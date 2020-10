Kommentar

Skjermslaver og digitale føydalherrer

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Morten Mørland

Du tror den er din venn, men egentlig er du dens slave. Smarttelefonen skaper omsider debatt, men ikke av politikerne.

Det er vanskelig å ikke kjenne seg truffet. Internett og den utbredte bruken av smarttelefoner har forandret oss. Det er tyngre å konsentrere seg. Der vi før slukte bøker med største selvfølge, er mobiltelefonen en kronisk fristelse. Det var en gang vi satt på bussen og glodde ut i lufta eller leste en avis. Nå stirrer alle ned i hver sin skjerm. Selv når man sitter i et hyggelig selskap kan man ta seg i å ta opp telefonen bare for å sjekke.

For de av oss som allerede sliter med impulskontrollen når arbeid skal utføres, er det full krise. Bare under skrivingen av denne kommentaren har jeg mange ganger tatt meg i å sjekke om det ikke dukker opp en spennende e-post fra HR-avdelingen eller noen «likes»

Men det handler ikke bare om vår egen atferd. Man skal være svært naiv for ikke å se at sporene vi legger igjen, kan noen tjene penger på. Vi har knapt tenkt tanken på kjøpe ny sofa, før tilbudene hjemsøker oss. Men det stopper ikke ved reklame og kreativ markedsføring. Datasikkerhet tas til et nytt nivå når selveste Russland bryter seg inn i e-poster på Stortinget.

Likevel orker vi ikke bekymre oss nevneverdig for hva dataene kan brukes til. Det blir for komplisert. Vi trøster oss med at fordelene tross alt er større. Og så lenge fremmede makter ikke får kloa i messenger-chatten min, så har jeg da ikke så mye å skjule? Tenker vi...

Noen er heldigvis ikke like sløve. Nå begynner debattene å rulle for alvor. I akademia har det lenge vært diskutert. Mange har sett dystopien av en dokumentar «The Social Dilemma», om hvordan teknologigigantene overvåker og manipulerer oss.

De siste ukene har det kommet to nye bøker her hjemme som tar for seg skyggesidene ved vår digitale tidsalder, både på mikro og makronivå. Mens DN-journalist Bjørn Gabrielsen ser på hva skjermene gjør med oss som mennesker, tar statsviter Hilde Nagell for seg makten som de store IT-selskapene har over både folk og land. Gabrielsen kaller oss «skjermslaver», som også er tittelen på boka. Nagell omtaler de store it-gigantene som «digitale føydalherrer».

Bjørn Gabrielsen, kjent for den legendariske spalten «På nattbordet», har skrevet en svært personlig selvhjelpsbok om hva skjermene har gjort med oss. Han argumenterer for at vår maniske bruk av skjerm er et stort psykologiske eksperiment. Skjermene sammenligner han med heroin og prozac, og han avviser det som tilstrekkelig å bare begrense skjermbruken. Det er «som å be en alkoholiker drikke av mindre glass». Skjermene er laget for å gjøre oss avhengige.

Gabrielsen har gått til det, for mange, dramatiske skritt å nekte sine barn skjerm. Og det går visst bra med dem, skal vi tro forfatteren. Mange kan kjenne på en flau smak i munnen når han beskriver hvordan vi belønner barn med skjermtid.

Hilde Nagell jobber i Tankesmien Agenda og har skrevet boka «Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake.» Nagell bruker selveste David Bowie som sannhetsvitne på hva internett kan gjøre med oss, på godt og vondt. Allerede i 1999 avviste han at internett bare er et verktøy, men «en ukjent livsform ... Like fremmed for oss som at små grønne menn fra Mars skulle ha landet på jorden». Og han har selvsagt et poeng. Det er naivt å tro at teknologien er nøytral.

Der Gabrielsen er opptatt av hvordan vi som individer blir påvirket, skriver hun om makten noen store teknologiselskaper har som «portvakter for informasjon og ytringer». Det skyldes ikke minst en forretningsmodell der selskapene samler inn data om oss, ofte uten at vi selv er klar over det. Alle de sporene vi legger igjen kan skape store verdier.

Nagell beskriver makten bak algoritmene, og argumenterer for at Norge og Norden har en unik mulighet til å ta kontroll over dataene. Et hovedpoeng er at datainformasjon bør ses på som et kollektivt gode som kan «tjene folk flest».

Likheten mellom Gabrielsens og Nagells prosjekt, er at de avviser at problemet er personlig. Det er politisk. Samfunnet må endres, om det er holdningen til iPad i klasserommet eller eierskap til dataene våre. Som enkeltindivider er vi sjanseløse, mener de.

Selv om skjermene åpenbart har endret oss både som individer og samfunn, er det påfallende lite politisk debatt om det. Digitalisering er et gode, punktum, virker å være holdningen. Det får nøye seg å diskutere bredbånd til distriktene. Det har vært spredte forsøk på å fjerne mobiltelefonen fra ett og annet klasserom, men det har også blitt med det. Kritiske røster blir gjerne møtt med argument som at vi var redd for farge tv og tegneserier også. Eller at man er nostalgiske drømmere som ønsker at barna lekte ute med kongler og skjell.

Mens politikerne bruker store krefter på å diskutere den minste samfunnsendring, fremstår den manglende debatten om digitalisering og skjermbruk som både et mysterium og en unnlatelse.

Publisert: 18.10.20 kl. 17:38

