Det bles friskt rundt «Debatten», heldigvis!

«Debatten» er noko så unikt som ein tradisjonell TV-debatt som er i vekst, og den veksten starta før pandemien. Samfunnsverdien av slike fellesarenaer kan knapt overvurderast i ei tid der sosiale medier stimulerer til det motsette.

KNUT MAGNUS BERGE, programredaktør, NRK

At eit debattprogram på TV både veks og engasjerer nye grupper har stor verdi.

Corona-sendinga førre veke – med Charter-Svein som ein av deltakarane – har møtt både applaus og forarging. Lege Wasim Zahid hyller programmet som klassisk folkeopplysning i Dagbladet, mens Dagfinn Nordbø svingar den retoriske pisken i VG:

«Når det gjelder herr charterpassasjer Østvik er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Har han sagt noe vektig? Nei. Har han vist at han er velinformert? Nei. Har han noensinne hatt kvalifikasjoner til å opplyse oss om Norges og verdens mest akutte problem akkurat nå? Så absolutt ikke», skriv Nordbø.

No var sjølvsagt ikkje Svein Østvik der for å øse av sin fagkunnskap. Det forstod kanskje Nordbø, men det ville vel tatt brodden av retorikken.

Utgangspunktet for sendinga var ei undersøking frå Opinion som viser at eit lite, men aukande mindretal er skeptisk til styresmaktene si coronahandtering. Debatten ville illustrere kva denne skepsisen bygger på, for så å lage klassisk folkeopplysning på dei to mest utbreidde oppfatningane: At det hersker stor tvil om effekten av munnbind og bruken av testmetoden.

Derfor var Østvik (og Lothe) der i åpningssekvensen, og derfor var fire framståande fagfolk der for å svare på konkrete spørsmål i det som utgjorde to tredelar av sendinga. Kanskje nådde vi til og med nokre grupper som er krevande å nå med samfunnsdebatt? Vi håpar mange lærte noko.

Og der Dagfinn Nordbø kom til kort i VG, tok Wasim Zahid poenget i Dagbladet og på Twitter:

«Tidligere i dag tenkte jeg: Herregud #nrkdebatt, Charter-Svein og Lothepus, hva tenker dere??! Når jeg sitter og ser sendingen nå, er den en av de mest spennende og folkeopplysende noensinne. Takknemlig for NRK og flinke fagfolk som vet å formidle vitenskap.»

«Fredrik Solvang er en av de mest lynende intelligente folkene NRK har», startar Nordbø i VG. Så langt er vi samde. Men Solvang har ein særs viktig kvalitet til. Han engasjerer breitt. I tillegg til dei høgt utdanna, ressurssterke gruppene ønskar «Debatten» å nå grupper som er meir krevande å engasjere med samfunnsdebatt, men desto viktigare. Dei yngre, dei med lågare utdanning, dei som har avvikande meiningar.

«Debatten» er noko så unikt som ein tradisjonell TV-debatt som er i vekst, og den veksten starta før pandemien.

Så kvifor er det eit poeng for «Debatten» å vere store? Fordi NRK er ein allmennkringkastar. NRK får pengar av fellesskapet for å favne breitt, for å inkludere. Det er i kjerna av NRKs samfunnsoppdrag å lage store, inkluderande fellesarenaer for nyhetsformidling og debatt.

Samfunnsverdien av slike fellesarenaer kan knapt overvurderast i ei tid der sosiale medier stimulerer til det motsette.

I vår tid har utanforskap sine eigne arenaer.