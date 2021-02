Leder

Skurkete smittevern

OPPGITT: – Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger smittevernreglene. Noen har grove brudd, som er nesten så man ikke kan tro det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tore Kristiansen

Arbeidstilsynet har hittil i år avdekket brudd på smittevernbestemmelsene hos nesten hvert tredje byggefirma de har kontrollert. Det er alvorlig.

I 19 av tilfellene var forholdene så graverende at tilsynet måtte vedta umiddelbar stans av aktiviteten. Det er forståelig at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerer kraftig på de nedslående funnene.

Ved flere byggeplasser i hele landet har entreprenører og byggherrer sett seg nødt til å sette arbeidet på vent inntil videre. Noen har gjort dette av hensyn til det generelle smittevernet etter mindre utbrudd i arbeidsstokken. Andre har ikke hatt noe valg. Uansett har de tatt hensyn til smittesituasjonen i samfunnet og vist ansvar.

Derfor er det forstemmende å lese om Arbeidstilsynets inspeksjoner, som VG har omtalt de siste dager. At en tredjedel av aktørene i byggenæringen ikke følger pålegg og regler i den krevende tiden vi er inne i, betyr ikke at bransjen som sådan gir blaffen i smittevernet. Det må presiseres. Som så ofte er det et mindretall som ødelegger for dem som har alt på stell.

En av tre virksomheter er likevel et skremmende høyt tall. Når 31 prosent av de kontrollerte har avvik som er såpass alvorlige at Arbeidstilsynet finner det nødvendig å ragere, kan det med rette stilles spørsmål om det er særlige forhold i næringen som gjør dette mulig. Handler det om kultur, uvitenhet, slurv eller anledning? Noe sier oss at bransjen selv burde ta større ansvar for å rydde opp.

Det samme gjelder for så vidt både i industrien og i varehandelen. Også her finner Arbeidstilsynet altfor ofte brudd på smittevernbestemmelsene. Igjen er det de få som kaster skam på flertallet. Problemet er like fullt at summen av alle avvikene er foruroligende. Det er pandemiens vesen at smittevernet blir aldri bedre enn det svakeste ledd. Når disse blir mange nok, risikerer vi at hele kjeden av tiltak rakner. Det kan koste liv.

Som Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening sier til VG, er det grunn til å bli opprørt når bedriftsledere forsettlig setter så vel den enkelte arbeidstaker som hele lokalsamfunn i fare. Torbjørn Røe Isaksen (H) sparer ikke på kruttet når han kaller slike arbeidsgivere «skurkete» og egoistiske. Noen brudd er så grove at det er «nesten så man ikke kan tro det», fremholder han overfor VG.

Det er omtrent umulig å garantere seg mot menneskelige feil eller misforståelser, eller at smitte sprer seg fordi folk ikke vet at de er syke. Noen avvik handler også om bedrifter som ennå ikke har fått det formelle i orden. Men mange av bruddene som Arbeidstilsynet har avdekket er forsettlige. De er mot bedre vitende. Da er det gjerne økonomisk motivert.

Det taler i så fall for at gebyrer og forelegg for brudd på smittevernet, eller bøter i de alvorligste tilfellene, må være på et nivå som gjør det særdeles uaktuelt for en arbeidsgiver å spekulere i ansattes helse.

Vi er helt enig med Røe Isaksens karakteristikk av slike bevisste overtramp som noe av det mest usolidariske man kan tenke seg i den situasjonen vi nå er i. Ja, «skurkete» er faktisk ordet.