler vaksine til konspirasjoner; som at Bill Gates står bak en verdensomspennende sammensvergelse for å injisere microchips i folk slik at de kan overvåkes og kontrolleres.

Eller at vaksiner er designet for å utrydde islam. Derfor er Pakistan og Afghanistan de eneste land i verden som ennå ikke har fått bukt med polio.

Den legitime skepsisen bygger på hendelser eller grunngitte spørsmål knyttet til uferdige vaksiner, vaksiner som ikke har gjennomgått tilstrekkelig testing, og en i og for seg fornuftsbasert holdning om at samfunnet ikke kan vaksinere seg vekk fra alt mulig. Noen prøvelser må menneskeheten rett og slett utsette seg for, og – ikke minst – sørge for å unngå. Det er derfor vi lager oss forholdsregler.

Den kyniske motstanden spiller på lag med den hysteriske, og fyrer opp under deres konspiranoia for å oppnå politiske og/eller kommersielle hensikter.

En av de drøyeste i så måte ble regissert i 1998 av den nå avskiltede britiske legen Andrew Wakefield, som ikke bare klarte å forfalske en vitenskapelig rapport om mulige sammenhenger mellom barnevaksiner og autisme. Han fikk den også publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet, hvilket i seg selv ble vurdert som en faglig autorisasjon av den kritiske studien.

Dette medførte en akutt og tydelig nedgang i antallet foreldre som ønsket å vaksinere sine barn mot meslinger, kusma og røde hunder. I tiåret etter økte disse sykdomstilfellene, og i flere rapporter kobles dette til det som kalles Wakefield-skandalen, eller også Lancet-svindelen.

I kategorien av kynikere kan vi også plassere den russiske kampanjen mot vestlig vaksinefremstilling, som den britiske storavisen The Times avslørte før helgen. I statskontrollerte nyhetsprogrammer på TV, i russiske medier og ikke minst på «tilforlatelige» sosiale medieplattformer, bedrives det apestreker på så omfattende nivå, at det synes lite sannsynlig at det ikke er koordinert fra etter eller annet kontor i Kreml.

Hovedbudskapet er at covidvaksinen som universitetsmiljøet i Oxford er med og utvikler sammen med den anglo-svenske farmasigiganten AstraZenica er farlig for mennesker. Fordi den bygger på et modifisert virus fra sjimpanser, en såkalt viral vektor, der poenget er å gjenskape et mindre farlig virus som ligner på det man vil bekjempe, og som gjør kroppen i stand å produsere antistoffer.

Ifølge den russiske propagandaen risikerer mennesker som tar en slik vaksine å bli genmanipulert tilbake til apestadiet. At man simpelthen kan risikere å bli en apekatt av å få sprøytet et slikt serum inn i seg. Det som ikke sies er at den russiske vaksinen baseres på nøyaktig samme prinsipp ...

De elleville «nyhetene» har vært akkompagnert av bilder og filmsnutter så opplagt tuklet med i Photoshop og andre varianter av visuell pappsløyd at man under andre omstendigheter kunne humret godt av det hele.

Et allment opplyst menneske skjønner at «fotografiet» av Boris Johnson utenfor Downing Street, der den britiske statsministeren ser ut som Yeti, den avskyelige snømannen, bare er tøys. Eller at ledsagende scener med primater og mennesker kryssklippet med bilder av laboratorier og sprøyter stammer fra science fiction-filmene om Apeplaneten.

Det utspekulerte er imidlertid at den russiske desinformasjonen, i tillegg til å underholde et hjemmepublikum, er rettet mot deler av verden hvor analfabetisme fortsatt er utbredt, kildekritikk en ukjent disiplin, og det som sies på TV er Sannheten.

Et dusin land i Asia, Afrika og Sør-Amerika med en samlet befolkning på over to milliarder mennesker er målgruppen. Fra India til Brasil, via Egypt, Saudi-Arabia, Mexico og Vietnam.

Rent tilfeldigvis også Russlands hovedmarked for sin egen coronavaksine.

I mange såkalt opplyste land har vaksinasjonsmotstanderne allerede rukket å fyre godt opp under kjente konspirasjonsteorier til sin fordel. En YouGov-undersøkelse nå i sommer viste at halvparten av de faste seerne til den høyreorienterte TV-kanalen Fox News i USA trodde på de absurde beskyldningene mot Bill Gates.

I Storbritannia er halve befolkningen overbevist om at det er nødvendig å ta covid-vaksinen når den kommer. Den andre halvparten er skeptisk, mens en av seks sier at det ikke under noen omstendighet vil være aktuelt å vaksinere seg. Det er såpass mange at britiske helsemyndigheter dermed frykter at vaksinen vil ha liten effekt.

Knapt noen medisinsk innsats har vært mer politisert enn dette. Russland har sine ambisjoner; navnet alene på vaksinen, Sputnik V, sier det meste. Det het også satellitten Sovjet vant første del av romkappløpet med. Kina og USA har på hvert sitt vis andre ambisjoner.

En felles ambisjon burde imidlertid være å få full kontroll på pandemien. Å hindre spredning, av så vel viruset som av desinformasjon knyttet til vaksiner skulle stått øverst på agendaen.

I stedet risikerer Moskva at den regionalt plantede kampanjen muterer til en global skepsis mot alle vaksiner.

Også deres egen.

